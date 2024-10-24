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Он и она истории Сказка, ставшая адом: как любовь Прилучного и Муцениеце переросла в холодную войну за детей

Сказка, ставшая адом: как любовь Прилучного и Муцениеце переросла в холодную войну за детей

Красивая романтическая история актеров вмиг стала триллером

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2 комментария

Милые бранятся — только тешатся? Как бы не так!

«Какой ты красивый у меня, офигеть! Ой, Пашка, повезло мне с тобой все-таки», — восхищалась Агата Муцениеце своим мужем Павлом Прилучным в своем блоге пять лет назад. Если бы тогда она знала, чем обернется ее восторг. Пара официально развелась весной 2020 года и с тех пор никак не может поделить детей. Кажется, уже и суд поставил в этом деле точку, постановив оставить детей с матерью. Но отец не намерен сдаваться. Как получилось, что Агата и Павел, которыми восхищались многие зрители, в одночасье стали кровными врагами, а красивая история любви превратилась в холодную войну за детей?

«Нашел свою единственную, надо ее воровать»

Будущие супруги познакомились на съемках популярного сериала «Закрытая школа» (18+) в 2011 году, в котором сыграли влюбленную пару. По словам Павла, для него это была любовь с первого взгляда, но Агата пылающих чувств к коллеге не испытывала, ведь на тот момент она уже состояла в отношениях. Всё решил первый экранный поцелуй актеров.

— Окончательное осознание того, что Агата — именно та, с кем я хочу быть, случилось во время киношного поцелуя, — рассказывал Прилучный. — Тогда я понял: нашел свою единственную, надо ее воровать! Я вообще-то не сторонник того, чтобы отбивать девушек. Но видел, что у них все идет к расставанию.

Юные актеры еще не понимали, чем обернется их красивая история любви

Агата тоже поняла, что испытывает чувства к партнеру по сериалу, и решила разорвать свои прежние отношения. Спустя три месяца Павел сделал предложение актрисе, и она согласилась. Пара тайно расписалась летом 2011 года. Они не хотели афишировать отношения, поэтому на свадьбе присутствовали только самые близкие. Кстати, влюбленные не носили обручальные кольца, как это традиционно заведено, а вместо этого набили соответствующие татуировки на безымянных пальцах.

Агата Муцениеце демонстрирует кольцо, которое точно никогда не потеряет

Павел Прилучный тоже с татуировкой кольца в знак вечной любви

За 9 лет брака у Агаты и Павла появилось двое детей. В 2013 году родился сын Тимофей, а еще через три года на свет появилась дочь Мия. Поклонникам казалось, что в их семье царит полная идиллия — по красивой картинке, которую они показывали в своем блоге «Прилучные будни», никак нельзя было заподозрить, что между Прилучным и Муцениеце может появиться серьезный разлад.

Прилучный и Муцениеце спустя 4 года после развода никак не могут поделить детей

«Мы были, а теперь нас нет»

Естественно, как и в любой паре, в отношениях Агаты и Павла бывали разногласия, и они этого не скрывали. Как признавалась Муцениеце, чаще всего конфликты происходили из-за того, что Павел считал ее карьеристкой. Актриса не стремилась просто сидеть дома с детьми, ей хотелось добиваться успехов в профессиональной деятельности.

<p>Агата Муцениеце</p><p>Агата Муцениеце</p>

Я не хочу быть просто женой Паши, а хочу быть личностью.

Слухи о том, что пара решила развестись, поползли в 2018 году. Но артисты пережили кризисную точку и смогли спасти отношения. Ненадолго. В феврале 2020 года, спустя 9 лет брака, знаменитости всё же объявили, что разводятся.

— Наша красивая история любви должна остаться красивой. Для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать, — писал Павел Прилучный в своих соцсетях. — Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может, еще и больше.

<p>Павел Прилучный</p><p>Павел Прилучный</p>

Всё происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому.

Агата переживала разрыв тяжелее. На его фоне у женщины открылся стихотворный талант, и она публиковала на своих страницах в соцсетях вирши, посвященные былой любви.

— Мы были, а теперь нас нет. Но я упорно буду ждать, что ты постигнешь мудрость эту. Прошепчешь: «Любят вопреки. Прости меня». — «И ты прости». И вновь сольются две руки. Из-за потери времени мы уже будем старики. Неважно, это пустяки. И вот вдвоем пойдем гулять. И вспоминать, какие были дураки, — делилась эмоциями Агата.

Агата часто показывала, как проходят «Прилучные будни»

Вскоре от сборника сонетов Муцениеце перешла к откровениям, вываливая на поклонников грязное белье отношений с Прилучным. Так, летом 2020 года она рассказала, что Павел ведет себя неадекватно и даже избивает ее. В одном из обращений актриса показала побои, на что ее бывший никак не отреагировал.

«Это не мое дело»

Очередной виток конфликт получил в 2022 году, когда в августе Прилучный женился во второй раз на актрисе Зепюр Брутян, а в мае следующего года у пары родился сын Микаэль. В интервью Надежде Стрелец Павел делился впечатлениями о новой супруге:

— Она очень скромная, правильно себя преподносит, да вообще о ней можно разговаривать часами. А дети ее обожают. Они быстро нашли общий язык. С Тимофеем они прям друганы.

Вторая свадьба Прилучного прошла со всем размахом, в отличие от первой

Супруги дают понять, что они счастливы, и на все мероприятия ходят вместе

В свою очередь Муцениеце в интервью Юлии Меньшовой подчеркивала, что Павел без предупреждения познакомил их общих детей с Зепюр во время совместного отпуска, да еще и без должной подготовки.

— Это не мое дело — презентовать эту новость детям. Это его дело. Его свадьба, его новая семья, и его дело — правильно это преподнести детям, — объясняла Агата.

«Только личная выгода»

После развода дети остались с Муцениеце, но Прилучный часто проводил время с детьми. Также экс-супруги договорились, что Павел будет платить по 50 тысяч рублей на каждого ребенка и закрывать счета из частной школы, обучение в которой стоит 1,6 млн рублей в год. Но в 2023 году он перестал исполнять взятые на себя обязательства, и Муцениеце обратилась в суд — она не только требовала, чтобы Прилучный возобновил выплаты, но и добивалась повышения алиментов. Весной 2024 года суд принял решение в ее пользу. По словам актрисы, это была победа, но «радостного мало, потому что в целом это стыдно, что надо судиться за то, чтобы человек помогал финансово своим детям».

«Мои», — заявляет мама двух ангелочков

Совсем уже взрослые дети экс-супругов Прилучных

Вскоре актер подал встречный иск к экс-супруге, в котором требовал определить место жительства их общих с Агатой детей — он хотел бы забрать сына и дочь у бывшей жены. Этим же летом 11-летний Тимофей уехал с отцом в Геленджик на каникулы. После них он не вернулся к матери. Прилучный объяснил это тем, что сын сам принял решение жить с отцом.

Осенью в Москве состоялось слушание по делу об опеке над детьми, на котором впервые лично присутствовали Муцениеце и Прилучный. Позднее актриса назвала происходящее «полным адом».

— Жестокость, с которой решает это всё вторая сторона, подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще! Только личная выгода! — написала Агата.

«Моя семья», — говорит Павел Прилучный и подчеркивает, как важно видеть счастливые лица самых близких

В начале октября этого года Агата Муцениеце сообщила, что ее сын Тимофей не общается с ней и младшей сестрой Мией и не был дома с августа.

— Мия безумно скучает по брату и, конечно, папе! Тима почти с нами не общается, я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать, он сам просит оставить его в покое. Я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время всё покажет, — написала она.

Актриса тысячу раз пожалела о том, что решила через суд добиться выплаты законных алиментов, потому что сейчас «топчутся ее материнские чувства и рушится связь между Тимофеем и Мией».

«Наш мир не совсем безнадежен»

В середине октября прошло очередное заседание по вопросу определения места жительства несовершеннолетних детей актеров. Суд встал на сторону Агаты и оставил Тимофея с ней. Но с оговоркой, что это на время проведения следственной экспертизы. Тогда актриса записала видеообращение к поклонникам, в котором призналась, что ревела от радости и не могла никак остановиться.

<p>Агата Муцениеце</p><p>Агата Муцениеце</p>

Я счастлива, что наш мир не совсем безнадежен, что люди и судья всё видят.

— Очень надеюсь на какую-то благочестивость другой стороны и человечность. Я надеюсь, что Тиму просто привезут домой, потому что так решил суд и так ему будет лучше. Сейчас мне тяжело это представить, потому что Тимоха перенастроен: у него все настройки перекручены, у него какая-то каша в голове,  — сказала актриса.

Агата с сыном Тимофеем показывают, как им весело вместе

Агата уже не первый раз подчеркивает, что Прилучный мог настроить сына против нее и сестры, поэтому тот с ними почти не общается. Павел ответил экс-супруге и в очередной раз заверил, что делает всё в интересах детей.

— В последние месяцы обо мне и моей семье много говорят и пишут. Не опираясь на факты, придумывают громкие заголовки, искажают слова, намерения и обстоятельства. А правда лишь одна: я очень люблю своих детей, делаю и всегда буду делать для них всё, что в моих силах. И мне очень жаль, что некоторые взрослые ставят свои интересы выше интересов детей, подрывая их психику и подвергая их публичному обсуждению. Всем родителям хочу сказать одно: берегите своих детей и любите их, — заявил Павел.

По словам Муцениеце, детей ей так и не вернули.

<p>Агата Муцениеце</p><p>Агата Муцениеце</p>

Ощущение, что ждем уже всю жизнь.

Продолжение следует

Стоило суду встать на сторону Агаты Муцениеце, как к Павлу Прилучному выстроилась очередь за алиментами: выплаты от него требуют мать (на нетрудоспособного члена семьи, то есть на себя) и нынешняя жена Зепюр Брутян (на сына Микаэля). Судебное заседание состоится в ноябре. И если суд удовлетворит требования жены и матери Прилучного, сумма алиментов для Муцениеце уменьшится.

Кроме того, в ближайшее время должно состояться новое заседание по определению места жительства детей Агаты и Павла. Видимо, эта история еще далека от завершения.

ПО ТЕМЕ
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Комментарии
2
Гость
2 часа
здесь счастливы только за кремлёской стеной или под ней
Гость
1 час
Пофиг.
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