НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 749мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,98
EUR 93,39
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Изменят маршруты автобусов
«Умные решения» в недвижимости
Афиша на выходные
Переславль-Залесский: тайны города на древнем озере
Рейтинг УК
Сколько беспилотников сбили
Закрыли садики из-за БПЛА
Атака БПЛА
Недвижимость Власти распродают имущество С номерами «люкс», рестораном и прудом: в Ярославской области снизили цену на трехзвездочный отель

С номерами «люкс», рестораном и прудом: в Ярославской области снизили цену на трехзвездочный отель

Сколько денег просят за туристический объект

297
В Ярославской области продают трехзвездочный отель | Источник: Российский аукционный домВ Ярославской области продают трехзвездочный отель | Источник: Российский аукционный дом

В Ярославской области продают трехзвездочный отель

Источник:

Российский аукционный дом

В Ростове Великом Ярославской области снизили цену на гостиницу в центре города. Ранее объект на Окружной улице пытались продать с торгов по начальной цене 812 миллионов 800 тысяч рублей. Теперь на сайте «Российского аукционного дома» появилась информация о начальной стоимости в 607 миллионов 588 тысяч 288 рублей.

В состав имущественного комплекса входит пятиэтажное здание площадью 6,1 тысячи квадратных метров, трансформаторная подстанция и земельный участок площадью 1,3 гектара.

Отель построен в 2005 году, с 2019 по 2024 год работал под брендом АZIМUТ. Номерной фонд состоит из 7 номеров «стандарт», 42 «стандарт+» и 2 «люкс». В гостинице есть ресторан на 80 посетителей с небольшим банкетным залом, лобби-бар, конференц-зал, тренажерный зал, бильярдная и парковка для 20 автомобилей и двух автобусов. На территории перед отелем расположен искусственный пруд.

«Есть техническая возможность организовать для гостей прогулки на катере по озеру Неро и прокат велосипедов. Отель оснащен в соответствии с международными стандартами, включая пожарную и охранную сигнализацию, стойку ресепшен, лифты, кухонное оборудование и оборудование для уборки номеров, собственную прачечную, а также мебель, бытовую технику, посуду и текстиль», — говорится в объявлении.

Указано, что отель расположен в историческом центре Ростова, в пешеходной доступности от музея-заповедника «Ростовский кремль», Успенского собора и других главных достопримечательностей города. Расстояние до автовокзала и железнодорожной станции составляет примерно 1,5 километра.

Продавать гостиницу будут посредством публичного предложения. Это значит, что стоимость объекта будет постепенно снижаться, пока не найдется желающий приобрести отель. Цену смогут опустить до 303,8 миллиона рублей.

Заявки закончат принимать 20 ноября 2025 года. Торги пройдут 25 ноября.

Ранее мы показывали, что находится внутри отеля в Ростове.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Отель Аукцион Продажа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
59 минут
в новостях пишут сейчас за бэсплатно всё забирают по плану
Гость
1 час
Мне даже даром не надо эту помойку
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление