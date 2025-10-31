С номерами «люкс», рестораном и прудом: в Ярославской области снизили цену на трехзвездочный отель

В Ярославской области продают трехзвездочный отель Источник: Российский аукционный дом

В Ростове Великом Ярославской области снизили цену на гостиницу в центре города. Ранее объект на Окружной улице пытались продать с торгов по начальной цене 812 миллионов 800 тысяч рублей. Теперь на сайте «Российского аукционного дома» появилась информация о начальной стоимости в 607 миллионов 588 тысяч 288 рублей.

В состав имущественного комплекса входит пятиэтажное здание площадью 6,1 тысячи квадратных метров, трансформаторная подстанция и земельный участок площадью 1,3 гектара.

Отель построен в 2005 году, с 2019 по 2024 год работал под брендом АZIМUТ. Номерной фонд состоит из 7 номеров «стандарт», 42 «стандарт+» и 2 «люкс». В гостинице есть ресторан на 80 посетителей с небольшим банкетным залом, лобби-бар, конференц-зал, тренажерный зал, бильярдная и парковка для 20 автомобилей и двух автобусов. На территории перед отелем расположен искусственный пруд.

«Есть техническая возможность организовать для гостей прогулки на катере по озеру Неро и прокат велосипедов. Отель оснащен в соответствии с международными стандартами, включая пожарную и охранную сигнализацию, стойку ресепшен, лифты, кухонное оборудование и оборудование для уборки номеров, собственную прачечную, а также мебель, бытовую технику, посуду и текстиль», — говорится в объявлении.

Указано, что отель расположен в историческом центре Ростова, в пешеходной доступности от музея-заповедника «Ростовский кремль», Успенского собора и других главных достопримечательностей города. Расстояние до автовокзала и железнодорожной станции составляет примерно 1,5 километра.

Продавать гостиницу будут посредством публичного предложения. Это значит, что стоимость объекта будет постепенно снижаться, пока не найдется желающий приобрести отель. Цену смогут опустить до 303,8 миллиона рублей.

Заявки закончат принимать 20 ноября 2025 года. Торги пройдут 25 ноября.