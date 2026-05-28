В Ярославле хотят застроить новый участок на берегу Волги

В Заволжском районе Ярославля появится новая школа

В Заволжском районе Ярославля собрались облагородить пустующий участок. Территорию в районе улиц Маяковского и Шандорной отдадут под комплексное развитие, а именно под застройку малоэтажками. Такое постановление подписал мэр города 27 мая.

Новый микрорайон появится в 800 метрах от берега Волги, рядом со строящимся третьим мостом. До него — около пяти километров по дороге.

Согласно документации, на строительство жилого квартала подрядчику дадут восемь лет с момента заключения договора. За это время на участке общей площадью 105 097 квадратных метра он должен будет разместить четырехэтажные здания. Необходимо наладить коммунальное обеспечение, а также подготовить для будущих жильцов парковочные места.

«Общая площадь нежилых помещений должна быть не менее 1% от суммарной площади всех жилых помещений, но не более предельных значений, установленных в разделе документации по планировке территории», — указано в постановлении.

На участке запланировали открыть дополнительные учебные заведения. Здесь появится детский сад на 120 мест. Школьники смогут учиться в средней общеобразовательной школе «Образовательный комплекс № 15», которая находится в этом районе. Помимо нее мэрия города рассматривает вариант строительства новой школы.

«Запланировано внесение изменений в Генеральный план города Ярославля в части отображения объекта местного значения — общеобразовательной организации на 2500 мест, расположенной в транспортной доступности», — отметили власти.

За медицинской помощью, как указано в постановлении, жильцы смогут обращаться в клиническую больницу № 3. Кроме того, взрослые смогут прикрепиться к поликлинике № 1 на улице Маяковского, 61, а дети — к педиатрическому отделению поликлиники № 5 на проспекте Машиностроителей, 20.

Напомним, возведение третьего моста и развязок к нему должны завершить к 1 декабря 2030 года. Объект раскинется на три километра и свяжет между собой два берега.

