«Красота такая пропадает»: в России возрождают необычную деревню — купеческие дома здесь ждут ремонта и жильцов

Однажды жительница Перми Наталья Нестерова увидела объявление о продаже купеческого дома в деревне Грибаны Ординского района Пермского края. Съездила туда — и влюбилась, стала изучать историю деревни. Сейчас она ищет для ее домов новых хозяев, что восстановят дореволюционные дома и будут в них жить. Журналисты 59.RU тоже съездили в Грибаны, чтобы увидеть архитектурное наследие своими глазами.
«Большинство домов никому не нужны»
— Приехав, мы с сестрой увидели целую улицу таких домов, — вспоминает в разговоре с 59.RU Наталья. — Разговорились со старостой деревни Ольгой Унгер, узнали, что большинство домов никому не нужны. И во время чаепития родилась идея их восстановления. Мы составили список домов, узнали у старосты контакты родственников бывших жителей, разыскали их и уговорили оформить документы. Теперь ищем новых хозяев, которые будут заниматься восстановлением.
Деревня Грибаны могла унаследовать свое название от прозвища поселенцев-грибан: бывших пленных, выходцев из Литвы, Латвии и Польши. Царское правительство дало им землю и создало поселение из наиболее влиятельных бывших пленников. Новые поселенцы стали мелкими вотчинниками — грибанами.
Дома в Грибанах построены в начале XX века. Почти у всех зданий арочные окна, а фасад украшен орнаментом. Двери во всех домах низкие — при входе приходится наклоняться. Кирпичи для них делали из глины, добытой в карьерах на окраине деревни. Там же добывали и известь. Кирпичи скрепляли между собой раствором из извести и яиц, а в фундамент укладывали каменные плиты (местные называют их плитняком. — Прим. ред.), найденные в карьере недалеко от Грибанов.
— Среди сохранившихся домов вы не увидите двух одинаковых — каждый уникален. Часть домов жилая, и за ними ухаживают, часть пустует, разрушаются кровля и перекрытия, но кирпичные стены и фундамент остаются в хорошем состоянии, — обращает внимание Наталья.
Здесь жили спецпереселенцы
Деревня Грибаны находится в 120 километрах (примерно двух часах пути) от Перми. Мы приезжаем в деревню около полудня, в этот день на улице стоит 30-градусная жара. Воздух в Грибанах чистый и свежий. Деревня состоит из одной улицы — Дружбы, на ней находятся и ухоженные отремонтированные дома, и заброшенные кирпичные домики со старыми окнами.
В одном из отремонтированных домов живет староста Грибанов Ольга Унгер, мы заранее договорились с ней о встрече. Женщина выходит к нам и говорит, что проведет экскурсию. На ходу Ольга Александровна начинает свой рассказ.
— Деревня как юридически зарегистрированная единица известна с 1744 года — в 2024 году мы праздновали 280-летие, — говорит Ольга Александровна. — Сначала здесь был колхоз, потом Грибаны объединились с соседними деревнями и стали совхозом, разводили крупный рогатый скот. После всех перестроек совхоз закрылся, а дома как стояли 120 лет, так и стоят — без документов и жильцов.
Всего в Грибанах 22 дома. В разное время в разных домах был магазин, но в 2018 году его закрыли. Несколько зданий стали восстанавливать родственники и потомки жителей — теперь они живут там семьями или сделали дачи. Кто-то перепродавал дома, писал о них в соцсетях, поэтому люди заинтересовались и начали ездить в деревню.
— Среди них были и Наташа (имеет в виду Наталью Нестерову. — Прим. ред.) с сестрой, — вспоминает Ольга Александровна. — Они удивились: «Что же это такое, красота такая пропадает?» Обычно я расскажу про деревню, все послушают, уедут и больше не возвращаются. А Наташа предложила искать всех родственников владельцев этих домов, уточнять, кто вступил в наследство и есть ли у них документы на дома. Потом мы у них выкупили четыре дома и стали предлагать их ремонтировать.
После этого Ольга Унгер вместе со своей племянницей Ольгой Заниной и Натальей Нестеровой разработали туристический маршрут.
— Когда мы начали создавать маршрут, то столкнулись с тем, что информации о домах не так уж много. Стали расспрашивать жителей и узнали, что в деревне с 1920 года жили спецпоселенцы. От них у жителей украинские и немецкие фамилии: Мушик, Савчук, у нашей семьи — Унгер, — делится с 59.RU староста деревни. — С этим туристическим маршрутом мы в этом году вышли в финал регионального конкурса «Путешествие по Пермскому краю». Сейчас я веду вас по нему.
На сайте пермской региональной общественной организации «Центр исторической памяти» есть информация о спецпоселенцах в Грибанах. На 1 января 1950 года их было 11 человек (один мужчина, шесть женщин, четверо детей до 16 лет), на 1951 год — 8 человек (пять женщин и трое детей до 16 лет). Точное время появления спецпоселенцев в Грибанах неизвестно.
В поисках информации о поселенцах Ольга Александровна с Натальей Нестеровой обратились в Кунгурский музей. Там удивились, потому что даже не подозревали, что в Грибанах могли жить переселенцы. Однако его сотрудники нашли в архивах подтверждения, что эта деревня до 1965 года считалась спецпоселением НКВД, — сюда выселяли людей. Так, в один из домов, которого уже нет, с Украины выселили женщину с тремя детьми. Семья приехала без вещей — жители деревни помогали им одеждой и утварью.
По сведениям из книги краеведа Федора Пшеничникова «Верный путь», Октябрьская революция принесла в деревню новую жизнь. К 1928 году в ней насчитывалось 124 двора с 510 жителями. В конце XX века в Грибанах организовали откормочник крупного рогатого скота совхоза «Ординский». Но в 90-е годы деревня практически опустела: после реабилитации жители разъехались по другим деревням и городам.
Сейчас в Грибанах, говорит Ольга Александровна, остались жить пенсионеры: средний возраст жителей — 75 лет, самому пожилому — 90. Поэтому за ремонт домов взяться некому.
«Все дома не похожи друг на друга»
— Я живу в Грибанах уже 38 лет, а мой муж — все 60. Все дома непохожи друг на друга, даже рисунок на наличниках разный, — делится наша собеседница. — Дома строили царские крестьяне, у них были земля и леса в аренде. Помещиков тут не было, но, чтобы построить дом, нужно было нанять каменщиков за 90 золотых червонцев. Один червонец приравнивался к десяти рублям. Я посмотрела, что можно было купить на 10 рублей: килограмм чая стоил три рубля, а килограмм пряников — 80 копеек. Строительство было недешевым, и далеко не все могли себе позволить купить дом.
В начале улицы стоит дом № 47 — тот, кто его выкупил, расписал наличники белой краской. Нижние оконные проемы замурованы кирпичом. Теперь восстанавливают новые хозяева, говорит Ольга Александровна. Она обращает внимание на белеющий фундамент из камня плитняка.
— Фундамент уходит вглубь метра на полтора, — рассказывает 59.RU женщина. — Прошлые жильцы заложили окна на первом этаже, им они были не нужны. Нынешний покупатель сказал, что откроет все окна. В те времена делали много окон, чтобы дома было светло. У окон широкие подоконники — 80 сантиметров. Эти дома, можно сказать, цельнокройные, а есть и пустотелые. Кирпич со временем может разрушиться, а фундамент из известняка будет стоять.
По словам Ольги Александровны, реставрация домов в деревне — недешевое удовольствие. Люди часто приезжают и говорят: «Вы сделаете, а мы посмотрим», но выкупать здания и заниматься ремонтом сами не хотят.
Двухэтажный дом на Дружбы, 56 привлекает внимание разноцветными наличниками. Когда-то дачники купили его и решили так украсить. Со временем они съехали, и теперь дом пустует. Ольга Александровна говорит, что хочет смыть краску с кирпичей, вернув фасаду первозданный вид.
На лужайке у дома лежат старая мебель и строительный мусор — староста поясняет 59.RU, что машина мусорного оператора вывозит крупногабаритный мусор не каждый день, ее заказали на ближайшие дни.
Во второй половине XIX века дом на Дружбы, 56 принадлежал Ивану Семеновичу Кичигину — в одной из его стен даже нашли кирпич с фамилией «Кичигин». Как удалось узнать Ольге Унгер и Наталье Нестеровой, в семье было шестеро детей, из них четыре брата. Позже Кичигиных выслали в сторону Ныроба.
— Во времена совхоза в этом доме был детский сад. Постройки у него появились позже, раньше рядом была только детская площадка. Ребята разобрали стенки, но работы еще очень много, — рассказывает староста деревни. — Если это отреставрировать, будет шикарный дом. Однажды мы здесь нашли кирпичи с отпечатком кошачьих лап — видимо, кошечка прошлась 120 лет назад по свежему кирпичу.
Несколько лет назад возле дома была посажена пшеница, и однажды на поле слетелось больше сотни журавлей.
— Я их увидела и ползла, чтобы не спугнуть, а у журавлей всегда кто-то из птиц стоит на страже. И они взлетели, все как один, как только я из дома вышла! — восхищается Ольга Унгер. — Не сфотографировала, они были далеко и улетели дальше, к лесу.
В домах находили уникальные и дорогие вещи
От дома на Дружбы, 24 почти ничего не оставалось, но его восстановили в 90-е. На углах дома с двух сторон притягивают взгляд белые пилястры. Рядом с ним находилась каменная пристройка, говорит Ольга Александровна. При нас она заходит в помещение и находит ключ от комнаты.
Посреди комнаты, под слоем грязи и пыли, лежат пластиковые окна.
— Этот дом был построен последним — в 1917 году. В девяностые в нем не было ни потолков, ни крыши — его тогда восстановили. Наследники хотели продать, начали ставить пластиковые окна и так и не доделали ремонт, продали без него. Не знаю, кто тут жил, они уже умерли. В доме нашли старинную икону, изготовленную в начале XIX века, и отдали ее на реставрацию, — рассказывает 59.RU Ольга Унгер.
Икона «Господь Вседержитель» написана на дереве и оформлена в окладе из латуни. Ее нашли в плачевном состоянии: ее деревянная основа была расколота и сверху покрыта толстым слоем грязи. Жители деревни очистили изделие от грязи и восстановили его в пермской иконописной мастерской «Добро».
Помимо иконы, на Дружбы, 24 нашли множество других артефактов: склянки, вырезки из старых газет, крышку от серебряных карманных часов… Их механизм не уцелел, но активисты узнали, что это были часы швейцарской марки TOBIAS, производили их в 1870–1890-е годы. Они изготовлены из серебра 84-й пробы, такую маркировку ставили во времена Российской империи. Она означает, что содержание серебра в сплаве достигает 87,5%, что эквивалентно 875-й современной пробе. Ольга Унгер предполагает, что часы принадлежали первому владельцу дома.
У подвального помещения становится жутковато: здесь в темноте стоит инвалидная коляска, а в самой комнате висят советские фотографии и плакаты. На одном из них можно узнать советского и российского телеведущего Александра Маслякова и знаменитую певицу Аллу Пугачеву.
К слову, этот дом сейчас выставлен на сайте бесплатных объявлений — его можно купить за 550 тысяч рублей.
Следующей точкой нашего мини-путешествия становится дом на Дружбы, 25, рядом с прудом. Он принадлежал семейству Носковых, здание построил каменщик Леонтий. Его сын Иван с внуками Яковом и Василием тоже были каменщиками и строили местные дома, нанимая подсобных рабочих. В этом доме было три печи, где мастера обжигали кирпич.
Иван Леонтьевич участвовал в Первой мировой войне, служил ефрейтором в 47-м Сибирском стрелковом полку. В апреле 1915 года он погиб в селе Беско в Польше. Сын Ивана Яков родился в Грибанах в 1913 году, в 1941 году ушел на войну, где на Ленинградском фронте служил шофером старшего сержанта. В 1945 году Якова наградили медалью «За отвагу», а в 1985-м вручили орден Отечественной войны I степени.
— Этот дом тоже интересный, у него есть собственники, — говорит Ольга Александровна. — Но они и сами ничего с домом не делают и продавать не хотят. Я говорила с ними: «Ребята, это всё рухнет!» Но не переубедила.
У крыши дома кирпичами выложены фамилия и инициалы Леонтия Носкова, указан 1909 год постройки. Кроме того, фундамент состоит не просто из плитняка, а из выпиленных каменных блоков.
— По нашему маршруту мы придумали, что здесь будет мастер-класс: участники будут изготавливать глину. Раз Носковы были каменщиками, у них были мастерские, то занятие будет такое, — рассказывает 59.RU староста деревни.
Мы проходим в комнату и видим, что посреди нее на пыльном полу лежат поздравительные открытки, квитанции о почтовых переводах денег и письма. Множество писем лежит и на окне — все они были отправлены в начале и середине 2000-х годов. На полу есть и советские документы, например, членский билет пайщика. А на столе стоит старый радиоприемник. Дом выглядит так, будто из него внезапно сбежали и не вернулись хозяева: в комнатах осталось много вещей.
О соседнем доме на Дружбы, 22 известно гораздо меньше. В начале XX века там жила семья Булдыревых.
— Они построили его на золотые червонцы: в первый год — первый этаж, через некоторое время докупили кирпич и достроили второй этаж, — рассказывает Ольга Александровна. — Наследники рассказывали мне, что у Булдыревых была лошадь, которая вместе с хозяевами за столом ела, через окошко.
В следующий дом, на Дружбы, 12, мы заходим медленно: его постепенно ремонтируют новые владельцы.
— Точно вам сейчас квест устрою, — шутит Ольга Александровна.
Сделав шаг, мы попадаем вниз: полы еще не достроены, и, чтобы попасть в комнату, нужно подняться по деревянной лесенке. Первый этаж находится низко. Фундамент, как и в других домах, выложен плитняком.
Над потолком красуются следы современного ремонта — упаковочная пленка с надписью «Пеноплэкс», а стены выложены старинным кирпичом. Мы удивляемся контрастам.
— Во время ремонта мы нашли в доме письма и прописи — они тоже хранятся у Наташи в рамочке. Когда сделаем музей деревни, покажем их всем желающим, — рассказывает староста.
Хотели назвать улицу фамилией Другова
По соседству с домом на Дружбы, 12 находится дом № 14. Его в 1910 году построили Друговы — Василий Семенович и его сын Степан.
Василий Семенович был старостой храма в селе Опачевка и зажиточным крестьянином, а Степан Васильевич — ветераном Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войны. В 1929 году Степан Другов вступил в образованный в Грибанах и соседней деревне Опачевке колхоз «12 Красный Октябрь».
Семья Друговых жила в доме до массовой коллективизации 1930-х годов. В те годы они опасались раскулачивания, отдали свой дом и хозяйство колхозу за мешок зерна и уехали сначала в село Орда, а затем в Кунгур.
В честь Степана Другова в Грибанах хотели назвать улицу, но в 1930-е годы были гонения против священнослужителей, включая и отца Степана Василия Семеновича. Поэтому назвать улицу в честь Другова запретили. Тогда на сходе граждан порешали дать улице однокоренное название — так она и стала улицей Дружбы.
С тех пор у дома сменилось много хозяев. В 2023 году здание выкупил родственник Друговых — священник в храме Святого Дмитрия Солунского в Санкт-Петербурге Андрей Бартов. Он же помог энтузиастам идентифицировать бывших жильцов дома.
Мы проходим к дому на улице Дружбы, 1 — много лет там был магазин, а однажды к людям, живущим здесь, приходила медведица с медвежонком.
— Это было несколько лет назад, осенью, — в беседе с 59.RU вспоминает Ольга Унгер. — Соседи мне звонят, говорят: «Ольга Александровна, у нас медведь ходит. Навели умную камеру на помет, она показывает, что это медведь».
На ворота новые хозяева прикрепили искусственную ворону. Известно, что это молодая семья, купившая дом в качестве дачи.
— Они почистили территорию, поставили забор. К самому дому еще не прикасались, — рассказывает Ольга Александровна.
Деревня ждет своего праздника
Ольга Александровна делится: жители в этом году планируют поставить памятную плиту в честь ветеранов всех войн. Люди сами собрали на нее деньги, а в прошлом году заложили камень на месте, где будет памятник. По словам Ольги Александровны, в Великую Отечественную войну в 40-х годах из деревни ушли 66 человек, а вернулись только 22. По сей день в Грибанах находят патроны и штыки времен Гражданской войны. Жили здесь и родственники тех, кто участвовал в боевых действиях с Чечней.
12 июля, в престольный праздник Петров день (престольным праздником называют день памяти святого. — Прим. ред.), в Грибанах празднуют день деревни. На празднике водят хороводы, поют, дают мастер-классы, выступает ансамбль гармонистов «Елочки-Иголочки» из села Елово. Гостям дарят сувениры-домики — символы Грибан: в прошлом году к Петрову дню связали красные домики на бечевке, а в этом году вырезали магниты из дерева.
— 12 июля в 08:00 у нас начинается служба в церкви, оттуда через деревню мы идем крестным ходом к нашему кресту и служим молебен. В этом году если мы поставим памятную плиту, то будет ее освящение. После этого откроется Петровская ярмарка, на которую мы приглашаем рукодельниц и мастеров из соседних деревень и районов, — рассказывает 59.RU Ольга Александровна. — Будем рады увидеть гостей из разных уголков Пермского края!
В дальнейшем активисты хотят открыть в деревне прокат велосипедов и сапов на лето, чтобы в Грибаны приезжали люди. А во время экскурсий по туристическому маршруту собираются проводить мастер-классы в местном Доме культуры.
Туристам покажут и современные достопримечательности: например, Сад земляков — там, где когда-то была часовня, высадили аллею с кустами сирени и смородины, а также яблони. В 2022 году здесь установили Поклонный крест. Это место освятил батюшка, приехавший из церкви.
Судьбой исторического наследия, говорит Ольга Александровна, заинтересовались в Центре сохранения культурно-исторической среды и развития туризма «Наследие Кунгурского округа» и волонтеры «Том Сойер Феста», восстанавливающие дома, не признанные объектами культурного наследия. Сейчас представители этих движений находятся на связи с Ольгой Александровной и готовы ей помогать.
Наталья Нестерова завела группу «Возрождаем деревню Грибаны» во «ВКонтакте» — там она публикует заметки о старинных домах. В сообществе она делится фактами о семьях, когда-то живших здесь, а также информацией о работах по восстановлению зданий.
— У нас в планах восстановить заброшенные дома и дать им новую жизнь и новых хозяев, — говорит Наталья.
Ранее мы писали, что жители Кунгура беспокоились из-за возможного сноса старинного дома нотариуса Глушкова — в администрации Кунгурского округа прокомментировали эти слухи.