«Ее любимое занятие — влюбляться»: шесть браков Памелы Андерсон

Миллионы мужчин влюблялись в тело Памелы Андерсон, забывая о ее душе

Памела Андерсон стала одним из главных секс-символов 90-х, но ее образ часто не играл ей на руку, а только вредил. Ей не давали крупные роли, на интервью задавали вопросы только про грудь и личную жизнь. В отношениях мужчины также часто забывали, что Пэм не обычная кукла Барби. Только после 60 лет у модели начался новый виток в жизни, вместе с которым пришли абсолютно другие мужчины, и теперь вместо снисходительных и сальных взглядов она ловит только восхищение и обожание.

«Я предпочту мимолетную любовь, чем несчастную жизнь»

Памела Андерсон рано повзрослела и начала ловить на себе заинтересованные взгляды мальчиков. Однако то внимание, о котором другие девочки мечтали, для Андерсон обернулось большой трагедией и травмой на всю оставшуюся жизнь.

— Нам с подругой было 12–13 лет. Она влюбилась в парня гораздо старше нас. Мы были у друга, она пошла наверх с тем, в кого была влюблена. Я играла в нарды с ее другом, и тут он говорит, что мне не помешает массаж. Ему было 25, мне 12. Он изнасиловал меня, — сделала пугающее признание Андерсон в документальном фильме «Памела: история любви» (18+).

После случившегося Памела стала одеваться как пацанка и прятать растущую грудь за бесформенными футболками. Однако даже так она притягивала взгляды. Однажды Андерсон пошла с подругой на футбольный матч. Там на нее обратила внимание пивоваренная компания и захотела сфотографировать.

Снимок понравился компании, и Пэм предложили сняться в рекламе. А та, в свою очередь, попалась на глаза представителям Playboy. Первая обложка в мужском журнале далась модели очень непросто. Андерсон не понимала, как она может быть сексуальной и красивой, когда она сама себя такой совсем не считает.

Однако после первой съемки последовала вторая, третья, и с каждым разом мнение Пэм о себе самой постепенно менялось. Она больше не была беспомощной девчушкой, вынужденной стесняться своего тела.

Будучи моделью Playboy, Памела не испытывала дефицита в мужском внимании. В послужном списке модели было множество актеров, в том числе Келли Слейтер, с которым она в 90-х снималась в сериале «Спасатели Малибу» (18+).

Актрису не смущало, что параллельно с ней ее партнеры встречаются с другими, да и сама она честно признавалась, что крутила романы сразу с несколькими.

— Никто никому не принадлежит. Я предпочту мимолетную любовь, чем несчастную жизнь. Мне нравится любить, открываться, дарить себя. Только так можно по-настоящему жить, будучи уязвимой. Мне нравится быть всегда влюбленной, — объясняла Памела.

Совсем по-другому она посмотрела на отношения в 1995 году, когда познакомилась с музыкантом Томми Ли.

«Это была искренняя всепоглощающая взрывная любовь»

Томми был барабанщиком в группе Mötley Crüe. С ним Андерсон познакомилась на вечеринке в клубе. Это было мимолетное общение, которое Пэм не планировала продолжать дальше, но у Томми были другие планы.

— С того вечера у меня разрывался телефон. Он оставлял мне сообщения, пел дурацкие песенки. Я не перезванивала, была занята, съемки проходили каждый день, — делилась модель.

Музыкант не хотел отставать. Узнав, что Андерсон полетит в Мексику, Ли рванул за ней и уговорил пойти вместе в бар, где в тот же вечер сделал предложение.

— Он спросил у меня: «Хочешь замуж?» Снял кольцо с черепом у друга и надел мне на палец. Дальше мы планировали свадьбу часа два. Мы поженились через пару дней в Канкуне, — признавалась Андерсон.

Несмотря на то что в быту двум артистам было совсем не просто, в остальном они мгновенно стали единым целым. Пэм поддерживала Томми, регулярно появляясь на его концертах, а он вместе с ней верил в ее большую мечту стать серьезной актрисой.

— Томми отличало, что между нами не было секретов, обмана. Не было никаких игр, это была искренняя всепоглощающая взрывная любовь, — описывала Андерсон.

Спустя время Памела признавалась, что даже в период влюбленности, когда брак с Ли казался идеальным, появлялись первые тревожные звоночки. Томми ни с кем не хотел ее делить.

— Томми очень ревновал. Мне это нравилось. Я думала, в этом вся суть любви. Во время съемок последнего сезона «Спасателей Малибу» у меня был поцелуй по сценарию. Томми я не сказала. Он сорвался. Разгромил мой трейлер на площадке. Пробил кулаком шкаф, — рассказывала модель.

Вскоре доставаться стало не только мебели вокруг, но и самой Андерсон. Томми бил ее, когда она была беременной и после появления на свет двух сыновей. Сам Ли оправдывал свое поведение тем, что жена уделяла ему слишком мало времени.

Совсем отношения в паре испортились после того, как из их дома украли домашние видео.

— Мы только поженились. Постоянно ходили голышом и снимали друг дружку в отпуске. Мы просто валяли дурака. Они (воры. — Прим. ред.) вырезали всю обнаженку с украденных кассет и смонтировали вместе, — рассказывала Пэм.

Начался период судов, и Памела совсем закрылась в себе. Из-за съемок в мужском журнале к Андерсон относились предвзято, подозревая, что она сама могла слить видео. Ее подолгу расспрашивали о пластике, эротических съемках и личной жизни. В итоге Памела не смогла это выносить и не дошла до конца. За видео она не получила ничего, кроме порицания и загубленной карьеры.

— Помню, я пришла на суд и увидела солидных людей в костюмах, которые разглядывали кадры, где я совсем голая, и поняла: «Я больше так не могу!» Это было безумное время, но скандалы такого рода сломали мой брак и чуть не уничтожили мою психику, — жаловалась Андерсон.

Пара не смогла пережить скандал. В один из вечеров Томми избил Пэм, когда она держала одного из сыновей на руках. Музыкант попал в тюрьму на полгода, а Андерсон в 1998 году подала заявление на развод.

«Я предпочту быть одна, чем не с отцом моих детей»

Долго в одиночестве модель не была: в 2001 году на ее пути повстречался музыкант Кид Рок. Не прошло и года, как рокер сделал предложение модели, но пара то расставалась, то сходилась, и свадьба состоялась только через четыре года.

По словам Андерсон, Рок был совсем не такой, как ее бывший муж, и она могла не бояться, что он ее обидит. Да только и чувств таких же, как к первому мужу, Андерсон тоже не испытывала.

— Нам было здорово. Мы отрывались. Он был добр к мальчикам. Но я не чувствовала, что это была любовь. Я же испытала это, и тут всё было иначе. Не было той высоты и того безумия, — объясняла Пэм.

Брак распался в 2006 году по инициативе модели. После двух разводов Пэм сделала для себя вывод, что следующий ее муж должен быть из числа друзей. В 2007 году она стала невестой профессионального игрока в покер Рика Салмона.

Тактика Андерсон оказалась ошибочной — год спустя она снова развелась. Среди причин Памела говорила о несовместимости и о проблемах у Рика с запрещенными веществами. Правда, спустя несколько лет это не помешало паре попробовать снова стать семьей, но вновь безуспешно.

— Ей нравится выходить замуж. Ее любимое занятие — влюбляться, — говорили сыновья Пэм о ее частых браках.

В 2020 году Андерсон уехала из США в родительский дом в Канаде. Ее популярность, которая к тому времени и так держалась на волоске, совсем потухла. Памела захотела провести время в одиночестве подальше от всех. Однако в ее планы снова вмешался мужчина.

— Мне стало скучно, и я захотела что-нибудь построить. Приехал подрядчик, и я подумала: «А он красавчик». Хороший канадский парень, обычный. Может быть, это мне и нужно, — рассуждала Пэм.

Парня звали Дэн Хейхерст. В 2020 году они с Андерсон сыграли свадьбу и два года прожили вместе. Но и этот союз не оказался вечным. По словам Пэм, есть только одна причина, почему все ее браки заканчиваются разводом.

— Всё сводится к тому, что я не приняла тот факт, что не смогла выстроить отношения с отцом моих детей. Я предпочту быть одна, чем не с отцом моих детей. Я не могу быть ни с кем другим, и при этом с Томми я быть тоже не могу, — сделала вывод Пэм.

«У нас с Лиамом действительно были романтические отношения»

После выхода сериала «Пэм и Томми» (18+) у Андерсон началась новая волна популярности. Она стала частым гостем на мероприятиях, где все обратили внимание, что Андерсон кардинально сменила имидж. Она отказалась от секс-образа глупой блондинки, которого долгое время придерживалась. Сдула грудь, совсем не наносила косметику. В ней больше нельзя было узнать звезду эротических съемок.

«Новой Памеле» начали предлагать несвойственные ей роли, но одно осталось неизменным: на нее всё так же обращали внимание мужчины. В 2025 году Андерсон снялась в фильме «Голый пистолет» (18+), где ее партнером стал холостяк со стажем Лиам Нисон.

— Он такой джентльмен, такой милый мужчина, очень щедрый и поддерживающий и настолько деликатный, что просто невозможно не влюбиться в него, — отзывалась об актере Пэм.

Поговаривали, что между актерами закрутился роман. Их часто видели вместе смеющимися и обнимающими друг друга. Памела рассказала, что между ними действительно вспыхнули чувства, но быстро погасли.

— Если хотите знать, у нас с Лиамом действительно были романтические отношения, но только в небольшой период после окончания съемок, — признавалась модель.

В мае 2026 года стало известно, что у Памелы новый обожатель — Том Круз. По словам близких знакомых Андерсон, актеров свел фильм «Шоугёрл» (18+), где модель исполнила главную роль. Якобы Круз был настолько под впечатлением от ее работы, что немедленно после просмотра позвонил, чтобы поздравить с успехом, а между делом предложил встретиться.