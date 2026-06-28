Свадьба мечты без долгов: как правильно распланировать бюджет и не сойти с ума

Свадьба может быть любой, главное — чтобы молодоженам она запомнилась на всю жизнь Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Свадьба кажется понятной затеей ровно до того момента, пока не начинаешь считать деньги. И тут выясняется, что за каждым пунктом в списке прячется еще несколько, о которых никто не предупреждал. В итоге сумма, на которую рассчитывали в самом начале, становится в несколько раз больше, а молодожены вместо радости чешут затылки — где взять столько денег? Мы поговорили с экспертами свадебной индустрии и разобрались, как устроен свадебный бюджет изнутри и как его грамотно спланировать.

Основа свадьбы

Самые большие свадебные расходы — на площадку для проведения мероприятия, на которую стоит закладывать около половины бюджета. Эксперты рекомендуют рассматривать банкетные залы сразу с техникой — звуком, светомузыкой и депозитом на еду, а не просто аренду.

«Это более выгодно, потому как не нужно отдельно тратиться на оборудование — всё уже есть в наличии, а депозит на еду часто дает скидку на кейтеринг, — советует бренд-директор и основатель event-агентства " Динамика " Александр Шкарупа. — Кроме того, меньше головной боли: одна точка ответственности вместо трех подрядчиков. Если бронировать площадку заранее, можно поймать скидку».

Следующий важный пункт — угощения и напитки. Закладывайте минимум 1,5 килограмма еды на гостя. В меню нужно включить закуски — например, канапе, мини‑бургеры или сырную тарелку, они займут примерно треть от общего объема блюд. Чтобы сэкономить, забудьте про крепкие напитки — гости отлично веселятся и на вине, пиве, сидрах и коктейлях.

«В цену аренды банкетного зала обычно входит меню, напитки, обслуживание, посуда и текстиль, — подчеркивает руководитель собственной ивент-студии Алиса Егорова. — Многие рестораны добавляют скрытые платежи, например пробковый сбор, если вы приносите свой алкоголь, или плату за вынос торта. Сам свадебный торт — от 2,5 до 10 тысяч рублей за килограмм. Средний вес торта — 5–8 килограммов, и многие кондитеры требуют дополнительную плату за доставку».

Свадебные развлечения

Фотограф и видеограф в среднем забирают около 15% бюджета. Здесь не стоит экономить, ведь снимки остаются на всю жизнь, и лучше выбирать подрядчика не по цене, а по стилю: посмотрите портфолио, вам должно откликаться. Стоит позаботиться о ведущем, в работу которого может входить подготовка сценария и мини-репетиция, и о музыке.

«Около 15% свадебного бюджета стоит выделить на развлечения. Помните: людям всё понравится, если будет не только сытно и пьяно, но и весело, — говорит Александр Шкарупа. — Можно пригласить диджея или группу местных исполнителей, добавьте фотозону с реквизитом, а если хочется чего‑то необычного, подумайте о шоу‑программе: фокуснике, акробатах или файер‑шоу. Еще можно организовать караоке и танцпол с подсветкой, устроить мастер‑класс по коктейлям или танцевальный батл».

Дополнительная статья расходов — транспорт для жениха и невесты. В зависимости от предпочтений и бюджета это может быть карета, ретроавтомобиль, лимузин. Если гостей много и все приезжают издалека, стоит предусмотреть трансфер для них.

Свадебная калькуляция — в одной картинке Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Вишенка на торте

Декор и оформление — это не мелочи. Заложите в смету расходы на цветы, свечи, ткань, фотозону, пригласительные. Цена зависит от количества и сложности оформления.

«5% бюджета уйдут на разные мелочи, это цветы и декор. Их можно взять в аренду, что, опять же, выгоднее, сделайте сувениры для гостей: например, мини‑шоколадки с вашими фото, — подсказывает Алиса Егорова. — И обязательно закладывайте 5–10% на непредвиденные расходы».

Кстати, можно сэкономить на пригласительных — сделайте дизайн самостоятельно или попросите кого-то из знакомых. А живые цветы можно заменить композициями из сухоцветов или ткани.

Теперь пришло время подумать про свадебное платье и образ, хотя многие невесты начинают именно с него. В эту статью расходов входит не только платье, но и фата или аксессуары, обувь, белье, прическа, маникюр и макияж, а также костюм жениха. Не экономьте на платье и обуви — если вам в них некомфортно, это будет чувствоваться весь день.