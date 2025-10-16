Секс до брака, золото в храмах и татуировки: 15 глупых (и не очень) вопросов молодому священнику

У вас есть вопросы, которые стыдно задать священнику, но узнать ответ хотелось бы? NGS22.RU сделал это за вас и обратился к отцу Иоанну Ефимцу. Он рассказал, можно ли отпевать домашних животных, зачем в храмах так много золота и украшений, а также порассуждал о том, правда ли, что в православии все страдают.
Отец Иоанн Ефимец — настоятель храма на Булыгинско-Кировском кладбище в Барнауле. А также один из самых молодых священнослужителей. В свои 26 лет он воспитывает двух сыновей-погодок и руководит самым многочисленным в Барнауле православным молодежным объединением «Кинония».
— Бог есть?
— Хотите узнать, есть ли он — ищите его. Спрашивайте, стремитесь познать, и, когда будете к нему тянуться, он обязательно вам откроется.
— Почему бабушки в храме кажутся злыми и часто и отпугивают всех прихожан?
— У меня в храме не злые бабушки. В целом же некоторые могут показаться более строгими, возможно, это связано с тем временем, в которое они воспитывались. Церковь же живой организм — меняются время, нравы. Просто они были сформированы в свой период жизни Церкви, который, мягко сказать, не был таким уж радужным: падение СССР, начало двухтысячных, люди выживали как могли тогда — это и повлияло на какую-то строгость, дисциплину.
— Наладится ли жизнь, если я просто поставлю свечку?
— Если мы без раздумий ставим свечку, то вряд ли наша жизнь как-то изменится. Общение с Богом — это «не принеси и получи взамен». Нужно просить, а когда искренне просишь, то тебе и отвечают. Свеча — жертва, физический момент, который подкрепляет наши духовные действия. Ставим свечку и молимся. Наша жизнь наладится после общения с Богом.
— Можно ли заходить в церковь, если я не верю в Бога?
— Да, пожалуйста, заходи, смотри, только при этом не задевай чувства верующих. Если идешь в храм — принимай правила этого общества, этого здания. В раннее время некрещеным людям было разрешено даже участвовать в литургии до определенного момента, а потом, после возгласа диакона, они покидали помещение.
— Купание на Крещение смывает грехи?
— Конечно же, нет. У нас в Церкви нет бартера: принеси и что-то получи. Это не так работает. Когда мы говорим о «смывании» своих грехов, своих душевных болячек, то путь есть один — рассказать о них врачу. А у нас врач — Бог. Идите на исповедь, а не в прорубь.
— Многим кажется, что в православии все страдают. Держат пост, на службах стоят долго, так ли это?
— На земле нас всегда ждут духовные лишения, испытания. Кто-то страдает, кто-то нет — дело в отношении. У православных есть стремление быть со Христом. И этому способствуют конкретные средства вроде посещения служб, молитв или постных воздержаний. Наверное, страдает тот, кто не понимает, зачем ему это.
— А зачем нужна молитва?
— А как вы иначе с Богом поговорите? Каждый человек нуждается в общении. Всегда есть за что поблагодарить, чего попросить. Всегда есть моменты, когда хочется чем-то поделиться. Когда этого мира для тебя не станет и наступит другой мир, будет сложно находиться рядом с тем, с кем ты никогда не общался.
— Зачем в храмах так много золота?
— На самом деле, в наших храмах золота почти нет, а если даже есть, то это не сравнится с тем, как было при Соломоне в первом Иерусалимском храме, где все было богато украшено золотом и серебром, даже стены. Зачем так богато украшают? Просто чтобы выделить это помещение, показать, что это дом Божий. На самом деле, служить можно и в пещере, но хочется, чтобы храм благоухал, был красив. Мы же свои дома тоже благоустраиваем. Однако это не обязательно, что доказывают, например, деревянные храмы.
— Депрессия — это грех?
— Нужно различать депрессию и уныние. В Церкви эти два понятия различают, поскольку одно больше связано с психическими проблемами, а другое уже с душевными.
— В православной традиции секс для удовольствия между супругами — норма? Или он нужен только для зачатия детей? А что скажете про секс до брака и сожительство?
— Секс — важная составляющая взаимоотношений между супругами. Есть понятие любовь, оно выше физических притязаний, но секс — естественная составляющая любви. Это нормально, если человек любит, он вступает в близость. А уже плодом любви являются дети по готовности супругов. Секс нужен не только для зачатия. Что касаемо секса до брака — это однозначно грех, как и сожительство, если у вас есть интимная близость. Если вы воздерживаетесь, то пожалуйста — живите.
— Можно ли отпеть кошку или другое домашнее животное?
— Кошку отпеть нельзя. У нее душа умирает вместе с телом. Единственные, у кого жива душа, — люди. Поэтому ни кошку, ни собачку, ни хрюшку нельзя отпевать, даже если сильно хочется.
— Можно ли попасть в рай, если не исповедоваться и не причащаться, но жить честно и помогать людям?
— Все индивидуально. Это доказывает опыт наших святых. Можно не исповедаться, не причаститься, но попасть в рай, как первый разбойник, который уверовал и принял. Исповедь возможна физическая, а есть и духовная, когда ты внутренние свои волнения открываешь Богу в сердце. Есть такие примеры, но нельзя жить как хочешь, получать от жизни все подряд, использовать полезное и неполезное и попасть в рай. Все равно ты должен встретиться со Христом и принять его.
— Если на теле набита «православная» татуировка — это грех? Как церковь относится к этому в целом?
— Христианина отличает не православная или любая другая татуировка, а его жизнь. Христос говорит: «По любви между вами поймут, что вы мои». Если человек с любовью относится ко всем, то он действительно является христианином. Лучше, конечно, подобное не делать. Какие посылы здесь идут? Ничего в этом криминального, конечно, нет, мы же не выгоним его из церкви, да он останется таким же. Но наше учение говорит о том, что вы и без того красивы, поскольку созданы по образу и подобию Божьему.
— Грешно ли знакомиться в интернете?
— С неба Бог жену тебе не пошлет: не будет такого, что ты сидишь на диванчике и она к тебе на коленки с неба упадет. Как я уже говорил: у человека есть свободная воля. Господь способствует, помогает в поисках партнера, но он и сам должен предпринять какие-то старания. Поэтому можно искать себе жену или мужа, это хорошо. Дейтинг-приложения не грех. Единственное — нужно здраво подходить к поискам.
— Какие стереотипы о священниках вас бесят?
— Есть стереотип, что священничество — это такая каста, у которой всегда все есть, но это не так, мы обычные люди. Еще некоторые думают, что священник обязательно должен быть старым и с неимоверно длинной бородой, а если он молодой, да еще и борода маленькая, то это не священник — что-то другое.
Пару раз еще встречал людей, которые удивлялись тому, что я не толстый, ходит у нас такой стереотип. Кто-то удивляется тому, что я женат, например. Думают, что раз служишь, значит, не можешь быть женат. Духовная безграмотность.