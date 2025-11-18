«Влюбляетесь в успешного Андрея, а домой приходит уставший Андрюха». Где молодым искать себе пару — советы психологов

Найти вторую половинку в наше время может быть не так просто Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В современном мире найти себе пару для многих становится всё сложнее. Ритм жизни ускорился, а времени на поиски второй половинки банально не хватает, да еще и популярные сервисы для знакомств больше не работают (отзывы на имеющиеся оставляют желать лучшего). NN.RU поговорил с психологами и спросил, как свободным людям найти своего человека, какие места лучше для этого подходят, а какие стоит обходить стороной, если вы думаете о серьезных отношениях.

Главное разочарование в том, что идеального места для поиска надежного партнера просто не существует. Как рассказал NN.RU практикующий психолог и специалист по работе с изменами Анатолий Яско, место — далеко не самое главное.

— Получается, что люди ищут волшебное место, где автоматически встретят того самого или ту самую. Только вот такого места нет. Есть только вы и ваша способность строить отношения с другим человеком. Место — это просто декорация, — убежден специалист.

Однако некоторые рекомендации по выбору таких «декораций» все-таки есть. Велик шанс встретить человека, с которым может получиться крепкий союз, в местах, связанных с хобби, — речь про досуговые центры, спортивные секции, конференции, кружки и т. д. Зачастую там люди ведут себя наиболее естественно, не навешивая лишних масок. По мнению Яско, там можно увидеть «живого человека в действии».

— Когда мужчина знакомится с женщиной на курсах иностранного языка, он видит, как она учится, ошибается, смеется над собой. Это контекст, который показывает характер. Общие интересы создают естественный повод для контакта без натянутости. Вы не подходите с дурацким «можно познакомиться». Знакомство происходит органично.

И, да, места, где знакомиться не стоит, тоже есть: ожидаемо — это бары и клубы. Точнее, заведения не подходят для тех, кто ищет именно серьезные отношения, а не легкую интрижку на одну ночь.

Психолог говорит, что сам контекст и суть таких мест настраивает человека на поверхностное общение, а не на тесный контакт. Посетители видят только красивую картинку в виде стильной одежды или упругого тела, но не суть человека.

— Я работаю с женщинами после измен, и иногда слышу: «Мы познакомились в клубе, он был таким харизматичным». Конечно, был. В клубе все харизматичные. Потому что там нужно быть яркой версией себя, а не настоящей, — заявил Анатолий Яско.

Аналогичного мнения придерживается и семейный психолог Наталья Маклакова. По ее словам, для женщин подобные знакомства в целом очень рискованный вариант. Если мужчины могут воспринимать интрижку как новый опыт, то дамы могут начать испытывать проблемы с самооценкой.

— Для мужчин это может быть просто развлечением, а частая смена партнеров для женщины — однозначно нежелательный опыт, как в плане физического здоровья, так и психологического. Сейчас понятие отношений в целом искажено, многие создают отношения только ради удовольствия, но это ответственность, а женщину временные отношения разрушают, — подчеркнула Маклакова в беседе с NN.RU.

Анатолий Яско также рекомендует не надеяться найти спутника жизни на корпоративах и рабочих тусовках. Говорит, слишком много пересечений, возможных сплетен и последствий, если что-то пойдет не так.

— Плюс на работе люди играют роли. Вы влюбляетесь в «успешного менеджера Андрея», а домой приходит уставший Андрюха, который хочет лежать на диване.

Еще один вариант — это онлайн-знакомства. Мнения о таком инструменте для поиска партнера разные. Наталья Маклакова считает, что это довольно неплохой вариант. Это связано с тем, что сейчас люди не так охотно знакомятся вживую.

— Это сейчас, наверное, самый универсальный вариант. Там наиболее понятен статус человека. Раньше мужчины не боялись подойти к девушкам на улице. Сейчас многие живут гражданским браком и мужчины не решаются знакомиться, предполагая, что девушка уже может быть в отношениях.

Анатолий Яско в свою очередь находит такие сервисы противоречивыми. По мнению специалиста, многие профили там являются не более чем саморекламой: идеальные фото, продуманное описание. Но уже на первом же свидании схема частенько дает сбой.

— Вы продали иллюзию, а пришли живым человеком. Онлайн хорошо работает, если вы честны. Не пытайтесь казаться идеальным, а показывайте себя настоящего: с чувством юмора, странностями, интересами, реальными фото. Да, откликов будет меньше. Но те, кто откликнется, будут откликаться на вас, а не на вашу рекламу.

Впрочем, оба психолога сходятся во мнении, что самое главное — это не место, где люди познакомились, а то, с какими мыслями и установками они входят в новые отношения.

— Не важно, где вы познакомитесь, — в спортзале, на выставке или в приложении. Важно, готовы ли вы быть честными и выстраивать коммуникацию. Крепкие отношения строятся не из места знакомства. Они строятся из вашей способности видеть другого человека, а не проекцию своих желаний, — подчеркнул Анатолий Яско.