«Это не массовая практика»: стоит ли переплачивать за квартиру в новостройке из-за «эффекта Долиной»

Эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать квартиру на вторичном рынке Источник: Артем Бауман / 76.RU

В 2025 году в России начали активно обсуждать истории, связанные с покупкой квартир на вторичном рынке. После оформления сделок продавцы стали подавать иски в суд, требуя вернуть им жилье. В качестве аргумента они заявляли, что продажа была совершена под воздействием мошенников. Зачастую, суд вставал на сторону продавцов, а покупатели оставались без жилья и с огромными долгами. Такая ситуация произошла и в Ярославле.

Отразилось на общественном сознании и громкое судебное разбирательство между певицей Ларисой Долиной и покупательницей ее квартиры Полиной Лурье. Звезда эстрады продала жилье за 112 миллионов рублей, а затем потребовала его вернуть. Суд встал на сторону Ларисы Долиной, но Полина Лурье продолжила отстаивать право на купленную недвижимость. Недавно Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций, которые признавали сделки по продаже квартиры недействительными. Вместо этого суд направил дело на новое рассмотрение с указанием важных моментов.

Теперь покупатели боятся, что могут оказаться в том же положении, а потому задумываются: стоит ли рисковать и покупать квартиру у кого-то с возможностью торга или сделать выбор в пользу новостройки. Брокер по недвижимости Данил Смирнов из Ярославля рассказал, как ситуация обстоит на самом деле, и стоит ли отказываться от покупки «вторички».

«Первичный рынок действительно воспринимается покупателями как более понятный и юридически простой: у квартиры нет истории собственников, а сделка заключается с застройщиком, а не с физическим лицом. Это снижает риск последующего оспаривания сделки. Однако говорить о том, что вторичный рынок стал небезопасным, некорректно», — рассказал эксперт.

Резонансные случаи, которые сейчас обсуждаются, связаны с конкретными обстоятельствами — мошенничеством и психологическим воздействием на продавцов. Это не массовая практика. Данил Смирнов Брокер по недвижимости

По его словам, в краткосрочной перспективе возможен рост интереса к новостройкам со стороны наиболее осторожных покупателей, но говорить о застое вторичного рынка оснований нет.

Вырастут ли цены на новостройки

По словам Данила Смирнова, на первичном рынке стоимость жилья формируется в первую очередь за счёт себестоимости строительства, ипотечных программ и господдержки. Поэтому, существенного роста цен на квартиры от застройщиков, эксперт не ожидает.

«На вторичном рынке возможно увеличение сроков продажи отдельных объектов и более гибкая ценовая политика со стороны продавцов, особенно в случаях, когда покупатели запрашивают дополнительные гарантии безопасности сделки», — уточнил Данил Смирнов.

Эксперт рассказал, что покупка жилья на вторичном рынке может быть безопасной при грамотном подходе к заключению сделки. Вот несколько советов, для тех, кто готов решиться на покупку такой недвижимости:

• тщательно проверять не только объект, но и продавца, его осознанность и понимание условий сделки;

• проводить сделки с участием нотариуса, даже если это не является обязательным требованием;

• использовать безопасные формы расчётов — аккредитивы или эскроу-счета;

• фиксировать волеизъявление сторон и подробно разъяснять условия сделки продавцу;

• привлекать профессионального агента и юриста для комплексной проверки и сопровождения сделки.

«Повышенное внимание к безопасности сделок — это скорее положительный сигнал для рынка. Вторичный рынок не теряет актуальности, но становится более требовательным к качеству подготовки сделок и уровню профессионального сопровождения», — рассказал Данил Смирнов.