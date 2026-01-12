Аномальная стужа обрушится на Центральную Россию: какой погоды ждать ярославцам

Аномальные морозы прогнозируются на Крещение в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наступившая неделя, с 12 по 18 января, в Центральной России, по прогнозам синоптиков, ожидается умеренно морозной. До пятницы возможны небольшие снегопады. Но в выходные ситуация изменится.

«Усилится влияние сибирского антициклона. Осадки прекратятся, облака поредеют, стужа усилится. По предварительным расчетам, 19 января, как и полагается, ударят настоящие Крещенские морозы», — рассказали в центре «Фобос».

Специалисты добавили, что температура, в начале следующей семидневки, скорее всего, опустится ниже климатической нормы.

«Аномальные морозы могут простоять почти неделю», — прогнозируют в «Фобосе».

По данным Гидрометцентра России, климатическая норма температуры в Ярославле в январе составляет -8,5 градусов.

Прогноз на неделю для Ярославской области:

понедельник, 12 января: облачно, небольшой снег. Температура воздуха днем: -6…-11 градусов. На дорогах гололедица, местами снежный накат;

вторник, 13 января: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -9…-14 градусов, днем: -3…-8 градусов. На дорогах местами гололедица;

среда, 14 января: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -7…-12 градусов, днем: -5…-10 градусов. На дорогах местами гололедица;

четверг, 15 января: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -10 градусов, днем: -8 градусов. На дорогах местами гололедица;

пятница, 16 января: облачно, ночью небольшой снег. Температура воздуха ночью: -12 градусов, днем: -9 градусов;

суббота, 17 января: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: -16 градусов, днем: -10 градусов;

воскресенье, 18 января: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: -18 градусов, днем: -11 градусов;

понедельник, 19 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: -26 градусов, днем: -17 градусов.