Пациентами клиник неврозов нередко становятся совсем молодые Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Вместе с кандидатом медицинских наук, врачом-психотерапевтом высшей категории МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова Татьяной Петиной MSK1.RU разбирается, что такое обсессивно-компульсивное расстройство на самом деле и почему консультация специалиста необходима.

«Болезнь сомнений»: что это?

— Татьяна Вячеславовна, начнем с азов. ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство, или невроз навязчивых состояний, что за зверь такой?

— Это достаточно широко распространенное психическое расстройство. Оно проявляется в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или изнуряющих мыслях — обсессиях, а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от тревоги, вызванной этими мыслями, с помощью столь же навязчивых и изнуряющих действий — компульсий.

Иногда отдельно выделяют обсессивные расстройства — в основном навязчивые мысли, или отдельно компульсивные — преимущественно навязчивые действия.

Следует отметить, что еще в XIX веке это расстройство описывали как «болезнь сомнений», поскольку у таких пациентов наблюдается постоянная неуверенность в завершенности и правильности действий. Это одно из характерных проявлений ОКР.

Город как стрессор

— Правда ли, что жизнь в мегаполисе — ритм, шум, сутолока — сама по себе может спровоцировать ОКР, или она лишь обостряет то, что уже было заложено?

— Сегодня ОКР чаще всего провоцирует стресс. Стрессы бывают острые и хронические. Любое длительное эмоциональное напряжение, допустим, на работе, постоянные дедлайны — всё это истощает нашу психику. В ответ мозг пытается иногда вернуть иллюзию контроля через навязчивые мысли и ритуалы.

Кроме того, перенесенные инфекции, болезни, например, вирусные заболевания с высокой температурой, могут запускать нейроиммунные реакции, усиливающие навязчивости. Различные гормональные изменения, употребление стимуляторов — энергетиков, алкоголя, психоактивных веществ — разгоняют симпатическую нервную систему, усиливая физическую тревогу и частоту навязчивых мыслей.

Нужно признать, что жизнь в мегаполисе, в постоянной спешке и т. д., безусловно, усиливает тревогу, а следовательно, и ОКР, т. е. ОКР — это всё-таки беда больших городов.

— А какие еще могут быть причины? Вы упомянули инфекции…

— Как один из вариантов: с-м PANPAS или PANS, когда острое начало ОКР бывает связано с перенесенной стрептококковой инфекцией, например, ангиной. Иммунная реакция организма в такой ситуации может случайно затронуть ткани головного мозга, вызывая навязчивости и тики. Кроме того, играют роль психологические и социальные факторы, опять же, стрессы и психотравмы. Например, для ребенка очень стрессовым является развод родителей, смерть близких людей, переезд, смена школы, буллинг — всё это может запустить либо усилить уже существующее расстройство. Часто дети пытаются справляться со своими внутренними страхами и тревогой именно с помощью повторяющихся ритуалов.

Слишком строгое воспитание, завышенные требования к ребенку, постоянная критика в его адрес тоже могут влиять на возникновение ОКР: ребенок чувствует сильное внутреннее напряжение, которое перерастает в невроз.

— А как ОКР проявляется у детей?

— Это может быть частое мытье рук, пересчет окружающих предметов, причем пересчет по много раз, перекладывание вещей в определенные места. Кроме этого, нередко ОКР у детей и подростков проявляется подергиванием различных групп мышц, в том числе лица, шеи, рук, либо постукиванием конечностей, например ног.

— Какие виды ОКР наиболее распространены сегодня?

— Во-первых, это так называемые дисморфические расстройства, или стойкая озабоченность своим внешним видом, убежденность в каком-то изъяне, уродстве, повторяющиеся попытки замаскировать дефект внешности или скорректировать его хирургическим путем. Несколько лет назад ко мне обращалась девушка, молодая и очень симпатичная, которую категорически не устраивала форма ее ушей. Она рассказала, что оперировала их уже… шесть раз! И настаивала на седьмой операции, несмотря на все уговоры, хотя с ушами у нее всё было в полном порядке.

Также далеко не редкость навязчивости и страхи по поводу возможного наличия хронического, жизнеугрожающего заболевания (обычно это онкология). У меня бывают подобные пациенты. Зачастую, если в роду кто-то умер от онкологии, этого бывает достаточно, чтобы человек начал постоянно и неоднократно обследоваться, выискивать у себя какие-то признаки данного заболевания без каких-либо реальных симптомов.

Патологическое накопительство — тоже интересный вид ОКР. Имеется в виду накопление ненужных вещей или мусора в квартире, приводящее к экстремальному захламлению, от которого человек не может избавиться. Одна из моих пациенток как-то рассказала о своем муже. Он с помойки приносил различные радиодетали, складировал их в квартире. Чтобы войти в нее, нужно было протискиваться с большим трудом и только боком. Но убедить мужа всё это выкинуть не представлялось возможным. Он злился, сильно нервничал. И если ей даже что-то удавалось выбросить (тайком), то через какое-то время эти горы хлама с помойки в их квартире образовывались снова. Уговорить такого человека прийти на прием к врачу очень трудно, практически невозможно.

— Какие еще формы ОКР вам приходится наблюдать?

— Постоянно повторяющиеся телесно-направленные действия, связанные с незначительными повреждениями кожи. Это больше свойственно девушкам, хотя встречается и у мужчин. Помню, однажды на прием пришел мужчина лет сорока, он работал в банке — его проблемой было постоянное кусание губ и выдирание заусенцев на руках. Все его пальцы были в множественных микротравмах, на работе он постоянно проводил деловые встречи, переговоры. Парень понимал, как это всё выглядит, очень переживал, но сам избавиться от привычки не мог.

Бесконечное мыть рук — один из признаков Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

— А мания чистоты — это тоже ОКР?

— Люди, страдающие манией чистоты, находятся в постоянном стремлении к поддержанию идеальной чистоты и порядка. Они постоянно трут, чистят, ежедневно перестилают постели, без конца делают генеральную уборку, проверяют и перепроверяют, всё ли идеально убрано и т. д. Наглядный пример: популярное британское реалити-шоу (2013–2016 гг.) «Помешанные на чистоте», в котором люди с манией порядка или ОКР помогали наводить чистоту в запущенных домах. Шоу, правда, подвергалось критике, так как в нём не показывалось, насколько расстройство было тяжелым и какую тревогу испытывал человек. Складывалось впечатление, что людям с расстройством просто нравится постоянно наводить порядок.

— А это не так?

— К сожалению, в некоторых случаях стремление к чистоте может быть настолько сильным и навязчивым, что начинает мешать обычной жизни человека. У меня, например, была пациентка, которой надо было свой рабочий стол тщательно протирать каждые 10 минут, а уж если кто-то что-нибудь на него положил — даже обычный документ или папку для бумаг — женщина раздражалась и тут же начинала протирать снова. Коллеги, со своей стороны, тоже старались держаться от нее подальше. Можно сказать так: если человек понимает, что его стремление к чистоте становится настолько сильным, что ограничивает его свободу, вызывает тревогу и держит его в cостоянии постоянного стресса, что, в свою очередь, приводит к изоляции, вот здесь и проходит красная линия, когда нужно срочно обратиться за помощью к специалисту.

— Глобальная зависимость от гаджетов и «цифры» во всех ее проявлениях — это тоже некая разновидность ОКР или просто наша новая реальность?

— Непреодолимое желание проверять ленты, публиковать контенты, гнаться за одобрениями (лайками, комментариями), постоянное чтение новостных блогов, бесконтрольное увлечение видео, а также игровая зависимость онлайн — я думаю, что это некая разновидность обсессивно-компульсивного расстройства. Это сложно преодолевается, вряд ли стоит рассчитывать, что все эти люди — уже больше половины населения — самостоятельно будут обращаться за помощью к врачам. В том числе и потому, что людям это как раз доставляет удовольствие, хотя бы частично. Молодежь и вовсе живет уже в этой новой «реальности». Они сыграли в онлайн-игру, выиграли, тут же получили свою порцию эндорфинов. Явные признаки цифровой зависимости: непреодолимая тяга всегда иметь под рукой телефон, планшет или другие устройства. Частое появление тревоги, раздражения, иногда даже паники при отсутствии доступа к интернету, потеря контроля над временем. Люди могут сидеть в интернете и день и ночь, вследствие чего ухудшается их физическое состояние, появляются головные боли, проблемы с осанкой, полностью нарушается сон, итогом этого может быть изоляция от семьи, друзей в реальном мире.

Когда идти к врачу?

— Можете ли вы назвать конкретные симптомы или ситуации, когда человеку с навязчивыми мыслями нужно срочно записаться на прием к психиатру?

— Когда жизнь начинает крутиться вокруг одних и тех же ритуалов, навязчивые мысли и действия занимают много времени, например, больше часа в день (по данным МКБ-11), причиняют сильное страдание или заметно мешают личной жизни, семье, учебе или работе, — это критерии расстройства, и значит, человеку пора обращаться за помощью.

— А ОКР вообще лечится? Возможно ли совмещать подобное лечение с работой и учебой?

— Да, таким людям можно и нужно помогать. Очень эффективен метод КПТ (когнитивно-поведенческой терапии. — Прим. ред.), так как он помогает разорвать замкнутый круг навязчивых мыслей (обсессий), а также различных действий, ритуалов (компульсий). Он помогает человеку с ОКР отказаться от многочисленных перепроверок, избегания триггеров, «успокаивающих» ритуалов, которые дают лишь кратковременное облегчение и закрепляют расстройство. В большинстве случаев на помощь приходит фармакотерапия: различного рода антидепрессанты, анксиолитики и другие препараты, так как у этих пациентов из-за постоянно высокого уровня тревоги, беспокойства часто имеются различного рода нарушения сна, психосоматические расстройства — головные боли, чувство нехватки воздуха, ощущение кома в горле, боли в животе и др. Психосоматических расстройств действительно очень много, потому что у человека очень высокий уровень тревоги. Как мы понимаем, тревога и психосоматика — вещи очень связанные.

— Как близким людям реагировать, если человек с ОКР постоянно просит их проверить, выключен ли утюг, или помыть руки? Потакать ритуалам или игнорировать?

— Таким людям очень важна поддержка со стороны родных и близких. Понимание и терпение окружающих помогают создавать безопасное пространство, чтобы человек мог преодолевать свои навязчивые мысли и компульсивные действия. Их нельзя троллить. Наоборот, оказывать им психологическую поддержку — это очень важно.

Мифы и реальность

Про включенный утюг мало кто забывает Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

— Самый главный миф об ОКР, который бывает у горожан?

— ОКР вообще окутано мифами. Миф, что компульсии — это просто вредная привычка или особенности характера. Нет, это серьезное психическое расстройство, а не признак лени, слабоволия или какой-то дурной привычки.

Существует миф, что компульсии связаны только с манией чистоты, мытьем рук или проверкой дверей. Ну это самые банальные, частые и известные компульсии. О многих других я уже вам рассказала.

Компульсии никогда не приносят радость. Бесконечные ритуалы, по словам самих пациентов, изнуряют и раздражают. Они говорят, что вовсе не хотят, уходя проверять по десять раз, закрыта ли дверь, окна, выключена ли газовая плита и т. д. Недавно один юноша на приеме рассказывал, что не может покинуть квартиру, пока не убедится, что он ее закрыл и выключил там все устройства, в том числе утюг. Он уже дошел до того, что фотографирует всё это себе на телефон, а иначе будет весь день в страхе думать о том, не сгорела ли у него квартира.

Кстати, в клинических рекомендациях Минздрава России также говорится, что ритуалы при таком расстройстве никогда не приносят удовольствия, хотя некоторым от них на время становится легче.

По оценкам тех же рекомендаций, подобные расстройства встречаются у 1–3% людей на планете. Однако совершенно бессмысленно таким людям просто взять и сказать: «Хватит, прекрати немедленно это делать». Тревога и внутреннее напряжение только усилятся. Поможет лишь специализированная помощь — фармакотерапия в сочетании с когнитивно-поведенческой терапией, а также очень важна поддержка со стороны близких и друзей.