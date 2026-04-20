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Недвижимость Подробности В Ярославле построят новый микрорайон почти на 5 тысяч жителей. Где именно

В Ярославле построят новый микрорайон почти на 5 тысяч жителей. Где именно

Власти утвердили проект планировки территории

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В Ярославле отдадут под застройку огромный участок | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUВ Ярославле отдадут под застройку огромный участок | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В Ярославле отдадут под застройку огромный участок

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории в районе Большой Донской улицы, предусмотренной для комплексного развития. В документе указаны детали создания нового микрорайона в Красноперекопском районе города.

Судя по документам, на территории появятся жилые дома высотой от пяти до восьми этажей, трехэтажный детский сад на 280 мест, четырехэтажная школа на 550 мест. Общая площадь застройки — 30,8 тысячи квадратных метров, из которых 26,2 тысячи будет занято многоквартирными домами.

«Обеспеченность объектами здравоохранения осуществляется за счет существующей поликлиники им. Н. А. Семашко, расположенной на расстоянии не более 1000 метров, тем самым выполняется нормативная доступность данного объекта», — говорится в документации.

Также на территории планируют оборудовать 958 парковочных мест. Всего по расчетам в микрорайоне будет проживать максимум 4777 человек.

Также в документах говорится, что строить дома будут в семь этапов с 2026 по 2034 год.

Как будут застраивать микрорайон | Источник: мэрия ЯрославляКак будут застраивать микрорайон | Источник: мэрия Ярославля

Как будут застраивать микрорайон

Источник:

мэрия Ярославля

Территория для комплексного развития расположена недалеко от Донского кладбища. Власти неоднократно искали застройщика на данный участок. В марте 2024 года были проведены первые торги. За землю боролось несколько компаний.

Победителем стала фирма «Бизант» из Санкт-Петербурга. Она готова была заплатить за право комплексного развития территории 276 миллионов рублей. Но один из конкурентов — ООО «СЗ „Жилгорстрой“» — подал жалобу в антимонопольную службу, посчитав, что его незаконно не допустили до участия в торгах. УФАС посчитала, что заявка действительно была отклонена организатором аукциона неправомерно.

В итоге заключение контракта «Бизантом» отменили. Участок повторно выставили на аукцион в феврале 2025 года. Но тогда всем участникам было отказано в допуске по разным основаниям.

Еще один аукцион провели в мае 2025 года. Его признали несостоявшимся, так как заявку подала только одна компания — ООО «Специализированный застройщик „Светлояр“». При этом власти уточнили, что с застройщиком заключат договор, если сама фирма того захочет. На тот момент в разговоре с 76.RU представители компании говорили, что еще не приняли окончательного решения по данному поводу.

Изначально было известно, что своеобразным обременением для победителя торгов на право застройки участка на Перекопе станет ответственность за расселение оставшихся 10 квартир в доме № 5, корпус 2, на улице Батова, где в августе 2020 года прогремел взрыв газа, после чего дом признали аварийным.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Застройка КРТ Перекоп
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Комментарии
42
Гость
22 апреля, 00:55
Строить и как можно больше,город должен расти и развиваться,чем больше жилья тем больше доход получит город
Гость
22 апреля, 00:26
Строить и как можно больше жилья,для молодых,чтобы они покупали и выбирали,а не скитались по сьемным квприирам,да и конкуренция между застройщиками,возможно снизит цены на недвижимость,сейчас они космические и приближаются к московским,но мы не Москва,там цивилизация,
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Гость
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