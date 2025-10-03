«Начинается род Кругов»: сын Михаила Круга женился — первые фото со свадьбы

С момента знакомства с возлюбленной с лица Александра редко сходит улыбка Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В декабре прошлого года сын главного воспевателя блатной романтики Михаила Круга, Александр, нашел свою любовь на глазах у тысяч зрителей в шоу «Давай поженимся!» (12+). И хотя многие не верили в такое показательное выступление, молодой человек был настроен решительно. В начале этого лета он сделал предложение своей возлюбленной, а теперь сообщил, что сыграл с ней свадьбу.

— Мы поженились! Я повстречал человека, который взбудоражил, перевернул всю мою жизнь и сделал самым счастливым. Если человек влюбился, он готов делать всё для этого человека. Стать для него всем, — описал свои чувства Круг.

Возлюбленную Александра зовут Ульяна. Девушка работает стилистом и параллельно ведет свой блог, где с супругом они объявили, что она взяла фамилию мужа.

— Наша семья начинается. Начинается род Кругов! И начинается он именно с нас. Ульяна Круг — звучит гордо, — подписал под свадебными фотографиями певец.

Александр сделал предложение возлюбленной в июне. Пара вместе с семьей поехала отдыхать на Пхукет, и во время одной из экскурсий певец встал на одно колено и под удивленные возгласы туристов предложил Ульяне руку и сердце. Она с улыбкой на лице сказала да.

— Начинаем новую главу вместе с прекрасной Ульяной, — подписал под видео Александр.

После публикации видео Александр не мог отделаться от волны вопросов, когда же свадьба. Круг лишь отмахивался: не раньше следующего года: нужно накопить денег, провести все концерты и найти время для медового месяца.

Александр добавлял, что не хочет брать деньги у звездной мамы и все свои хотелки оплатит сам, а на это нужно время.

— Праздновать будем только на мои. Я уже коплю. Сколько накоплю, столько и потратим, — отмечал Круг.

Однако, как оказалось, накопить на торжество мечты получилось значительно раньше. Уже 1 августа влюбленные сыграли тайную свадьбу, о которой сообщили только в октябре.

— Не говорила, но мы уже как два месяца настоящая семья, — раскрыла все карты Ульяна.