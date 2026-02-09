НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

0 м/c,

 756мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Массовая атака БПЛА
Здоровье под контролем
Почему пустеют ТЦ
Как отметить свадьбу в Ярославле
Нашли тело в реке
Закроют ли роддом
«Пир на Волге» переезжает
Из-за БПЛА выбило окна
Недвижимость Власти распродают имущество Хотели продать почти за миллиард: в Ярославской области снизили цену на гостиничный комплекс у Волги

Хотели продать почти за миллиард: в Ярославской области снизили цену на гостиничный комплекс у Волги

Сколько денег за него просят теперь

10 667
В Ярославской областит продают гостиницу в Угличе | Источник: Российский аукционный дом В Ярославской областит продают гостиницу в Угличе | Источник: Российский аукционный дом

В Ярославской областит продают гостиницу в Угличе

Источник:

Российский аукционный дом

В Угличе Ярославской области ощутимо снизилась минимальная цена на трехзвездочный гостиничный комлпекс, расположенный на берегу Волги. Здание на улице Островского, 7 вместе с земельным участком готовы продать за 194 млн 745 тысяч 405 рублей.

Начальная цена указана в 389 млн 490 тысяч 810 рублей. Участники аукциона могут повышать ее или понизить до минимального значения. При этом изначально власти планировали продать комплекс почти за 953 миллиона рублей. Но желающих приобрести его не нашлось.

«В состав лота входит пятиэтажный гостиничный комплекс на 47 номеров общей площадью 7 332 квадратных метров, трансформаторная подстанция 42,2 квадратных метра, территория отеля площадью 1,3 гектара и движимое имущество — мебель, бытовая техника, профессиональное оборудование, необходимое для эксплуатации ресторанно-гостиничного объекта», — говорится в объявлении на сайте «Российского аукционного дома».

В здании есть крытый бассейн | Источник: Российский аукционный дом В здании есть крытый бассейн | Источник: Российский аукционный дом

В здании есть крытый бассейн

Источник:

Российский аукционный дом

Указано, что трехзвездочный отель был построен в 2007 году. До сентября 2024 года он работал под брендом АZIМUТ. Для размещения туристов есть 10 номеров «стандарт», 32 «стандарт+», три «полулюкса» и два «люкса».

«В составе гостиницы имеется крытый бассейн с двумя саунами, ресторан, оборудованный конференц-зал на 80 человек, лобби с бильярдом, VIР-переговорная, тренажерный зал. Рядом расположена парковка, рассчитанная на 30 автомобилей и два туристических автобуса. Комплекс оборудован стойкой ресепшн, собственной прачечной и камерой хранения», — говорится в объявлении.

Принимать заявки от участников будут до 24 февраля 2026 года. Аукцион проведут 27 февраля.

Гостиницу в Угличе пытаются продать с конца 2024 года. Вместе с ней нового хозяина ищут отелю в Ростове.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гостиница Аукцион Продажа Минимальная цена Углич
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Гость
9 февраля, 10:21
Кто оценил отель в миллиард? Что это за оценщики? Инопланетяне?
Гость
9 февраля, 11:20
Просто кончились туристы.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Забудьте о диетах: врач-спортсмен назвал 6 ловушек, которые мешают вам сбросить вес
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Рекомендуем