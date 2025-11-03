«Важно отличать заботу от контроля». Что делать, если муж ставит ультиматум «либо я, либо работа»

А вам ставили ультиматум? Источник: Филипп Сапегин / Е1.RU

«Ты выбираешь: либо работа, либо я!» Такие слова многих заставят задуматься о доверии в отношениях. Почему партнер выдвигает ультиматум, что этим движет и можно ли найти компромисс? Советы клинического психолога Маргариты Алексеевой — в материале наших коллег из E1.RU.

Увольняйся. Или развод…

Если бы это была сцена в сериале, за таким заявлением обычно следует громкая музыка и хлопающая дверь. В реальности всё сложнее. И на такой ультиматум нет универсального рецепта, потому что у каждой семьи есть своя предыстория.

В одной семье супруги договорились еще до свадьбы, что жена будет заниматься домом, а он возьмет на себя финансовые вопросы. В другой — женщина десять лет в декрете и вдруг поступает в университет, оканчивает курсы, получает офер мечты. В это время муж боится, что супруги не будет дома неделями и дети останутся без мамы.

Есть партнеры, которые не готовы меняться и слышать, что рядом взрослая женщина с желаниями, целями и правом на выбор. Как решить эту задачу современной семье?

Искренний разговор

Попробуйте сначала разобраться в своих мотивах: зачем вам работа?

Нужны деньги;

хочется выйти из рутины;

хочется профессиональной реализации;

появилась работа, от которой загораются глаза.

Осознание причины — это уже половина аргументации. Вторая половина — умение объяснить, что изменилось.

Почему вы, например, готовы снова строить карьеру, чего ждете от работы и как это скажется на семье. И да, возможно, придется обсудить бытовые вопросы, кто будет забирать ребенка, как организуете выходные, если графики не совпадают.

А если он всё равно против?

Важно отличать заботу от контроля. Один мужчина говорит: «Я переживаю, ты не выспишься, перегоришь» — и предлагает подумать над гибким графиком. Другой — просто запрещает, не готов обсуждать и уходит в ультиматум.

Во втором случае речь идет уже не о проявлении эмпатии и заботы. Это, скорее, подавление вас своей властью. Он отказывается признать за партнером право быть самостоятельным. И тогда в первую очередь нужно себе честно ответить: а с кем я вообще живу?

Если у вас нет возможности вести диалог, если любое обсуждение заканчивается обесцениванием и запретами, возможно, вопрос не в работе, а в границах, которые пора пересматривать. Или выстраивать с нуля.

Выбор без драм

Не нужно воспринимать такой разговор как угрозу. Это точка, в которой можно перезапустить диалог. Уточнить договоренности и обсудить, как меняется жизнь. И если всё хорошо, то найти решение, в котором оба почувствуют себя услышанными.

Но если компромисса нет и вы должны выбирать между собой и «удобной версией себя», возможно, выбор уже сделан.

