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Город Реконструкция центра Подробности Под ним — лавочка: что за необычная скульптура в виде ангела появилась в центре Ярославля

Под ним — лавочка: что за необычная скульптура в виде ангела появилась в центре Ярославля

Рассказываем о деталях благоустройства в пешеходной зоне

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Что за скульптуру ангела установили в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧто за скульптуру ангела установили в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Что за скульптуру ангела установили в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На улице Нахимсона в центре Ярославля появилась необычная скульптура в виде ангела. Опорой арт-объекта служат два узорчатых крыла. Между ними установлена лавочка.

Скульптура «Ангел-хранитель» появилась в Ярославле после того, как режиссер Александр Ковтунец, снявший фильм «Улица Ангела» (6+), предложил создать новый маршрут для семейного туризма — «Ангельский пояс России», который объединит 89 городов России и 11 горнолыжных курортов. В каждом городе будут устанавливать своего Ангела. Ярославль стал первой точкой маршрута.

На эту идею его вдохновила история фильма. В основе сюжета фильма — история Ангела, который 500 лет трудится на одной улице. Однажды он решил пожить обычным человеком из-за того, что люди боролись с бытовыми проблемами и перестали его слышать. Свою силу Ангел отдал обычному мальчику. В фильме снялись Мария Миронова, Тимур Батрутдинов, Владимир Сычев, Александр Самойленко и Иван Охлобыстин.

Арт-объект «Улица Ангела» в Ярославле открыли 4 июля. На торжественном мероприятии присутствовали популярные актеры Нонна Гришаева и Федор Добронравов, которые приезжали в столицу Золотого кольца для участия в кинофестивале «В кругу семьи».

Скульптура установлена на улице Нахимсона | Источник: Александр Куренной / 76.RUСкульптура установлена на улице Нахимсона | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Скульптура установлена на улице Нахимсона

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

При проектировании реконструкции центральных улиц Ярославля власти решили, что Нахимсона должна стать кино-улицей, которая расскажет о том, что в городе снимали и продолжают снимать культовые фильмы.

«Всего на ул. Нахимсона предусматривается установка 132 малых архитектурных форм, в том числе вазонов, кадок, скамей, различных арт-объектов, качелей», — рассказывали 76.RU в городской администрации.

На лавочку под скульптурой можно присесть и отдохнуть | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа лавочку под скульптурой можно присесть и отдохнуть | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На лавочку под скульптурой можно присесть и отдохнуть

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мы показывали, как должна выглядеть улица Нахимсона после завершения благоустройства.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Скульптура Ангел Благоустройство Пешеходный центр
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Комментарии
42
Гость
9 минут
идеальное место для семейных прогулок, детям точно понравится
Гость
9 минут
теперь у нас есть новый обязательный пункт в маршруте по центру
Читать все комментарии
Гость
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