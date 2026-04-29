«Стала называть себя богиней любви»: муж заявил полиции, что его жена ушла в секту вместе с детьми

Алексей говорит, что из вещей жены в квартире остались свечи, змея и амулет Источник: читатель E1.RU

Житель Екатеринбурга обратился в полицию с просьбой спасти жену из секты. Его супруга ушла из дома еще в начале апреля и с тех пор не выходит на связь. Вместе с ней пропали двое взрослых детей, техника и деньги, утверждает он.



По словам Андрея, перед исчезновением дома происходили странные вещи: супруга увлеклась оккультизмом и проводила магические обряды. Он надеялся, что это временное увлечение, и не думал, что оно обернется такими последствиями.

Наши коллеги из Е1.RU выяснили, что пенсионерка рассказала полицейским, и поговорили с экспертом-религиоведом о том, оправданны ли опасения ее мужа.

«Она под гипнозом»

По словам Андрея, раньше они были самой обычной семьей: жена работала в администрации, вместе они вырастили двоих детей. Старшей дочери уже за 30, сыну — 22. Супруга и раньше увлекалась магией, но муж думал, что это невинное хобби. Всерьез она погрузилась в оккультизм после переезда в Екатеринбург.

«Здесь жена вплотную села на оккультизм. Ходила на сайты какие-то, подсадила дочь и сына. Я не обращал внимания сначала: ну, может, так, гадает на что-то, когда дочь замуж выйдет, сыну на учебу. Но потом она начала ритуалы проводить, в лес ходила, ночью гуляла. Сейчас я думаю, что она просто встречалась с кем-то, ее уже вели», — рассказывает Андрей.

Он говорит, что почувствовал неладное, когда из семейного бюджета начали пропадать деньги. Жена не могла объяснить, на что тратит крупные суммы. Супругу, утверждает мужчина, будто подменили — в семье начались ссоры и скандалы.

«Она перестала есть, перестала спать. Всё общение с близкими оборвала полностью. Заблокировала даже лучшую подругу. Потом стала говорить, что Богом и высшими силами предназначена для любви. Она мне принесла двоих детей — и всё, теперь должна отречься от меня, а у меня должна появиться другая женщина. Она как будто была под гипнозом», — говорит Андрей.

Жена, которая раньше выращивала редкие сорта фиалок, внезапно забросила цветы и заполонила квартиру магическими атрибутами. Андрей говорит, что она скупала кукол и амулеты.

«Я пришел вечером домой, а у нее свечи горят и телефон стоит. Видать, по видеосвязи они проводили обряд — посвящали ее. Давай, говорит, восхищаться, какое у меня красивое тело! А ей 60 лет, какое красивое тело! Ее ввели в этот транс, — считает Андрей. — Она стала называть себя богиней любви».

Во время одного из ритуалов жена закинула трусы на люстру, говорит Андрей Источник: читатель E1.RU

9 апреля жена собрала вещи и документы, вывезла из квартиры технику и пропала. Вместе с ней ушли и дети. Все трое заблокировали номер телефона главы семьи. Андрей уверен, что их завербовали сектанты.

«Я встречался с дочкой, пришел к ней на работу, пытался ей объяснить, что они попали в зависимость. Но она отводит глаза, говорит: „Всё, папа, надо работать“. Я переживаю еще за свою квартиру, мы с женой оба собственники. Как бы она долю свою не продала, а то приду домой, а там чужие люди», — говорит Андрей.

Секта или развод?

Андрей обратился за помощью к полицейским: рассказал о странном поведении жены перед уходом и объяснил, что уже несколько недель не может найти семью. Правоохранители разыскали супругу, но им она заявила, что просто ушла от мужа.

«Полицейские связались с разыскиваемой. Она пояснила, что противоправных действий в отношении нее не совершается и претензий она ни к кому не имеет. Проверка продолжается», — рассказали E1.RU в пресс-группе городской полиции.

Связаться с женщиной пыталась и редакция. Ее телефон включен, но на звонки она не ответила.

Что за предметы нашел муж в квартире

Фотографии предметов, которые, по утверждению супруга, его жена оставила в квартире, журналисты показали религиоведу. Он объяснил, имеют ли эти артефакты отношение к оккультизму.

1. Круг со звездой

По словам мужа, супруга часто посещала сайт, адрес которого указан на тарелке Источник: читатель E1.RU

Первый предмет — это тарелка с указанием сайта организации, которая предлагает энергетические книги, руны и курсы обучения. Вот что выяснил о ней эксперт.

«По своей структуре и содержанию академия сочетает в себе элементы восточной мистики, гаданий, рунической магии („рунолады“), эзотерики („энергоработы“, „оргоны-обереги“, „очищение“) и языческих/неоязыческих практик (работа с энергиями, астрология, контакты с „высшим Я“).

Ряд признаков может указывать на деструктивный характер организации: смешение религиозных и коммерческих элементов (продажа амулетов- « руноладов» и платных курсов); закрытость от внешнего контроля: отсутствие контактных данных на сайте, невозможность обратиться в организацию через публичные каналы; использование психологического воздействия: термины «исцеление жизни», «энергоработы» и «очищение» часто используются для вовлечения людей, переживающих эмоциональный кризис.

Также есть негативные отзывы о качестве услуг и о том, что после оплаты обучение фактически не проводится, поддержка отсутствует, а контакты игнорируются. В открытых источниках, включая религиоведческие справочники, организация не упоминается», — говорит Алексей Старостин.

2. Картинка с иерархией управления

Сообщение от дочери отец считает доказательством того, что его семья попала в секту Источник: читатель E1.RU

Алексей Старостин не знает семейную историю Андрея и его жены, он анализирует только фото, которые мужчина предоставил в редакцию. Одно из них — это картинка, которую в сообщении прислала отцу дочь. Вот что эксперт говорит о ней: «На изображении представлена схема, связанная с теорией заговора о мировом правительстве. Теория об иллюминатах, согласно которой они управляют миром, не имеет научных доказательств. Иллюминаты — название тайного религиозно-политического общества, которое реально существовало в Европе во второй половине XVIII века.

По одной из популярных теорий заговора, иллюминаты стремятся установить новый мировой порядок, то есть единое мировое правительство, контролирующее все аспекты жизни людей. Конечная цель иллюминатов — создание тоталитарного мирового правительства, которое будет управлять всем человечеством. Для достижения этой цели они якобы сеют хаос и раздор, провоцируют войны и экономические кризисы, контролируют образование и промывают мозги населению через поп-культуру и СМИ».

3. Бубен с руническими надписями

Предмет похож на магический атрибут Источник: читатель E1.RU

Вот как эту находку трактует эксперт: «На изображении предмета, похожего на бубен, представлено несколько рун.

Руна «Даждьбог». В прямом положении олицетворяет любые блага, в том числе материальные. Символизирует поток жизненной энергии, исходящей от человека. В перевернутом положении означает отсутствие ожидаемых результатов или ситуацию, когда ими распоряжается кто-то другой.

Руна «Алатырь». В прямом положении символизирует порядок, переход жизни в нормальную колею. Другая трактовка — возвращение к истокам, когда актуальность снова приобретает что-то, от чего человек давно отошел и считал оставшимся в прошлом.

Руна «Мир». В целом несет в себе позитивный посыл и исполняет защитную функцию. При гаданиях истолковывается как покровительство со стороны высших сил, как хорошие шансы на исполнение задуманного.

Символ «Всеславца». Огненный обережный символ, который сохраняет жилища от недугов, семейные союзы от горячих споров и разногласий, а также древние роды от ссор и междоусобиц.

Символ «Рожаницы». Олицетворяет женскую энергию, которая создает новую жизнь.

Символ Сварога. Означает небесный путь, путь духовного восхождения. Символизирует постоянное движение к совершенству, которое возможно при соблюдении заповедей богов».

4. Змея, свечи, медальон

Андрей утверждает, этот набор жена использовала для обрядов Источник: читатель E1.RU

«Наиболее сложно сказать что-то определенное о фотоизображении, на котором присутствуют змеи, медальон и свечи на подносе, — рассуждает Алексей Старостин. — В разных религиозных традициях свеча освещает определенное священное пространство, символизируя молитву, намерение или призыв высших сил.

Медальон обычно выступает в роли личного оберега, хранителя тайн и защиты. Змея привносит в ритуал тему глубокой трансформации, скрытой мудрости и вызова, двойственности добра и зла, жизни и смерти. Этот набор может быть характерен для магических обрядов, гаданий или исцелений, например для обряда трансформации личности, но что именно делалось с этими предметами и их сочетанием, определенно сказать невозможно».

5. Трусы на люстре

Прокомментировал эксперт и странный обряд с забрасыванием нижнего белья на люстру: «Если вы хоть раз погружались в пучины женских форумов или с интересом листали ленты, посвященные „магии на каждый день“, то наверняка натыкались на удивительный ритуал. Звучит он примерно так: чтобы в дом пришли большие деньги, нужно купить новые красные трусы, надеть их на голову, сплясать под зажигательную музыку, а потом забросить на люстру с криком: „Трусы на люстру — деньги в дом!“

На первый взгляд, чистой воды абсурд, достойный сценария для стендап-комедии, но у этого абсурда, как ни странно, есть имя, дата рождения и даже своя неформальная философия.

Родилось поверье не в седой древности, а в самом конце 1980-х годов, на волне перестроечного мистического ренессанса. Имя ему — «Симорон». Так называлась школа практической психологии и самопознания, созданная киевским режиссером Петром Бурланом и его женой Петрой. Их главный принцип звучал дерзко и весело: чтобы изменить реальность, нужно… перестать быть серьезным.

Чем смешнее и нелепее действие, тем быстрее оно ломает внутренние блоки и страхи и тем охотнее вселенная исполняет желание. Красные трусы на люстре — идеальный образец такого «позитивного безумия».

Красный цвет — это язык, понятный почти любому народу. В китайском фэншуе он символизирует энергию страсти, процветания и защиты от зла. В индийской традиции красные оттенки связывают со второй чакрой — Свадхистаной, центром желаний и жизненной силы. В Италии и странах Латинской Америки в новогоднюю ночь принято надевать именно красное белье, чтобы привлечь удачу в любви (хотя для денег там предпочитают желтое или зеленое).

«Симорон», как искусный миксолог, смешал все эти ингредиенты: красный — цвет денежной энергии и власти, а трусы — самый интимный, пикантный предмет гардероба, который напрямую соприкасается с той самой чакрой желаний.

Люстра же была выбрана неслучайно. Это самый высокий и светлый центр комнаты, место, куда стекается энергия всего дома. Вбросить туда красный сигнал — всё равно что водрузить флаг удачи на самую видную вершину.

Так старый психологический розыгрыш превратился в современное городское поверье. Оно живет собственной жизнью: кто-то смеется над ним, а кто-то втайне от всех зашвыривает красные трусы на люстру, шепотом приговаривая заветные слова.