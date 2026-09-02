Под ним — лавочка: что за необычная скульптура в виде ангела появилась в центре Ярославля

Что за скульптуру ангела установили в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

На улице Нахимсона в центре Ярославля появилась необычная скульптура в виде ангела. Опорой арт-объекта служат два узорчатых крыла. Между ними установлена лавочка.

Скульптура «Ангел-хранитель» появилась в Ярославле после того, как режиссер Александр Ковтунец, снявший фильм «Улица Ангела» (6+), предложил создать новый маршрут для семейного туризма — «Ангельский пояс России», который объединит 89 городов России и 11 горнолыжных курортов. В каждом городе будут устанавливать своего Ангела. Ярославль стал первой точкой маршрута.

На эту идею его вдохновила история фильма. В основе сюжета фильма — история Ангела, который 500 лет трудится на одной улице. Однажды он решил пожить обычным человеком из-за того, что люди боролись с бытовыми проблемами и перестали его слышать. Свою силу Ангел отдал обычному мальчику. В фильме снялись Мария Миронова, Тимур Батрутдинов, Владимир Сычев, Александр Самойленко и Иван Охлобыстин.

Арт-объект «Улица Ангела» в Ярославле открыли 4 июля. На торжественном мероприятии присутствовали популярные актеры Нонна Гришаева и Федор Добронравов, которые приезжали в столицу Золотого кольца для участия в кинофестивале «В кругу семьи».

Скульптура установлена на улице Нахимсона Источник: Александр Куренной / 76.RU

При проектировании реконструкции центральных улиц Ярославля власти решили, что Нахимсона должна стать кино-улицей, которая расскажет о том, что в городе снимали и продолжают снимать культовые фильмы.

«Всего на ул. Нахимсона предусматривается установка 132 малых архитектурных форм, в том числе вазонов, кадок, скамей, различных арт-объектов, качелей», — рассказывали 76.RU в городской администрации.

На лавочку под скульптурой можно присесть и отдохнуть Источник: Александр Куренной / 76.RU