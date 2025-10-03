НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 766мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,01
EUR 95,34
Подорожают проездные
Судьба гостиницы «Юбилейной»
Зумеры — о работе
Вернули пленного ярославца
Востребованные подработки
Начался осенний призыв
Сэкономить время и нервы на врачах
Причина давок в автобусах
Требуют отменить объединение театров
Как работают комплексы «Паук»
Он и она Обзор «Начинается род Кругов»: сын Михаила Круга женился — первые фото со свадьбы

«Начинается род Кругов»: сын Михаила Круга женился — первые фото со свадьбы

Певец планировал торжество только в следующем году, но не смог больше ждать

274
С момента знакомства с возлюбленной с лица Александра редко сходит улыбка | Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)С момента знакомства с возлюбленной с лица Александра редко сходит улыбка | Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С момента знакомства с возлюбленной с лица Александра редко сходит улыбка

Источник:

alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В декабре прошлого года сын главного воспевателя блатной романтики Михаила Круга, Александр, нашел свою любовь на глазах у тысяч зрителей в шоу «Давай поженимся!» (12+). И хотя многие не верили в такое показательное выступление, молодой человек был настроен решительно. В начале этого лета он сделал предложение своей возлюбленной, а теперь сообщил, что сыграл с ней свадьбу.

Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мы поженились! Я повстречал человека, который взбудоражил, перевернул всю мою жизнь и сделал самым счастливым. Если человек влюбился, он готов делать всё для этого человека. Стать для него всем, — описал свои чувства Круг.

Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Возлюбленную Александра зовут Ульяна. Девушка работает стилистом и параллельно ведет свой блог, где с супругом они объявили, что она взяла фамилию мужа.

Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Наша семья начинается. Начинается род Кругов! И начинается он именно с нас. Ульяна Круг — звучит гордо, — подписал под свадебными фотографиями певец.

Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр сделал предложение возлюбленной в июне. Пара вместе с семьей поехала отдыхать на Пхукет, и во время одной из экскурсий певец встал на одно колено и под удивленные возгласы туристов предложил Ульяне руку и сердце. Она с улыбкой на лице сказала да.

— Начинаем новую главу вместе с прекрасной Ульяной, — подписал под видео Александр.

Источник:

alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После публикации видео Александр не мог отделаться от волны вопросов, когда же свадьба. Круг лишь отмахивался: не раньше следующего года: нужно накопить денег, провести все концерты и найти время для медового месяца.

Александр добавлял, что не хочет брать деньги у звездной мамы и все свои хотелки оплатит сам, а на это нужно время.

Источник: ulyanakkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: ulyanakkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

ulyanakkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Праздновать будем только на мои. Я уже коплю. Сколько накоплю, столько и потратим, — отмечал Круг.

Источник: ulyanakkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: ulyanakkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

ulyanakkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако, как оказалось, накопить на торжество мечты получилось значительно раньше. Уже 1 августа влюбленные сыграли тайную свадьбу, о которой сообщили только в октябре.

Источник: ulyanakkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: ulyanakkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

ulyanakkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Не говорила, но мы уже как два месяца настоящая семья, — раскрыла все карты Ульяна.

Красивая пара?

Прямо как с обложки!
Как же они похожи
Представлял другую девушку рядом с ним
Что она в нем нашла?
Главное, чтобы счастливы были
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Свадьба Семья Михаил Круг Александр Круг Ирина Круг Событие Шоу Давай поженимся
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Инженер1
23 минуты
Буэээ....
Гость
46 минут
А собачки у Михаила не было? Население переживает, как сложилась судьба песика?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Есть чем пошантажировать»: что грозит арендодателям за нелегальную сдачу квартиры — ответ адвоката
Константин Зиновьев
Адвокат
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление