«Мы не знаем, что такое выходные»: в Ярославской области закроется кафе, проработавшее больше 14 лет

В Ростове Великом закроется кафе «Веселый кабанчик» Источник: Мария Шишкина

В Ростове Великом Ярославской области закроется известное кафе, проработавшее больше 14 лет. В своих социальных сетях администрация заведения «Веселый кабанчик» предупредила посетителей, что последний день работы назначен на 5 июля. Открывать кафе в другом месте не планируется.

В беседе с 76.RU владелица заведения Мария Шишкина рассказала, почему «Кабанчика» пришлось закрыть, и чем предпринимательница будет заниматься теперь.

Собственник обещал не продавать здание

Мария рассказала, что помещение под кафе было арендованным. В конце марта 2026 года предпринимательница узнала, что владельцы решили продать здание. Новость стала для нее неожиданностью. При переезде Мария и ее муж Ярослав делали ремонт своими силами. Тогда арендатор обещал, что продавать здание не собирается.

«Старый собственник обещал нам, что еще десять лет мы будем здесь находиться, он нас не тронет. Только в крайнем случае, если экстренно понадобятся деньги. Тогда была оглашена цена в 10 миллионов. Через год как мы туда въехали, она уже выставила здание на продажу. Но не за обговоренные ранее 10, а уже за 20 миллионов. Для нас эта сумма, конечно, неподъемная. Если в 2021 году были кредиты с маленькими процентами, и можно было взять заем у банка на покупку, то сейчас ставки, как вы сами понимаете, выросли», — объяснила предпринимательница.

У кафе была широкая клиентская база. Заведение расположено в центре города, поэтому в сезон туда часто заходили туристы. В остальное время приходили постоянные клиенты из жителей города.

В кафе два основных зала Источник: Мария Шишкина

«Сейчас бизнес тяжело вести»

Узнав о закрытии, многие ростовцы просили найти другое помещение и открыть заведение вновь, но, несмотря на уговоры, Мария и Ярослав решили свернуть бизнес. Кафе уже пережило один переезд, раньше оно располагалось у самого кремля, но тогда собственник тоже изменил планы на здание. Пара переживает, что в будущем история может повториться. К тому же, есть и другие причины.

«Тяжело найти хороший персонал. Люди хотят получать деньги и не работать. Сейчас бизнес, в принципе, тяжело вести. Постоянные нововведения в налоговой системе, их повышение. Всякие „Честные знаки“, маркировки, которые вводят то на пиво, то на воду. И с каждым разом система все более запутанная», — объяснила Мария.

Производственные расходы тоже больно ударяют по бюджету. Расходы на продукты, коммунальные услуги и аренду в итоге выливаются в крупные суммы.

«Цены на продукты в магазинах заоблачные. Для своих клиентов мы всегда стараемся покупать качественные продукты, а за них, соответственно, и цена выше, что отражается на конечной стоимости блюда в меню. А люди сейчас стараются ужиматься и экономить, это всем понятно», — объяснила Мария.

Вести свой ресторанный бизнес сейчас дорого Источник: Мария Шишкина

«Пойдем работать в найм»

Еще одной причиной решения свернуть бизнес стал и человеческий фактор — пара просто устала. А потому Мария решила, что открывать новое дело или продолжать старое не хочет.

«За 14 лет мы подустали, поэтому решили пойти работать в найм. Нам хочется, чтобы иногда были выходные по субботам. Потому что мы не знаем, что такое выходные, праздники. Такие дни в кафе всегда самые ажиотажные, поэтому, естественно, мы всегда были на смене. Пока все отдыхают — мы работаем. Хочется уже какого-то спокойствия», — рассказала предпринимательница.

«Вечелый кабанчик» будет работать до 5 июля Источник: Мария Шишкина

Тем не менее, Мария решила продолжать работать в ресторанной сфере. Новой локацией для нее станет ростовский ресторан «Рождественский». Она уже работала там в период переезда «Веселого кабанчика» в новое здание в 2021 году.

«Там прекрасное руководство, приятный коллектив. Мне нравится качество их работы. Для меня сейчас это лучшее место, куда можно пойти работать в найм после того, как столько лет вела собственный бизнес», — рассказала Мария.

С одной стороны жалко: чем ближе день закрытия, тем грустнее. Эмоционально тяжело: это наше детище, мы всегда работали сами. Мы с мужем выполняли работы и в баре, и на кухне, были не просто руководителями. Это было семейное кафе, когда мои дети выросли, они тоже работали там. Мария Шишкина Владелица кафе «Веселый кабанчик»