Хотели продать почти за миллиард: в Ярославской области снизили цену на гостиничный комплекс у Волги

В Ярославской областит продают гостиницу в Угличе Источник: Российский аукционный дом

В Угличе Ярославской области ощутимо снизилась минимальная цена на трехзвездочный гостиничный комлпекс, расположенный на берегу Волги. Здание на улице Островского, 7 вместе с земельным участком готовы продать за 194 млн 745 тысяч 405 рублей.

Начальная цена указана в 389 млн 490 тысяч 810 рублей. Участники аукциона могут повышать ее или понизить до минимального значения. При этом изначально власти планировали продать комплекс почти за 953 миллиона рублей. Но желающих приобрести его не нашлось.

«В состав лота входит пятиэтажный гостиничный комплекс на 47 номеров общей площадью 7 332 квадратных метров, трансформаторная подстанция 42,2 квадратных метра, территория отеля площадью 1,3 гектара и движимое имущество — мебель, бытовая техника, профессиональное оборудование, необходимое для эксплуатации ресторанно-гостиничного объекта», — говорится в объявлении на сайте «Российского аукционного дома».

В здании есть крытый бассейн Источник: Российский аукционный дом

Указано, что трехзвездочный отель был построен в 2007 году. До сентября 2024 года он работал под брендом АZIМUТ. Для размещения туристов есть 10 номеров «стандарт», 32 «стандарт+», три «полулюкса» и два «люкса».

«В составе гостиницы имеется крытый бассейн с двумя саунами, ресторан, оборудованный конференц-зал на 80 человек, лобби с бильярдом, VIР-переговорная, тренажерный зал. Рядом расположена парковка, рассчитанная на 30 автомобилей и два туристических автобуса. Комплекс оборудован стойкой ресепшн, собственной прачечной и камерой хранения», — говорится в объявлении.

Принимать заявки от участников будут до 24 февраля 2026 года. Аукцион проведут 27 февраля.