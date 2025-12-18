С моргом, общежитием и аптекой: в Ярославской области выставили на продажу бывшую больницу за 113 млн

В Ярославской области выставили на продажу бывший больничный комплекс Источник: Российский аукционный дом

В поселке Борок Некоузского района Ярославской области выставили на продажу бывший больничный комплекс, состоящий из семи зданий. На сайте «Российского аукционного дома» указано, что начальная стоимость объекта составляет 113,4 миллиона рублей.

В состав лота входят: земельный участок площадью в 5 гектаров, пятиэтажное здание больницы-поликлиники площадью 5,5 тысячи квадратных метра, общежитие медработников площадью 94,4 квадратных метра, одноэтажный склад ЭХО площадью 53,4 квадратных метра, одноэтажный морг площадью 218,4 квадратных метра, аптека площадью 68 квадратных метров, склад кислорода больницы площадью 22,9 квадратных метра и гараж площадью 246,7 квадратных метра.

«Объект расположен в 600 метрах от берега реки Волги, в зеленой парковой зоне поселка с населением около 2 тысяч жителей. Рядом расположен Барский пруд со смотровой площадкой, музей-аквариум, а в 750 метрах от объекта — центр поселка с местными достопримечательностями. От реализуемого объекта до административного центра — Некоуза, расстояние составляет 30 километров. Остановка общественного транспорта в 10 минутах ходьбы», — рассказали в «Российском аукционном доме».

Бывший больничный комплекс продадут на аукционе Источник: Российский аукционный дом

Среди факторов инвестиционной привлекательности указана возможность организации всесезонного туристического бизнеса недалеко от Ярославля и Москвы.

«В том числе семейный отдых, в тихом месте, непосредственно у воды, со всеми сопутствующими вариантами проведения досуга», — рассказали в РАД.

В объявлении указано, что объект можно использовать для организации туристического бизнеса Источник: Российский аукционный дом

Указано, что комплекс имеет выгодное месторасположение, хорошую транспортную и пешеходную доступность объекта.

Прием заявок завершится 23 декабря. Аукцион состоится 26 декабря. Чтобы принять участие в торгах, нужно внести задаток в 22 миллиона 698 тысяч 705 рублей 80 копеек.