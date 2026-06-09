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Он и она «Я был на свадьбе»: актеры Ярослав Бойко и Мария Порошина тайно поженились

«Я был на свадьбе»: актеры Ярослав Бойко и Мария Порошина тайно поженились

Секрет раскрыл бывший Порошиной — Гоша Куценко

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Ярослав Бойко и Мария Порошина сыграли супругов в сериале | Источник: «Всегда говори „всегда“» (12+), 2003 г., режиссер: Алексей КозловЯрослав Бойко и Мария Порошина сыграли супругов в сериале | Источник: «Всегда говори „всегда“» (12+), 2003 г., режиссер: Алексей Козлов

Ярослав Бойко и Мария Порошина сыграли супругов в сериале

Источник:

«Всегда говори „всегда“» (12+), 2003 г., режиссер: Алексей Козлов

Искры между Ярославом Бойко и Марией Порошиной оказались не экранные — актеры поженились. Об их отношениях судачили аж с 2003 года, когда звезды играли супругов в сериале «Всегда говори „всегда“». Правда всплыла неожиданно: тайну раскрыл бывший гражданский муж Порошиной Гоша Куценко.

«Слава Бойко — надежный человек. Славу я знаю дольше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе», — между делом заявил актер в программе «Ты не поверишь!»

На свадьбе были только самые близкие друзья и семья. Расписались актеры в начале 2026 года. Сами молодожены воздержались от официальных комментариев. По слухам, к женитьбе их подтолкнул общий ребенок. У Марии Порошиной родился сын в 2019 году. Имя отца она не называла, но многие посчитали, что ребенок именно от Ярослава.

Если мальчик действительно от Бойко, то для него это не первый внебрачный ребенок. Много лет назад актриса Евгения Добровольская признавалась, что родила от него сына. Сам Ярослав эту информацию отрицать не стал, даже несмотря на то, что был женат.

«У нас всё хорошо. Эту ситуацию мы с женой даже не обсуждали. За 20 лет всякое случалось, но мы смогли всё преодолеть», — делился подробностями личной жизни актер.

С бывшей женой, танцовщицей Рамуной Ходоркайте Бойко познакомился в 1998 году. Их брак длился более 20 лет и был расторгнут в 2022 году. Мария Порошина до Ярослава была в отношениях с Гошей Куценко, в которых у них родилась дочь. После она 17 лет прожила в браке с актером Ильей Древновым. У пары родились еще три девочки.

Мария Порошина известна по ролям в сериалах «Бригада» (18+) и «Всегда говори „всегда“» (12+). Среди других заметных проектов актрисы — роль Светланы Назаровой в фильмах «Ночной Дозор» (18+) и «Дневной Дозор» (18+).

Ярослав Бойко прославился благодаря ролям в сериалах «Каменская» (18+) и «Всегда говори „всегда“» (12+). Среди других заметных ролей актера — граф Алексей Кириллович Вронский в фильме «Анна Каренина» (16+) и капитан Аникушин в картине «В августе 44-го» (18+).

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Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
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