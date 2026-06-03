«Красота такая пропадает»: в России возрождают необычную деревню — купеческие дома здесь ждут ремонта и жильцов

У деревни есть свой герб и свои истории: в ней жили каменщики и переселенцы Источник: Возрождение деревеньки Грибаны, Василина Любимова / 59.RU

Однажды жительница Перми Наталья Нестерова увидела объявление о продаже купеческого дома в деревне Грибаны Ординского района Пермского края. Съездила туда — и влюбилась, стала изучать историю деревни. Сейчас она ищет для ее домов новых хозяев, что восстановят дореволюционные дома и будут в них жить. Журналисты 59.RU тоже съездили в Грибаны, чтобы увидеть архитектурное наследие своими глазами.

«Большинство домов никому не нужны»

— Приехав, мы с сестрой увидели целую улицу таких домов, — вспоминает в разговоре с 59.RU Наталья. — Разговорились со старостой деревни Ольгой Унгер, узнали, что большинство домов никому не нужны . И во время чаепития родилась идея их восстановления. Мы составили список домов, узнали у старосты контакты родственников бывших жителей, разыскали их и уговорили оформить документы. Теперь ищем новых хозяев, которые будут заниматься восстановлением.

Деревня Грибаны могла унаследовать свое название от прозвища поселенцев-грибан: бывших пленных, выходцев из Литвы, Латвии и Польши. Царское правительство дало им землю и создало поселение из наиболее влиятельных бывших пленников. Новые поселенцы стали мелкими вотчинниками — грибанами.

Дома в Грибанах построены в начале XX века . Почти у всех зданий арочные окна, а фасад украшен орнаментом. Двери во всех домах низкие — при входе приходится наклоняться. Кирпичи для них делали из глины, добытой в карьерах на окраине деревни. Там же добывали и известь. Кирпичи скрепляли между собой раствором из извести и яиц, а в фундамент укладывали каменные плиты (местные называют их плитняком. — Прим. ред.), найденные в карьере недалеко от Грибанов.

— Среди сохранившихся домов вы не увидите двух одинаковых — каждый уникален. Часть домов жилая, и за ними ухаживают, часть пустует, разрушаются кровля и перекрытия, но кирпичные стены и фундамент остаются в хорошем состоянии, — обращает внимание Наталья.

Здесь жили спецпереселенцы

Деревня Грибаны находится в 120 километрах (примерно двух часах пути) от Перми. Мы приезжаем в деревню около полудня, в этот день на улице стоит 30-градусная жара. Воздух в Грибанах чистый и свежий. Деревня состоит из одной улицы — Дружбы, на ней находятся и ухоженные отремонтированные дома, и заброшенные кирпичные домики со старыми окнами.

На фото — часть улицы, а слева — Поклонный крест Источник: Василина Любимова / 59.RU

В одном из отремонтированных домов живет староста Грибанов Ольга Унгер, мы заранее договорились с ней о встрече. Женщина выходит к нам и говорит, что проведет экскурсию. На ходу Ольга Александровна начинает свой рассказ.

— Деревня как юридически зарегистрированная единица известна с 1744 года — в 2024 году мы праздновали 280-летие, — говорит Ольга Александровна. — Сначала здесь был колхоз, потом Грибаны объединились с соседними деревнями и стали совхозом, разводили крупный рогатый скот. После всех перестроек совхоз закрылся, а дома как стояли 120 лет, так и стоят — без документов и жильцов.

Всего в Грибанах 22 дома. В разное время в разных домах был магазин, но в 2018 году его закрыли. Несколько зданий стали восстанавливать родственники и потомки жителей — теперь они живут там семьями или сделали дачи. Кто-то перепродавал дома, писал о них в соцсетях, поэтому люди заинтересовались и начали ездить в деревню.

— Среди них были и Наташа (имеет в виду Наталью Нестерову. — Прим. ред.) с сестрой, — вспоминает Ольга Александровна. — Они удивились: «Что же это такое, красота такая пропадает?» Обычно я расскажу про деревню, все послушают, уедут и больше не возвращаются. А Наташа предложила искать всех родственников владельцев этих домов , уточнять, кто вступил в наследство и есть ли у них документы на дома. Потом мы у них выкупили четыре дома и стали предлагать их ремонтировать.

После этого Ольга Унгер вместе со своей племянницей Ольгой Заниной и Натальей Нестеровой разработали туристический маршрут.

— Когда мы начали создавать маршрут, то столкнулись с тем, что информации о домах не так уж много. Стали расспрашивать жителей и узнали, что в деревне с 1920 года жили спецпоселенцы . От них у жителей украинские и немецкие фамилии: Мушик, Савчук, у нашей семьи — Унгер, — делится с 59.RU староста деревни. — С этим туристическим маршрутом мы в этом году вышли в финал регионального конкурса «Путешествие по Пермскому краю». Сейчас я веду вас по нему.

На сайте пермской региональной общественной организации «Центр исторической памяти» есть информация о спецпоселенцах в Грибанах. На 1 января 1950 года их было 11 человек (один мужчина, шесть женщин, четверо детей до 16 лет), на 1951 год — 8 человек (пять женщин и трое детей до 16 лет). Точное время появления спецпоселенцев в Грибанах неизвестно.

Ольга Унгер и ее племянница Ольга Занина вышли в финал конкурса «Путешествие по Пермскому краю» Источник: Деревенька Грибаны / Vk.com

В поисках информации о поселенцах Ольга Александровна с Натальей Нестеровой обратились в Кунгурский музей. Там удивились, потому что даже не подозревали, что в Грибанах могли жить переселенцы. Однако его сотрудники нашли в архивах подтверждения, что эта деревня до 1965 года считалась спецпоселением НКВД, — сюда выселяли людей. Так, в один из домов, которого уже нет, с Украины выселили женщину с тремя детьми. Семья приехала без вещей — жители деревни помогали им одеждой и утварью.

По сведениям из книги краеведа Федора Пшеничникова «Верный путь», Октябрьская революция принесла в деревню новую жизнь. К 1928 году в ней насчитывалось 124 двора с 510 жителями. В конце XX века в Грибанах организовали откормочник крупного рогатого скота совхоза «Ординский». Но в 90-е годы деревня практически опустела: после реабилитации жители разъехались по другим деревням и городам.

Сейчас в Грибанах, говорит Ольга Александровна, остались жить пенсионеры: средний возраст жителей — 75 лет , самому пожилому — 90. Поэтому за ремонт домов взяться некому.

«Все дома не похожи друг на друга»

— Я живу в Грибанах уже 38 лет, а мой муж — все 60. Все дома непохожи друг на друга, даже рисунок на наличниках разный, — делится наша собеседница. — Дома строили царские крестьяне, у них были земля и леса в аренде . Помещиков тут не было, но, чтобы построить дом, нужно было нанять каменщиков за 90 золотых червонцев. Один червонец приравнивался к десяти рублям. Я посмотрела, что можно было купить на 10 рублей: килограмм чая стоил три рубля, а килограмм пряников — 80 копеек. Строительство было недешевым, и далеко не все могли себе позволить купить дом.

В начале улицы стоит дом № 47 — тот, кто его выкупил, расписал наличники белой краской. Нижние оконные проемы замурованы кирпичом. Теперь восстанавливают новые хозяева, говорит Ольга Александровна. Она обращает внимание на белеющий фундамент из камня плитняка.

— Фундамент уходит вглубь метра на полтора , — рассказывает 59.RU женщина. — Прошлые жильцы заложили окна на первом этаже, им они были не нужны. Нынешний покупатель сказал, что откроет все окна. В те времена делали много окон, чтобы дома было светло. У окон широкие подоконники — 80 сантиметров. Эти дома, можно сказать, цельнокройные, а есть и пустотелые. Кирпич со временем может разрушиться, а фундамент из известняка будет стоять .

По словам Ольги Александровны, реставрация домов в деревне — недешевое удовольствие. Люди часто приезжают и говорят: «Вы сделаете, а мы посмотрим», но выкупать здания и заниматься ремонтом сами не хотят.

Двухэтажный дом на Дружбы, 56 привлекает внимание разноцветными наличниками. Когда-то дачники купили его и решили так украсить. Со временем они съехали, и теперь дом пустует. Ольга Александровна говорит, что хочет смыть краску с кирпичей, вернув фасаду первозданный вид.

Наличники раскрасили в разные цвета уже спустя много лет после стройки Источник: Василина Любимова / 59.RU Источник: Василина Любимова / 59.RU

На лужайке у дома лежат старая мебель и строительный мусор — староста поясняет 59.RU, что машина мусорного оператора вывозит крупногабаритный мусор не каждый день, ее заказали на ближайшие дни.

Скоро этот мусор вывезут Источник: Василина Любимова / 59.RU

Во второй половине XIX века дом на Дружбы, 56 принадлежал Ивану Семеновичу Кичигину — в одной из его стен даже нашли кирпич с фамилией «Кичигин». Как удалось узнать Ольге Унгер и Наталье Нестеровой, в семье было шестеро детей, из них четыре брата. Позже Кичигиных выслали в сторону Ныроба.

— Во времена совхоза в этом доме был детский сад. Постройки у него появились позже, раньше рядом была только детская площадка. Ребята разобрали стенки, но работы еще очень много, — рассказывает староста деревни. — Если это отреставрировать, будет шикарный дом. Однажды мы здесь нашли кирпичи с отпечатком кошачьих лап — видимо, кошечка прошлась 120 лет назад по свежему кирпичу .

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Несколько лет назад возле дома была посажена пшеница, и однажды на поле слетелось больше сотни журавлей.

— Я их увидела и ползла, чтобы не спугнуть, а у журавлей всегда кто-то из птиц стоит на страже. И они взлетели, все как один, как только я из дома вышла! — восхищается Ольга Унгер. — Не сфотографировала, они были далеко и улетели дальше, к лесу.

В домах находили уникальные и дорогие вещи

От дома на Дружбы, 24 почти ничего не оставалось, но его восстановили в 90-е. На углах дома с двух сторон притягивают взгляд белые пилястры. Рядом с ним находилась каменная пристройка, говорит Ольга Александровна. При нас она заходит в помещение и находит ключ от комнаты.

На фасаде с двух сторон есть белые пилястры Источник: Василина Любимова / 59.RU Источник: Василина Любимова / 59.RU

Посреди комнаты, под слоем грязи и пыли, лежат пластиковые окна.

На столе лежат пластиковые окна, которые можно отмыть и установить вместо старых Источник: Василина Любимова / 59.RU

— Этот дом был построен последним — в 1917 году. В девяностые в нем не было ни потолков, ни крыши — его тогда восстановили. Наследники хотели продать, начали ставить пластиковые окна и так и не доделали ремонт, продали без него. Не знаю, кто тут жил, они уже умерли. В доме нашли старинную икону, изготовленную в начале XIX века , и отдали ее на реставрацию, — рассказывает 59.RU Ольга Унгер.

Икона «Господь Вседержитель» написана на дереве и оформлена в окладе из латуни. Ее нашли в плачевном состоянии: ее деревянная основа была расколота и сверху покрыта толстым слоем грязи. Жители деревни очистили изделие от грязи и восстановили его в пермской иконописной мастерской «Добро».

В прошлом году в доме на Дружбы, 24 нашли икону… Источник: Возрождение деревеньки Грибаны / Vk.com … так она выглядит после восстановления в иконописной мастерской Источник: Возрождение деревеньки Грибаны / Vk.com

Помимо иконы, на Дружбы, 24 нашли множество других артефактов: склянки, вырезки из старых газет, крышку от серебряных карманных часов … Их механизм не уцелел, но активисты узнали, что это были часы швейцарской марки TOBIAS, производили их в 1870–1890-е годы. Они изготовлены из серебра 84-й пробы, такую маркировку ставили во времена Российской империи. Она означает, что содержание серебра в сплаве достигает 87,5%, что эквивалентно 875-й современной пробе. Ольга Унгер предполагает, что часы принадлежали первому владельцу дома.

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У подвального помещения становится жутковато: здесь в темноте стоит инвалидная коляска, а в самой комнате висят советские фотографии и плакаты. На одном из них можно узнать советского и российского телеведущего Александра Маслякова и знаменитую певицу Аллу Пугачеву.

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К слову, этот дом сейчас выставлен на сайте бесплатных объявлений — его можно купить за 550 тысяч рублей.

Следующей точкой нашего мини-путешествия становится дом на Дружбы, 25, рядом с прудом. Он принадлежал семейству Носковых, здание построил каменщик Леонтий. Его сын Иван с внуками Яковом и Василием тоже были каменщиками и строили местные дома, нанимая подсобных рабочих. В этом доме было три печи, где мастера обжигали кирпич.

Дом находится недалеко от пруда Источник: Василина Любимова / 59.RU Источник: Василина Любимова / 59.RU

Иван Леонтьевич участвовал в Первой мировой войне, служил ефрейтором в 47-м Сибирском стрелковом полку. В апреле 1915 года он погиб в селе Беско в Польше. Сын Ивана Яков родился в Грибанах в 1913 году, в 1941 году ушел на войну, где на Ленинградском фронте служил шофером старшего сержанта. В 1945 году Якова наградили медалью «За отвагу», а в 1985-м вручили орден Отечественной войны I степени.

— Этот дом тоже интересный, у него есть собственники, — говорит Ольга Александровна. — Но они и сами ничего с домом не делают и продавать не хотят. Я говорила с ними: «Ребята, это всё рухнет!» Но не переубедила.

У крыши дома кирпичами выложены фамилия и инициалы Леонтия Носкова, указан 1909 год постройки . Кроме того, фундамент состоит не просто из плитняка, а из выпиленных каменных блоков.

Дом, как и другие, построен из кирпича и плитняка Источник: Василина Любимова / 59.RU Дом принадлежал семье каменщиков Носковых Источник: Василина Любимова / 59.RU

— По нашему маршруту мы придумали, что здесь будет мастер-класс: участники будут изготавливать глину. Раз Носковы были каменщиками, у них были мастерские, то занятие будет такое, — рассказывает 59.RU староста деревни.

Мы проходим в комнату и видим, что посреди нее на пыльном полу лежат поздравительные открытки, квитанции о почтовых переводах денег и письма. Множество писем лежит и на окне — все они были отправлены в начале и середине 2000-х годов. На полу есть и советские документы , например, членский билет пайщика. А на столе стоит старый радиоприемник. Дом выглядит так, будто из него внезапно сбежали и не вернулись хозяева: в комнатах осталось много вещей.

О соседнем доме на Дружбы, 22 известно гораздо меньше. В начале XX века там жила семья Булдыревых.

— Они построили его на золотые червонцы: в первый год — первый этаж, через некоторое время докупили кирпич и достроили второй этаж, — рассказывает Ольга Александровна. — Наследники рассказывали мне, что у Булдыревых была лошадь, которая вместе с хозяевами за столом ела, через окошко .

В следующий дом, на Дружбы, 12, мы заходим медленно: его постепенно ремонтируют новые владельцы.

Наличники раскрасили в белый и голубой Источник: Василина Любимова / 59.RU Источник: Василина Любимова / 59.RU

— Точно вам сейчас квест устрою, — шутит Ольга Александровна.

Сделав шаг, мы попадаем вниз: полы еще не достроены, и, чтобы попасть в комнату, нужно подняться по деревянной лесенке. Первый этаж находится низко. Фундамент, как и в других домах, выложен плитняком.

Вниз можно спуститься по лестнице… Источник: Василина Любимова / 59.RU …подняться выше, в комнату, — тоже по ней Источник: Василина Любимова / 59.RU

Над потолком красуются следы современного ремонта — упаковочная пленка с надписью «Пеноплэкс», а стены выложены старинным кирпичом. Мы удивляемся контрастам.

Полы скоро будут ремонтировать Источник: Василина Любимова / 59.RU

— Во время ремонта мы нашли в доме письма и прописи — они тоже хранятся у Наташи в рамочке. Когда сделаем музей деревни, покажем их всем желающим, — рассказывает староста.

Прописи с именами, их автор неизвестен Источник: Возрождение деревеньки Грибаны / Vk.com Источник: Возрождение деревеньки Грибаны / Vk.com

Хотели назвать улицу фамилией Другова

По соседству с домом на Дружбы, 12 находится дом № 14. Его в 1910 году построили Друговы — Василий Семенович и его сын Степан.

Степан Другов участвовал в Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войне Источник: Возрождение деревеньки Грибаны / Vk.com Василий Семенович был старостой храма в селе Опачевка и зажиточным крестьянином, а Степан Васильевич — ветераном Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войны. В 1929 году Степан Другов вступил в образованный в Грибанах и соседней деревне Опачевке колхоз «12 Красный Октябрь».

Семья Друговых жила в доме до массовой коллективизации 1930-х годов. В те годы они опасались раскулачивания, отдали свой дом и хозяйство колхозу за мешок зерна и уехали сначала в село Орда, а затем в Кунгур.

Семья Друговых на фоне своего дома: в центре снимка — Василий Семенович со своей супругой Марией Васильевной Источник: Возрождение деревеньки Грибаны / Vk.com

В честь Степана Другова в Грибанах хотели назвать улицу , но в 1930-е годы были гонения против священнослужителей, включая и отца Степана Василия Семеновича. Поэтому назвать улицу в честь Другова запретили. Тогда на сходе граждан порешали дать улице однокоренное название — так она и стала улицей Дружбы.

С тех пор у дома сменилось много хозяев. В 2023 году здание выкупил родственник Друговых — священник в храме Святого Дмитрия Солунского в Санкт-Петербурге Андрей Бартов . Он же помог энтузиастам идентифицировать бывших жильцов дома.

Мы проходим к дому на улице Дружбы, 1 — много лет там был магазин, а однажды к людям, живущим здесь, приходила медведица с медвежонком.

— Это было несколько лет назад, осенью, — в беседе с 59.RU вспоминает Ольга Унгер. — Соседи мне звонят, говорят: «Ольга Александровна, у нас медведь ходит. Навели умную камеру на помет, она показывает, что это медведь».

На ворота новые хозяева прикрепили искусственную ворону. Известно, что это молодая семья, купившая дом в качестве дачи.

Дом построен в 1910 году — дата указана над окнами под крышей Источник: Василина Любимова / 59.RU Фигурка вороны издалека выглядит как настоящая Источник: Василина Любимова / 59.RU

— Они почистили территорию, поставили забор. К самому дому еще не прикасались, — рассказывает Ольга Александровна.

Деревня ждет своего праздника

Ольга Александровна делится: жители в этом году планируют поставить памятную плиту в честь ветеранов всех войн. Люди сами собрали на нее деньги, а в прошлом году заложили камень на месте, где будет памятник. По словам Ольги Александровны, в Великую Отечественную войну в 40-х годах из деревни ушли 66 человек, а вернулись только 22. По сей день в Грибанах находят патроны и штыки времен Гражданской войны . Жили здесь и родственники тех, кто участвовал в боевых действиях с Чечней.

12 июля, в престольный праздник Петров день (престольным праздником называют день памяти святого. — Прим. ред.), в Грибанах празднуют день деревни. На празднике водят хороводы, поют, дают мастер-классы, выступает ансамбль гармонистов «Елочки-Иголочки» из села Елово. Гостям дарят сувениры-домики — символы Грибан: в прошлом году к Петрову дню связали красные домики на бечевке, а в этом году вырезали магниты из дерева.

Такие деревянные домики дарят гостям деревни в этом году — их расписывали внуки Ольги Александровны Источник: Василина Любимова / 59.RU Источник: Василина Любимова / 59.RU

— 12 июля в 08:00 у нас начинается служба в церкви, оттуда через деревню мы идем крестным ходом к нашему кресту и служим молебен. В этом году если мы поставим памятную плиту, то будет ее освящение. После этого откроется Петровская ярмарка, на которую мы приглашаем рукодельниц и мастеров из соседних деревень и районов, — рассказывает 59.RU Ольга Александровна. — Будем рады увидеть гостей из разных уголков Пермского края!

В дальнейшем активисты хотят открыть в деревне прокат велосипедов и сапов на лето , чтобы в Грибаны приезжали люди. А во время экскурсий по туристическому маршруту собираются проводить мастер-классы в местном Доме культуры.

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Туристам покажут и современные достопримечательности: например, Сад земляков — там, где когда-то была часовня, высадили аллею с кустами сирени и смородины, а также яблони. В 2022 году здесь установили Поклонный крест. Это место освятил батюшка, приехавший из церкви.

Вид на будущую аллею и Поклонный крест Источник: Василина Любимова / 59.RU

Судьбой исторического наследия, говорит Ольга Александровна, заинтересовались в Центре сохранения культурно-исторической среды и развития туризма «Наследие Кунгурского округа» и волонтеры «Том Сойер Феста», восстанавливающие дома, не признанные объектами культурного наследия. Сейчас представители этих движений находятся на связи с Ольгой Александровной и готовы ей помогать.

Наталья Нестерова завела группу «Возрождаем деревню Грибаны» во «ВКонтакте» — там она публикует заметки о старинных домах. В сообществе она делится фактами о семьях, когда-то живших здесь, а также информацией о работах по восстановлению зданий.

— У нас в планах восстановить заброшенные дома и дать им новую жизнь и новых хозяев , — говорит Наталья.