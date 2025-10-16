Секс до брака, золото в храмах и татуировки: 15 глупых (и не очень) вопросов молодому священнику

Есть ли Бог и можно ли смыть свои грехи, если залезть в прорубь на Крещение? Источник: Полина Шевчукова

У вас есть вопросы, которые стыдно задать священнику, но узнать ответ хотелось бы? NGS22.RU сделал это за вас и обратился к отцу Иоанну Ефимцу. Он рассказал, можно ли отпевать домашних животных, зачем в храмах так много золота и украшений, а также порассуждал о том, правда ли, что в православии все страдают.

Отец Иоанн Ефимец — настоятель храма на Булыгинско-Кировском кладбище в Барнауле. А также один из самых молодых священнослужителей. В свои 26 лет он воспитывает двух сыновей-погодок и руководит самым многочисленным в Барнауле православным молодежным объединением «Кинония».

— Бог есть?

— Хотите узнать, есть ли он — ищите его. Спрашивайте, стремитесь познать, и, когда будете к нему тянуться, он обязательно вам откроется.

— Почему бабушки в храме кажутся злыми и часто и отпугивают всех прихожан?

— У меня в храме не злые бабушки. В целом же некоторые могут показаться более строгими, возможно, это связано с тем временем, в которое они воспитывались. Церковь же живой организм — меняются время, нравы. Просто они были сформированы в свой период жизни Церкви, который, мягко сказать, не был таким уж радужным: падение СССР, начало двухтысячных, люди выживали как могли тогда — это и повлияло на какую-то строгость, дисциплину.

— Наладится ли жизнь, если я просто поставлю свечку?

— Если мы без раздумий ставим свечку, то вряд ли наша жизнь как-то изменится. Общение с Богом — это «не принеси и получи взамен». Нужно просить, а когда искренне просишь, то тебе и отвечают. Свеча — жертва, физический момент, который подкрепляет наши духовные действия. Ставим свечку и молимся. Наша жизнь наладится после общения с Богом.

— Можно ли заходить в церковь, если я не верю в Бога?

— Да, пожалуйста, заходи, смотри, только при этом не задевай чувства верующих. Если идешь в храм — принимай правила этого общества, этого здания. В раннее время некрещеным людям было разрешено даже участвовать в литургии до определенного момента, а потом, после возгласа диакона, они покидали помещение.

— Купание на Крещение смывает грехи?

— Конечно же, нет. У нас в Церкви нет бартера: принеси и что-то получи. Это не так работает. Когда мы говорим о «смывании» своих грехов, своих душевных болячек, то путь есть один — рассказать о них врачу. А у нас врач — Бог. Идите на исповедь, а не в прорубь.

— Многим кажется, что в православии все страдают. Держат пост, на службах стоят долго, так ли это?

— На земле нас всегда ждут духовные лишения, испытания. Кто-то страдает, кто-то нет — дело в отношении. У православных есть стремление быть со Христом. И этому способствуют конкретные средства вроде посещения служб, молитв или постных воздержаний. Наверное, страдает тот, кто не понимает, зачем ему это.

— А зачем нужна молитва?

— А как вы иначе с Богом поговорите? Каждый человек нуждается в общении. Всегда есть за что поблагодарить, чего попросить. Всегда есть моменты, когда хочется чем-то поделиться. Когда этого мира для тебя не станет и наступит другой мир, будет сложно находиться рядом с тем, с кем ты никогда не общался.

— Зачем в храмах так много золота?

— На самом деле, в наших храмах золота почти нет, а если даже есть, то это не сравнится с тем, как было при Соломоне в первом Иерусалимском храме, где все было богато украшено золотом и серебром, даже стены. Зачем так богато украшают? Просто чтобы выделить это помещение, показать, что это дом Божий. На самом деле, служить можно и в пещере, но хочется, чтобы храм благоухал, был красив. Мы же свои дома тоже благоустраиваем. Однако это не обязательно, что доказывают, например, деревянные храмы.

Облагораживать храмы позолоченными элементами не обязательно, но люди делают это для того, чтобы выделить храм Божий Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

— Депрессия — это грех?

— Нужно различать депрессию и уныние. В Церкви эти два понятия различают, поскольку одно больше связано с психическими проблемами, а другое уже с душевными.

— В православной традиции секс для удовольствия между супругами — норма? Или он нужен только для зачатия детей? А что скажете про секс до брака и сожительство?

— Секс — важная составляющая взаимоотношений между супругами. Есть понятие любовь, оно выше физических притязаний, но секс — естественная составляющая любви. Это нормально, если человек любит, он вступает в близость. А уже плодом любви являются дети по готовности супругов. Секс нужен не только для зачатия. Что касаемо секса до брака — это однозначно грех, как и сожительство, если у вас есть интимная близость. Если вы воздерживаетесь, то пожалуйста — живите.

— Можно ли отпеть кошку или другое домашнее животное?

— Кошку отпеть нельзя. У нее душа умирает вместе с телом. Единственные, у кого жива душа, — люди. Поэтому ни кошку, ни собачку, ни хрюшку нельзя отпевать, даже если сильно хочется.

— Можно ли попасть в рай, если не исповедоваться и не причащаться, но жить честно и помогать людям?

— Все индивидуально. Это доказывает опыт наших святых. Можно не исповедаться, не причаститься, но попасть в рай, как первый разбойник, который уверовал и принял. Исповедь возможна физическая, а есть и духовная, когда ты внутренние свои волнения открываешь Богу в сердце. Есть такие примеры, но нельзя жить как хочешь, получать от жизни все подряд, использовать полезное и неполезное и попасть в рай. Все равно ты должен встретиться со Христом и принять его.

— Если на теле набита «православная» татуировка — это грех? Как церковь относится к этому в целом?

— Христианина отличает не православная или любая другая татуировка, а его жизнь. Христос говорит: «По любви между вами поймут, что вы мои». Если человек с любовью относится ко всем, то он действительно является христианином. Лучше, конечно, подобное не делать. Какие посылы здесь идут? Ничего в этом криминального, конечно, нет, мы же не выгоним его из церкви, да он останется таким же. Но наше учение говорит о том, что вы и без того красивы, поскольку созданы по образу и подобию Божьему.

— Грешно ли знакомиться в интернете?

— С неба Бог жену тебе не пошлет: не будет такого, что ты сидишь на диванчике и она к тебе на коленки с неба упадет. Как я уже говорил: у человека есть свободная воля. Господь способствует, помогает в поисках партнера, но он и сам должен предпринять какие-то старания. Поэтому можно искать себе жену или мужа, это хорошо. Дейтинг-приложения не грех. Единственное — нужно здраво подходить к поискам.

— Какие стереотипы о священниках вас бесят?

— Есть стереотип, что священничество — это такая каста, у которой всегда все есть, но это не так, мы обычные люди. Еще некоторые думают, что священник обязательно должен быть старым и с неимоверно длинной бородой, а если он молодой, да еще и борода маленькая, то это не священник — что-то другое.