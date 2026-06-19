Для ипотечных заемщиков приготовили серьезные изменения — кого они точно коснутся

Желающим приобрести жилье в ипотеку придется учесть ряд условий Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

В России планируется ряд дополнительных изменений в самой востребованной жилищной госпрограмме — «Семейной ипотеке». С 1 июля при оформлении этого вида кредита банки учтут ряд нюансов.

Одним из условий государственной программы в дополнение к введению дифференцированных ставок могут стать новые лимиты по суммам сделки. В частности, предусмотрены изменения для семей с одним ребенком. В Москве и Санкт-Петербурге максимальная сумма кредита останется на уровне 12 миллионов рублей, однако процентная ставка повысится до 12% годовых. В регионах России предельная сумма займа по-прежнему составит 6 миллионов рублей, но процентная ставка увеличится до 10% годовых, пишет «Коммерсант».

Кроме этого, для семей с двумя и более детьми в Москве и Санкт-Петербурге максимальная сумма ипотеки при ставке в 10% годовых вырастет до 15 миллионов рублей. В регионах предельный размер кредита составит 8 миллионов рублей при ставке 8% годовых. При этом банки возьмут в учет площадь жилья.

Самая низкая ставка в 6% годовых будет доступна только в двух случаях — если первоначальный взнос превышает 50% либо если в семье три (в регионах) или четыре ребенка (в Москве и Санкт-Петербурге).

Сейчас обсуждается ограничение на участие в льготной ипотечной программе семей с двумя и более детьми, в которых старшему ребёнку исполнилось шесть лет. Меры могут ввести в 35 субъектах России, где объёмы жилищного строительства остаются низкими. При этом рассматривается вариант отмены всех смешанных программ — комбоипотеки, программ со сверхлимитом и прочих.