НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +3

4 м/c,

южн.

 754мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Стюардесса-красотка
«Умные решения» в недвижимости
Закроют ли травмпункт
Когда придет зима
Репортаж с рынка
Фото новогоднего катка
Что с площадью Труда
Афиша на выходные
Он и она Мнение «Важно отличать заботу от контроля». Что делать, если муж ставит ультиматум «либо я, либо работа»

«Важно отличать заботу от контроля». Что делать, если муж ставит ультиматум «либо я, либо работа»

Сначала нужно разобраться в своих мотивах

148
А вам ставили ультиматум? | Источник: Филипп Сапегин / Е1.RUА вам ставили ультиматум? | Источник: Филипп Сапегин / Е1.RU

А вам ставили ультиматум?

Источник:

Филипп Сапегин / Е1.RU

«Ты выбираешь: либо работа, либо я!» Такие слова многих заставят задуматься о доверии в отношениях. Почему партнер выдвигает ультиматум, что этим движет и можно ли найти компромисс? Советы клинического психолога Маргариты Алексеевой — в материале наших коллег из E1.RU.

Увольняйся. Или развод…

Если бы это была сцена в сериале, за таким заявлением обычно следует громкая музыка и хлопающая дверь. В реальности всё сложнее. И на такой ультиматум нет универсального рецепта, потому что у каждой семьи есть своя предыстория.

В одной семье супруги договорились еще до свадьбы, что жена будет заниматься домом, а он возьмет на себя финансовые вопросы. В другой — женщина десять лет в декрете и вдруг поступает в университет, оканчивает курсы, получает офер мечты. В это время муж боится, что супруги не будет дома неделями и дети останутся без мамы.

Есть партнеры, которые не готовы меняться и слышать, что рядом взрослая женщина с желаниями, целями и правом на выбор. Как решить эту задачу современной семье?

Искренний разговор

Попробуйте сначала разобраться в своих мотивах: зачем вам работа?

  • Нужны деньги;

  • хочется выйти из рутины;

  • хочется профессиональной реализации;

  • появилась работа, от которой загораются глаза.

Осознание причины — это уже половина аргументации. Вторая половина — умение объяснить, что изменилось.

Почему вы, например, готовы снова строить карьеру, чего ждете от работы и как это скажется на семье. И да, возможно, придется обсудить бытовые вопросы, кто будет забирать ребенка, как организуете выходные, если графики не совпадают.

А если он всё равно против?

Важно отличать заботу от контроля. Один мужчина говорит: «Я переживаю, ты не выспишься, перегоришь» — и предлагает подумать над гибким графиком. Другой — просто запрещает, не готов обсуждать и уходит в ультиматум.

Во втором случае речь идет уже не о проявлении эмпатии и заботы. Это, скорее, подавление вас своей властью. Он отказывается признать за партнером право быть самостоятельным. И тогда в первую очередь нужно себе честно ответить: а с кем я вообще живу?

Если у вас нет возможности вести диалог, если любое обсуждение заканчивается обесцениванием и запретами, возможно, вопрос не в работе, а в границах, которые пора пересматривать. Или выстраивать с нуля.

Выбор без драм

Не нужно воспринимать такой разговор как угрозу. Это точка, в которой можно перезапустить диалог. Уточнить договоренности и обсудить, как меняется жизнь. И если всё хорошо, то найти решение, в котором оба почувствуют себя услышанными.

Но если компромисса нет и вы должны выбирать между собой и «удобной версией себя», возможно, выбор уже сделан.

А вам ставили ультиматум?

Да, постоянно
Нет, ставил (-а) я
Нет, никогда не сталкивался (-ась) с таким

Мы рассказывали, что секс в браке часто становится рутиной. Врач объяснила, как вернуть страсть в семейную жизнь.

Нередки случаи, когда в семейной жизни начинается кризис. Психолог дала советы о том, как спасти семью и нужно ли это делать.

Прочитайте интервью с семейным психотерапевтом Владимиром Дашевским. Он рассказал о главных проблемах, с которыми сталкиваются современные пары, и как их решать.

ПО ТЕМЕ
Валерия ЧёрнаяВалерия Чёрная
Валерия Чёрная
Заместитель главного редактора E1.RU
Семья Выбор Работа Абьюз Отношение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
25 минут
Фото зачётное, от обстановки до людей Атмосфера душная
Гость
30 минут
Вообще требования странные, но коль скоро эта морда хочет домработницу, а не жену, так заткнуть его требованием,чтоб зарплату нормальную платил, и налоги отчислять не забывал, а то случись что, пожар, разорение, развод, так жене без пенсии горевать? Моя практичная пессимистическая натура наружу лезет. :)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление