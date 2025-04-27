«Если ты бросаешь детей — это страшная история»: (не)любимые женщины Стаса Михайлова

Михайлов показывает, сколько ему нужно было женщин, чтобы найти ту самую Источник: stas_mihailoff / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











К 56 годам Стас Михайлов предстает чуть ли не образцово-показательным мужем и отцом. Красавица жена, ради которой он и под нож не испугался лечь, шестеро детей, которых певец не перестает хвалить на публике и рассказывать, как мечтает собрать всех под одной крышей. Такая идиллия была далеко не всегда: в жизни Михайлова есть и развод ради карьеры, и внебрачная дочь, которую он долгие годы отказывался признавать.

Источник: Городские медиа

Инна Горб

Со своей первой женой Стас Михайлов познакомился в Сочи в 90-е, еще до своей популярности. Инна Горб стала первой музой певца и горячо поддерживала его желание сделать себе имя в музыкальной индустрии. Горб помогала Михайлову сочинять тексты для его песен и даже снялась в его первом клипе «Темные глаза».

Источник: Стас Михайлов / Vk.com

В 1996 году пара поженилась, а через год еще и обвенчалась, чтобы закрепить свой союз перед Богом. В какой-то момент Михайлову стало тесно в родном Сочи, и он перебрался в Москву. Горб на тот момент была беременна и отказалась ехать с мужем. Михайлов расценил поступок Инны как предательство и до сих пор считает, что она бросила его одного в непростой период.

— Моя первая жена, когда я уезжал из Сочи, сказала: «Я с тобой нищенствовать никуда не поеду. Здесь я Инна Ивановна, а там буду никто», — вспоминает слова экс-супруги Михайлов. — В этом случае кто кого бросил? Если бы вы знали все тонкости… Но я никогда об этом не говорю, чтобы не унижать тех, с кем жил.

Существует и другая точка зрения, что, пока Инна рожала и воспитывала их общего сына Никиту, надеясь, что муж вернется и будет рядом, тот уже забыл о жене и начинал строить новые отношения.

— Когда Стас уехал покорять Москву, ни Инна, ни ее родители понятия не имели, что он там роман с двоюродной сестрой певицы Валерии закрутил, — рассказала одна из родственниц Михайлова изданию «Экспресс Газета». — Он еще был женат, когда от Наташи Зотовой у него родилась Даша.

В любом случае супруги не прошли проверку расстоянием и развелись. В знак прощания Стас Михайлов выпустил песню «Ну вот и всё». Инна очень тяжело переживала разрыв и первое время не разрешала отцу видеться с Никитой, но и сам Стас, по словам родственников, не горел желанием помогать.

— Стас никаких алиментов на Никиту не платил и даже ни на один день рождения сына не приехал. Лишь периодически покупал ему подарки — ноутбук, машинки всякие, потом стал деньги высылать, но разве всё это может заменить отца? — задается вопросом близкая родственница певца.

Сын Михайлова учился в кадетском училище, окончил университет при Министерстве внутренних дел РФ и планирует развиваться в юриспруденции.

— Хочет быть хорошим юристом. У него будет свой жизненный путь. Хочу, чтобы все мои дети в первую очередь состоялись как люди. Для меня главное — им не мешать, — комментирует жизнь сына певец.

Наталья Зотова

С Натальей Зотовой, которую, по одной из версий, называют причиной расставания с первой женой, певец действительно познакомился уже в Москве. Двоюродная сестра Валерии работала на бэк-вокале у Михайлова. Их отношения продлились всего год. Наталья забеременела, и, по словам продюсера Иосифа Пригожина, Михайлов оставил возлюбленную без денег и помощи.

— Я тонкостей не знаю, но сестра Леры осталась на улице без ничего. И мы ей помогли — дали 70 или 100 тысяч рублей на квартиру, — рассказал Пригожин.

Сам Стас Михайлов всё отрицает и уверяет, что расставание прошло полюбовно.

— Никто ее не бросил, — рассказал Михайлов на шоу «Вопрос ребром» (18+). — Дети все мои. А судьба у человека может быть разной. Вы говорите совершенно неправильно. Есть люди, которые, когда понимают, что не могут жить вместе, расстаются разумно. Мы были в том состоянии, что вряд ли я кому-то нужен был. У меня еще не было ни денег, ни жилья.

Уже долгие годы Наталья счастлива в браке с бас-гитаристом, который работал с Валерией Источник: кадр из программы «Валерия и ее мужчины» (16+), НТВ, 2012 год











Стас Михайлов долго не хотел признавать их с Натальей ребенка. Только в 2024 году певец согласился, что Даша действительно его дочь. Кроме внешнего сходства, на Михайлова повлияло то, что это единственный его ребенок, который заинтересовался музыкой.

— У меня девочка хорошая, взрослая, она сейчас учится. Я ей купил квартиру. Она единственный музыкальный ребенок в моей семье. Если ты прослеживаешь судьбу ребенка, то и живешь вместе с ним. Воспитывает, как правило, батька. Если ты бросаешь детей, не хочешь больше их видеть — это другая история, страшная, — уверен певец.

Инна Пономарева

Со второй официальной супругой Михайлов познакомился в 2006 году. Мисс Кировград и жена футболиста Андрея Канчельскиса пришла на концерт певца вместе с мамой и сестрой и сразу же влюбилась. Михайлов тоже быстро заприметил эффектную блондинку в ресторане и не упустил шанс познакомиться.

Андрей поддерживает теплые отношения с детьми и помогает с воспитанием внуков Источник: andrei_kanchelskis / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Самые ответственные моменты случаются, когда этого не ждешь. Она появилась в тот период жизни, когда мое сердце было открыто. Хорошая жена человеку дается от неба в награду, а сложная — в назидание, — считает певец.

Между ними завязались отношения, о которых в скором времени узнал супруг Инны.

— Если бы я захотел, то мог бы с легкостью причинить ему физический вред, что он даже слова не смог бы вымолвить. Но разве это что-то бы изменило? Даже если бы я его побил, мне от этого не стало бы легче. Проблема не в Михайлове, а в ней, — уже намного позже прокомментировал свое состояние от новости Андрей.

Потребовалось несколько лет, чтобы супруги окончательно развелись и смогли оформить опекунство над детьми — Андреем и Евой.

Сам Стас Михайлов не спешил делать предложение, памятуя, чем всё закончилось в прошлый раз. Правда, это не помешало ему в 2009 году завести с Пономаревой ребенка — Иванку. А через пару лет — вторую дочку, Марию. В этот раз появление детей повлияло на певца совсем иначе, чем раньше, и он всё же решился сыграть свадьбу с Инной.

— На самом деле это был самый счастливый день. Я считаю, что я ни о чем не сожалею, это правда. Если бы моя жизнь повторилась так, я бы сделал всё ровно то же самое, — спустя годы вспоминает день свадьбы Стас Михайлов.

По словам певца, несмотря на детей и длительный брак, Инна до сих пор его ревнует и ходит на его концерты Источник: stas_mihailoff / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Стас надеется, что и дочери от второго брака захотят продолжить его начинания, но Мария долго была категорически против того, чтобы даже просто выйти на сцену вместе со звездным отцом, не то что самой заниматься музыкой, а Иванке оказалась ближе совсем другая стезя.

— Иванка очень красиво рисует. У нее дизайнерские наклонности. Думаю, что это будет ее направление. Вообще, ее внутренний мир похож на мой. Я тоже был закрыт в детстве, — рассказывает о дочке Михайлов.

Певец надеется, что когда-нибудь вся его семья будет жить дружно, а собираться под одной крышей станет традицией, но пока это только лишь мечты.