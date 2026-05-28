В Ярославле хотят застроить новый участок на берегу Волги

Территорию у будущего третьего моста хотят отдать под комплексное развитие

В Заволжском районе Ярославля появится новая школа

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Заволжском районе Ярославля собрались облагородить пустующий участок. Территорию в районе улиц Маяковского и Шандорной отдадут под комплексное развитие, а именно под застройку малоэтажками. Такое постановление подписал мэр города 27 мая.

Новый микрорайон появится в 800 метрах от берега Волги, рядом со строящимся третьим мостом. До него — около пяти километров по дороге.

Согласно документации, на строительство жилого квартала подрядчику дадут восемь лет с момента заключения договора. За это время на участке общей площадью 105 097 квадратных метра он должен будет разместить четырехэтажные здания. Необходимо наладить коммунальное обеспечение, а также подготовить для будущих жильцов парковочные места.

Микрорайон построят рядом с Волгой

Источник:

«Яндекс.Карты»

«Общая площадь нежилых помещений должна быть не менее 1% от суммарной площади всех жилых помещений, но не более предельных значений, установленных в разделе документации по планировке территории», — указано в постановлении.

На участке запланировали открыть дополнительные учебные заведения. Здесь появится детский сад на 120 мест. Школьники смогут учиться в средней общеобразовательной школе «Образовательный комплекс № 15», которая находится в этом районе. Помимо нее мэрия города рассматривает вариант строительства новой школы.

«Запланировано внесение изменений в Генеральный план города Ярославля в части отображения объекта местного значения — общеобразовательной организации на 2500 мест, расположенной в транспортной доступности», — отметили власти.

Новый микрорайон может появиться на берегу Волги со стороны Заволжского района

Источник:

мэрия Ярославля

За медицинской помощью, как указано в постановлении, жильцы смогут обращаться в клиническую больницу № 3. Кроме того, взрослые смогут прикрепиться к поликлинике № 1 на улице Маяковского, 61, а дети — к педиатрическому отделению поликлиники № 5 на проспекте Машиностроителей, 20.

Напомним, возведение третьего моста и развязок к нему должны завершить к 1 декабря 2030 года. Объект раскинется на три километра и свяжет между собой два берега.

На карте показываем, где именно будет проходить третий мост через Волгу

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Все, что известно о строительстве третьего моста через Волгу и Карабулинской развязки мы публикуем в специальном сюжете.

Ранее в мэрии города сообщили об идеи застроить берег Волги в районе Толги. На участке планируют разместить трех-четырехэтажные дома. Там же обсуждается строительство двух садиков на 250 мест и школы на 800 мест.

Екатерина Тарыгина
корреспондент
Комментарии
3
Гость
35 минут
Для кого застроят? Ведь, 70% уже нового построенного жилья стоит нераспроданным. Кто будет это покупать и там жить? На какие деньги? У нас, согласно росстату, демографический кризис, яма.
Гость
45 минут
Отдадут территорию. Потом ещё территорию. И ещё территорию. А потом скажут что типа извините мост построить не сможем так как территорий не осталось.
Гость
