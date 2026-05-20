«Все мамы моих детей младше меня»: малолетние жёны и внебрачные дети Кая Метова

Кай Метов может одним пальцем показать, как он относится к солидной разнице в возрасте

Пока одни артисты то и дело вываливают на всеобщее обозрение свое грязное белье, другие не стремятся за сомнительной славой, придерживаясь ставшего классикой правила о том, что счастье любит тишину. Одного из таких представителей шоу-бизнеса старой волны вы прекрасно знаете по хиту Position № 2. В личной жизни Кай Метов уже давно не задается вопросом «Милая моя, где ты?», потому что уже больше 12 лет счастлив вместе с моделью Анастасией Рожковой. И разница в 28 лет их ни капли не смущает.

В общем-то, конечно, здоровья молодым, но тут 61-летний Кай Метов обмолвился, что не за горами свадьба с 33-летней избранницей. И тут мы вспомнили, что артист обычно избегал официальных браков. Единственный раз он был женат разве что в юности. И если с первой супругой разница в возрасте у него составляла 5 лет, то дальше — больше.

«Я всё время жду подвоха»

Свою первую любовь Кай Метов встретил в магазине. Он недавно дембельнулся, она работала за кассой. Встреча, вспышка, искра — и вот 16-летняя Наталья уже была в объятиях вчерашнего солдата. Не успели влюбленные заметить, как в 1987 году у них родилась дочь Кристина.

— Когда Кристине записывали фамилию в загсе, написали мамину фамилию. Я не согласился. Взял два паспорта, пошел в загс и зарегистрировал свой первый брак, — рассказывал певец.

Кай Метов расстался со своей первой женой, когда ребенку едва исполнилось 3 года. По его словам, дело в том, что они оба были молодые и не прошли достаточное количество испытаний, чтобы быть вместе Источник: kay_metov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Увы, этому браку не суждено было продержаться долго. 3 года спустя пара рассталась — не совпали характерами: он постоянно контролировал Наталью и видел в ней хранительницу очага, а она мечтала о карьере и никак не видела свое будущее у плиты и за пылесосом. Кай Метов признавал, что развод стал для него «очень серьезным переживанием».

— Я даже в больнице пролежал два месяца, — рассказывал певец. — Потом вышел оттуда никакущий и практически начал жизнь с нуля.

Лечение не сильно помогло от депрессии, и еще долгое время Кай Метов пытался прийти в себя и гонял в голове мысль о своей ненужности.

— Я отошел от всех дел, перестал работать, я просто смотрел в потолок и анализировал, — признавался певец.

Мысли о новых отношениях даже не допускал — вера в женщин рухнула.

— У меня возникло такое недоверие к женскому полу, что я старался вообще не втягивать себя ни в какие романтические отношения, — признавался артист.

А когда молодой человек так страдает, у него часто два пути: либо стихи писать, либо песни. В случае с Каем Метовым страдания привели к славе.

Пытаясь прийти в себя, он написал ту самую Position № 2 и другие песни, которые потом напевала страна, не подозревая, какой болью они дались автору.

— Может быть, отсюда и появились эти гротескные песни про отношения. Это некая реакция организма на психическом уровне, чтобы компенсировать эту боль. Я всё время жду подвоха, — делился переживаниями артист.

«Все мамы моих детей младше меня»

В середине девяностых Кай Метов пришел в себя и в целом был готов к новым отношениям. Но гастрольная жизнь не позволяла построить хоть сколько-нибудь длительный союз. Обычно это были мимолетные интрижки. Так, в 1995 году в одном из московских клубов он познакомился с Ольгой Поповской. От этого короткого романа появилась на свет еще одна дочь артиста — Анастасия.

Кай Метов забрал дочь себе, потому что ее мать не справлялась с воспитанием ребенка Источник: кадр из программы «Судьба человека» (12+), «Россия 1», 2020 год

Но если первого ребенка артист поддерживал на расстоянии, то второго забрал к себе.

— Для меня было потрясением, что я приехал с очередных гастролей и узнал, что Настя в детском саду, куда ее в понедельник приводят и в субботу забирают. У меня волосы встали дыбом. Я ее просто забрал и отвез к себе, — рассказывал музыкант. — Мы договорились с Ольгой. Это не было похищение. Я просто убедил ее, что ребенку нужно больше внимания, больше заботы. Она стала проживать с моими родителями.

Да и у Ольги в то время было полно других забот, кроме ребенка. Девушка была слишком молода для воспитания — младше артиста на 13 лет.

— Так получилось, что все мамы моих детей младше меня. Кто-то на 13 лет, кто-то на 5 лет, кто-то побольше, — признавался артист.

Еще один короткий роман у певца случился с женщиной, которую он называет не иначе как мама Рика — своего третьего ребенка.

Своего сына Кай Метов на произвол судьбы не бросил. Он помогает ему и говорит, что его сын — очень доверчивый и открытый, и звездный отец всегда за него переживал Источник: кадр из программы «Судьба человека» (12+), «Россия 1», 2020 год

— Она тоже ворвалась в мою жизнь как метеор. И как метеор промчалась и исчезла, — рассказывал певец. — Дело не в том, что я не хочу называть ее имени. Просто у нее своя семья, у нее еще один ребенок от нового мужчины, она замужем, у нее всё хорошо в семье, и они попросили меня оставить их в покое, не говорить, не комментировать.

«И тут мы стали жить вместе»

В 2000 году известный певец и многодетный отец приехал с концертом в кемеровский городок Белово. Здесь он познакомился с 15-летней Ольгой Филимонцевой — она была на 21 год младше Метова.

— В этом городе был дворец культуры, а в этом дворце культуры был музыкальный ансамбль. Руководителем этого музыкального ансамбля был Олин папа. Я оставил ему свой телефон, потому что у него было не очень хорошо со здоровьем. И вот начали созваниваться, общаться, а потом он умер. И я, конечно же, стал поддерживать, как мог, по телефону маму с Олей, — рассказывал Метов. — Так продолжалось на протяжении почти 2 лет. И когда Оля закончила школу, она приехала поступать в Москву. Папа просил очень помочь ей, чтобы она поступила на юридический факультет. Я постарался чем мог помочь. Она поступила, и тут мы стали жить вместе.

Со свой очередной избранницей певец познакомился, когда ей было 15 лет. Встречаться они стали после ее переезда в Москву Источник: кадр из программы «Судьба человека» (12+), «Россия 1», 2020 год

Пара продержалась вместе 9 лет.

— Она сумела растопить во мне тот камень, в который я, к сожалению, превратил свое сердце, — признавался артист.

Но в 2009 году Кай и Ольга расстались. У девушки были творческие амбиции, и артист стал ее покровителем. Он помог ей пристроиться в группу «Основной инстинкт», затем — в «Любовные истории». И сам не заметил, как вырыл яму для своих новых отношений.

— Она стала реже появляться дома, она стала часто ездить на гастроли, она попросила меня дать ей больше свободы. Но самой главной точкой было то, что она втайне от меня подписала контракт, что она не имеет права 5 лет выходить замуж и иметь детей, — поделился подробностями Кай Метов. — Может быть, мы могли бы еще сойтись, но у нее очень сильно покатила творческая стезя, и ей уже было не до меня.

Следующая избранница Кая Метова была еще моложе — на 22 года. Анна Северинова впервые увидела певца на его концерте, когда ей было всего 8. Вновь она встретила своего кумира 20 лет спустя — в холле гостиницы Ростова-на-Дону, где жил Метов. Слово за слово — и вот Анна уже гуляет за руку с артистом и ходит с ним на ток-шоу.

Пара была вместе всего лишь год, но за это время Кай Метов натерпелся такого, что хватило бы на всю жизнь.

— Тот случай, когда просто диаметрально противоположные формы понимания жизни. Я люблю, когда всё спокойно, предсказуемо, взвешенно. А Аня любит, когда всё взрывается, горит, и на этом пепелище безумная страсть, а потом опять всё горит. Я в таком режиме не потянул, и мы расстались, — рассказывал Метов.

«Он замечательный мужчина»

Свою судьбу — модель Анастасию Рожкову — Кай Метов встретил в 2012 году. Она младше его старшей дочери: на момент знакомства девушке было 18 лет, певцу — 51. Сразу бурный роман между ними не вспыхнул — сперва были годы переписок. Но в конце концов девушка сдалась.

— Он замечательный мужчина, очень романтичный, с чувством юмора, с молодой душой, — описывала своего избранника Анастасия. — Но есть один минус — от его образа веет нафталином! Он очень любит пиджаки и брюки — что на сцене, что на улице. Я ему говорю: «Надень джинсы, надень джинсовку». Но Кай против: «Я на сцене больше 30 лет, если я надену джинсы, меня же не узнают и не признают!»

Анастасия с детства слышала песни Кая Метова, но не могла предположить, что когда-то он будет петь ей одной Источник: betta.nastia / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как это часто бывает, у пары то и дело интересовались, когда они женятся и хотят ли они детей. На первый вопрос Метов отвечал: «Когда мы поженимся, вы об этом не узнаете. Это тайна». По словам певца, в день свадьбы с ними будут только близкие люди. Но самый близкий человек певца — мама — счастливого брака сына не дождалась. Она ушла из жизни в 2021 году. Кай Метов говорил, что в том числе из-за этой семейной трагедии со свадьбой ему и Анастасии пришлось повременить. Теперь же он уверяет: торжество не за горами.

— Я так думаю, что всё к этому идет. Просто у нас была некоторая пауза после того, как ушла мама, — рассказал певец в недавней беседе с изданием «Телепрограмма».

Анастасия признаётся, что совсем не ощущает разницы в возрасте — Кай Метов будет помоложе многих 30-летних Источник: kay_metov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Наследников у пары пока нет, но на этот счет артист говорит, что сейчас подходит к этому вопросу «очень осознанно». А его избранница души не чает в возлюбленном.