Как гадать на Крещение: 13 проверенных способов узнать свою судьбу

Можете не относиться к гаданиям слишком серьезно, но если они сбудутся, расскажите хоть в комментариях Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Гадания в канун Крещения можно назвать уже традицией. Церковь этого занятия не одобряет, но разве могут запреты остановить человека, которому хочется хотя бы ненадолго заглянуть в будущее? Тем более что в ночь на Крещение узнать можно о самых разных вещах. О каких именно и как гадать на Крещение в домашних условиях, чтобы узнать свою судьбу, мы прямо сейчас и расскажем.

Как подготовиться к гаданию

Гадания в ночь на Крещение считаются самыми точными. Но есть определенные правила. Так, лучше всего гадать после захода солнца. Раньше специально ждали, пока наступит полночь, и проводили обряды до восхода. А в некоторых регионах были еще более строгие ограничения — гадали только до 3 ночи.

Существуют определенные правила, без которых гадание может оказаться неточным:

Перед ритуалом надо умыться, настроиться на серьезный лад, сосредоточиться на том, что хочется узнать. Лучше всего к тому же отключить телефон. Если планируется ритуал на улице, к месту надо идти молча. А если гадание происходит дома, нужно закрыть и зашторить все окна. Питомцев и икон в комнате, где гадают, быть не должно. Перед ритуалом снимают все украшения и нательный крест, развязывают узлы на одежде, если они есть. Также необходимо расчесать волосы и снять пояс. Одежда должна быть свободной, не давить, не отвлекать на себя внимание. Чтобы защитить себя от нечистой силы, можно нарисовать вокруг себя круг свечой или наметить его ножом (в случае гадания на улице).

Также во время гадания не происходит случайностей. Если вдруг что-то идет не по плану, например всё валится из рук или что-то как бы само собой упало или сместилось, от ритуала в этот раз лучше отказаться.

Как правильно гадать на Крещение

Во все времена девушек интересовало, встретят ли они своего суженого, каким он будет и насколько счастливой будет семейная жизнь. Также многие не столько гадали, сколько проводили обряд на загадывание желания. Но и подобный ритуал относят к категории гаданий. И если хочется приобщиться к традиции и погадать в ночь на Крещение, предлагаем ознакомиться с самыми распространенными обрядами.

Гадания на суженого

Самое популярное гадание во все времена. Даже сейчас, в прогрессивный век, многие девушки хотят приоткрыть завесу неизведанного и узнать, кого судьба приготовила в спутники жизни. Есть не один вариант таких гаданий. Вот самые простые и правдивые.

Девушка остается одна в помещении, берет веник и начинает подметать, оставляя неприбранную дорожку, разделяющую комнату на 2 условных части. Это своеобразная граница, за которую не сможет ступить нечистая сила, принявшая облик суженого. Важно, чтобы входная дверь осталась за чертой. Когда девушка метет влево от границы, она должна браниться, вправо — читать молитву. Для четкости неподметенную линию наводят углем. Оставшись на намоленной части, проговаривают: «Суженый-ряженый, явись передо мной, как лист перед травой». Явиться он может не сразу, так что запаситесь терпением.

Второе гадание на суженого в целях безопасности лучше проводить не в одиночестве, так как вам придется провести какое-то время на улице ночью. Если район у вас тот еще, подстраховаться — не лишнее. Подстраховались? Теперь дожидайтесь первого прохожего мужчину, а как явится, подойдите к нему и узнайте его имя. Именно так будут звать и вашего суженого.

Кстати, такое гадание вполне подходит и для парней. Только спрашивать имя надо у девушек и женщин. Главное — не испугать их внезапным интересом.

Гадания на желание

Это очень простое гадание . Для него нужно разорвать лист бумаги на 12 частей и написать под светом свечи на каждой свое желание. Повторов быть не должно. И вещи должны быть реальными. Складывайте бумажки под подушку и ложитесь спать. Утром же, еще до подъема с кровати, вслепую вытащите три бумажки. Написанное на них должно исполниться в течение года.

Случайно вытащили больше трех бумажек? Считается, что сбудутся либо все желания, либо случайные три из них. Но это только если действительно по случайности, а не нарочно.

Если есть одно самое заветное желание, проверить, насколько оно реально и сбудется ли, можно с помощью зеркала . Утром 18 января его оставляют на улице. А ночью перед сном зеркало забирают в дом и пишут на нем пальцем свое желание. После зеркало убирают под кровать, вокруг раскладывают хвойные ветки и ложатся спать. Утром смотрят — остались ли надписи и читаемы ли они. Чем хуже читается желание — тем вероятнее его исполнение.

Еще один способ узнать — сбудется желание или нет. На столе рассыпают пригоршню мелких предметов. Орешки, семечки, крупа, хоть детальки лего. Потом их пересчитывают. Четное число — желание сбудется, нечетное — нет.

Гадание на замужество

Казалось бы, гадание на замужество и на суженого — одно и то же. Но это совсем не так. Такие ритуалы позволяют больше узнать о том, когда ждать свадьбу, откуда будет муж, насколько он богат и красив и как станет относиться к своей жене. Такие гадания не требуют полного одиночества и вполне могут проходить в компании.

Гадание на сапоге

Самое известное гадание — на обуви . И, нет, сапог не должен метко попасть в парня. Да и не обязательно использовать сапог. Подойдет любая обувь с ноги гадающей. Ее можно кинуть не только через забор, стоя к нему спиной, но и просто из окна. Результат расшифровывали так:

носок смотрит в сторону дома — свадьбы в этом году не ждать, в другую — скоро девушка пойдет под венец;

носок сапога указывает сторону, в которой живет жених.

Гадание на кольцах

Понадобится самая простая, но глубокая тарелка и несколько разных колец — золотые, серебряные, бижутерия, с камнями и без, а также любая крупа или зерно.

В тарелку надо насыпать крупу, а затем в нее закапывают кольца все участвующие в гадании девушки. После крупа перемешивается, и каждая девушка по очереди вытаскивает по горсти крупы. Насколько ценное кольцо попалось — настолько богатым будет муж. Если кольца нет — свадьбы в этом году ждать не стоит.

Более точная расшифровка гадания:

свое — девушка выйдет замуж за любимого;

золотое / платиновое — очень богатый муж;

с драгоценным камнем — обеспеченный и наделенный властью;

серебряное — из хорошей зажиточной семьи;

простое — небогатый.

Гадание на чашках

Понадобятся 4 одинаковых чашки , кусочек хлеба, маленькая расческа и табак. Каждый «ингредиент» надо положить в одну из чашек, накрыть ее бумагой или тканью и переставить, как при игре в наперстки. Результат гадания:

табак — супруг будет курильщиком;

кольцо — будет ухаживать за собой;

расческа — рядовой гражданин;

хлеб — богатый муж.

Гадание на дату свадьбы

Гадающие должны сесть возле окна и по очереди сказать: «Суженый-ряженый! Проезжай мимо окна!» Та девушка, после слов которой за окном послышится шум, выйдет замуж раньше остальных. Чем громче и отчетливей звуки — тем скорее свадьба.

Еще одно гадание на то, как скоро будет свадьба:

За окно с вечера вывешивают полотенце. Утром проверяют: сухое — свадьба нескоро. А чем мокрее — тем скорее произойдет желаемое событие.

Вывешивать полотенце на лоджии бессмысленно, как и на застекленном балконе. Обязательно надо оставлять под открытым небом.

Гадание на воске

Способ сложный и требует навыков . Берут воск, размягчают его и лепят пару лебедей. С вечера птиц пускают на воду, налитую в любую емкость, накрывают емкость тканью и оставляют до глубокой ночи. Если лебеди плавают вместе — совместная жизнь будет счастливой. Врозь — развод или постоянная ругань.

Гадание на любовь и свадьбу

Если избранник уже найден, можно погадать на спичках — сложатся отношения или нет. Для этого спички ставят по бокам от коробка и поджигают. Потом через секунду-другую тушат. Если головки склонились друг к другу, то свадьбе быть. Смотрят в стороны — отношения не сложатся.

Можно погадать по волосинкам в миске с водой . В воду с вечера добавляют по щепотке соли, сахара и золы и хорошо перемешивают. Потом в эту воду кидают по волоску — свой и возлюбленного. Если к утру они будут рядышком — свадьбе быть. Врозь — отношения не сложатся.

Крещенских гаданий очень и очень много. Есть и страшные, и веселые. Вне зависимости от того, какое из них выбрано, главное — отношение к проводимому ритуалу. Не стоит слишком серьезно относиться к неприятным результатам, ведь самовнушение еще никто не отменял. А любое гадание — это лишь способ скрасить свой досуг, поэтому излишне серьезное отношение к процессу — не всегда хорошо. Но и совсем беззаботно подходить к таким ритуалам не стоит — мало ли. Во всём должен быть баланс.