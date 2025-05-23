В Ярославле могут застроить домами гигантский участок в спальном районе

Прошел аукцион по праву застройки улицы Большой Донской в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле большой участок, за который боролись застройщики из разных городов, может достаться компании «Светлояр». Речь идет о территории для комплексного развития в районе улицы Большой Донской в Красноперекопском районе, недалеко от Донского кладбища.

Аукцион за право строительства в этом месте новых домов прошел 14 мая. Его признали несостоявшимся, так как заявку подала только одна компания — ООО «Специализированный застройщик „Светлояр“».

«Договор с компанией будет заключен при условии выраженного застройщиком в письменной форме намерения о заключении договора не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах торгов», — сообщили в департаменте градостроительства мэрии Ярославля.

Мы связались с компанией. Там сообщили, что еще не приняли окончательного решения по поводу подписания договора.

Напомним, площадь территории составляет 170,5 тысячи кв. м. На ней разрешено строить жилые дома высотой до восьми этажей. Также на участке должны появиться детский сад и школа. Землю выставляли на торги за 111,3 миллиона рублей.

Территория комплексного развития обведена фиолетовой линией Источник: мэрия Ярославля

Причем, это не первая попытка властей найти застройщика на этот участок. В марте 2024 года прошли первые торги. Тогда за землю боролось несколько компаний. Победителем стала фирма «Бизант» из Санкт-Петербурга. Она готова была заплатить за право комплексного развития территории 276 миллионов рублей. Однако один из конкурентов — ООО «СЗ „Жилгорстрой“» — подал жалобу в антимонопольную службу, посчитав, что его незаконно не допустили до участия в торгах. УФАС посчитала, что заявка действительно была отклонена организатором аукциона неправомерно.

В итоге заключение контракта с фирмой «Бизант» было отменено. Участок выставили на аукцион повторно в феврале 2025 года. Но тогда всем участникам было отказано в допуске по разным основаниям.