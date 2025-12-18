Конец «эффекту Долиной». Суд вынес неожиданное, но долгожданное решение: что будет с квартирой

Верховный суд занял сторону Полины Лурье Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Дело Ларисы Долиной против Полины Лурье стало знаковым в судебной практике по вопросам признания сделок недействительными. Верховный суд России опубликовал полный текст вынесенного определения по громкому делу. Разбираемся в деталях.

В чем суть

Известная певица обратилась в суд с требованием аннулировать сделку по продаже своей квартиры, утверждая, что стала жертвой мошенников. По её словам, аферисты заставили её продать недвижимость по заниженной стоимости.

История началась весной 2024 года, когда Долина решила продать свою квартиру. Она обратилась в агентства недвижимости, которые разместили объявление о продаже. Вскоре нашлась покупательница — Полина Лурье. Между сторонами был заключён предварительный договор, а затем и основной договор купли-продажи на сумму 112 миллионов рублей.

После совершения сделки Долина осознала, что стала жертвой мошенников. Она обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело.

Что выяснил суд

В ходе расследования были проведены две важные экспертизы. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения сделки певица находилась в состоянии сильного эмоционального напряжения и не могла адекватно оценивать ситуацию . Психологическая экспертиза подтвердила факт серьёзного психологического давления и то, что главной мотивацией Долиной было желание обезопасить себя .

Однако, несмотря на убедительные доказательства давления, Верховный суд РФ принял неожиданное (и долгожданное для многих) решение. Суд учёл несколько важных факторов. Во-первых, Лариса Долина как опытный предприниматель должна была понимать правовые последствия своих действий. Во-вторых, суд установил, что Полина Лурье действовала добросовестно и не была в курсе мошеннической схемы . В-третьих, заблуждение относительно мотивов сделки само по себе не является достаточным основанием для её аннулирования.

Таким образом, итоговое решение Верховного суда существенно отличается от решений нижестоящих судов.

Каков итог

Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций, которые признавали сделки по продаже квартиры недействительными. Вместо этого суд направил дело на новое рассмотрение с указанием важных моментов:

Сделка не может быть автоматически признана недействительной только на основании того, что продавец находился под психологическим давлением ;

Необходимо учитывать добросовестность покупателя (Полины Лурье), которая не была в курсе мошеннической схемы;

Опытность Ларисы Долины как участника рынка должна приниматься во внимание при оценке её действий.

Основные решения:

В просьбе Долиной признать сделку недействительной отказали, то есть оставили договор купли-продажи в силе, признав владельцем элитной квартиры Полину Лурье;

Вопрос о выселении артистки с членами семьи отправили на новое рассмотрение.

Спорная квартира

Ситуация остается напряженной. Как рассказала адвокат Светлана Свириденко, защищающая интересы Лурье, знаменитая певица до сих пор живёт в спорной квартире.

То есть после заседания в Верховном суде никаких изменений не произошло. Долина не только не съехала с жилплощади, но и не пытается наладить контакт с Лурье.

«25 декабря будет заседание в Мосгорсуде о ее принудительном выселении из квартиры», — отметила Свириденко в разговоре с РИА Новости.

«Эффекту Долиной» — конец?

Решение Верховного суда имеет огромное значение для всей судебной практики в России. Теперь распространение «эффекта Долиной» под угрозой. При рассмотрении подобных дел суды будут уделять особое внимание нескольким аспектам. Во-первых, будет тщательно оцениваться добросовестность покупателя. Во-вторых, опытность продавца как участника рынка станет важным фактором при принятии решения. В-третьих, психологическое давление само по себе, скорее всего, больше не будет автоматическим основанием для признания сделки недействительной.