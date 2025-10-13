«Массовый характер»: россияне остаются без жилья и денег из-за мошенников. Что говорят в Госдуме

Как россияне остаются без жилья и денег из-за мошенников Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В России участились случаи, когда покупатели квартир на вторичном рынке остаются без жилья, денег и с огромными долгами. Речь идет о схеме, когда человек приобретает недвижимость у жертвы мошенников, которая позже переводит все сбережения аферистам.

Когда к продавцам приходит осознание, что их обманули, люди требуют вернуть им квартиры через суд. Подобная история произошла в Ярославле: мама подростка купила квартиру у пенсионерки, а та позже заявила, что вовсе не хотела продавать недвижимость. Суд встал на сторону продавца, а покупательница буквально может оказаться на улице без средств к существованию.

Журналист 76.RU поговорила с депутатами Госдумы и юристом о том, почему такие случаи стали происходить всё чаще и как защитить россиян от сделки, которая может оставить их без всего.

«Это масштабная проблема»

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и замглавы Комитета по информационной политике Евгений Попов рассказал, что парламентарии уже погружены в проблему. Сейчас депутаты пытаются разработать инициативы, благодаря которым покупателей можно будет обезопасить от потери денег.

«Это действительно масштабная проблема. И ей надо заниматься. Есть несколько законодательных инициатив у моих коллег и в Комитете по безопасности, и в Комитете по вопросам собственности и земельно-имущественным отношениям. Сегодня встречаемся по этой теме с моей коллегой, которая занимается проблемами ЖКХ и недвижимости с точки зрения купли-продажи. Конечно, мы будем оперативно думать, как урегулировать эту историю. Проблема приобретает массовый характер, и ко мне вчера в личку и в комментарии приходило огромное количество пострадавших людей», — рассказал Евгений Попов.

«Замораживать счета на неделю»

Депутат упомянул об истории певицы Ларисы Долиной, которая продала квартиру по указанию мошенников. Суд встал на ее защиту и вернул недвижимость, а вот покупательница оказалась в незавидном положении.

«Покупатели оказались пострадавшими. Долина отдала деньги мошенникам, ей квартиру вернули. Потому что она пострадала от мошенников. А покупатели? Они добросовестно приобрели ее квартиру, а в итоге остались без денег и без квартиры», — рассказал депутат.

Я бы не хотел забегать вперед, но есть несколько идей. Условно, начиная с того, чтобы замораживать деньги на счету продавца на неделю или больше. И ряд других предложений, которые, я очень надеюсь, мы оперативно рассмотрим, предложим на всеобщее обозрение и обсуждение и примем. Евгений Попов замглавы Комитета Госдумы по информационной политике

Парламентарий рассказал, что в судах пока не сформировалась единая практика принятия решений по подобным делам.

«Выносят решение то в пользу продавца, то в пользу покупателя. Но пострадавшие здесь две стороны. Поэтому мы будем работать над этой историей и оперативно пытаться ее решить», — рассказал депутат.

«Государство должно выплатить компенсацию»

Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева подтвердила: проблема хорошо известна. Она обсуждалась с представителями МВД и риелторским сообществом.

«Сделки под влиянием довольно трудно выявляются. Несколько таких историй есть и у меня в округе, к сожалению. В Печатниках (район Москвы. — Прим. ред.) сейчас выселяют многодетную семью, потому что оказалось, что квартира была изъята у собственника незаконным путем. Они были добросовестными приобретателями. Тем не менее их выселяют на улицу», — рассказала Светлана Разворотнева.

Чтобы защитить покупателей, МВД просит риелторов и нотариусов сигнализировать в правоохранительные органы о подозрительных сделках. Но это не всегда работает. А потому разбирательства доходят до суда уже после оформления договора.

«У нас закон, с одной стороны, защищает добросовестных приобретателей. Если приобретатель будет признан добросовестным и не сможет получить деньги от мошенников, то ему должно будет выплатить компенсацию государство. Но там очень много вопросов. Нужно полтора года ждать, не удастся ли получить деньги со злоумышленника, потом суд», — объяснила депутат.

В таком случае человек на длительный период может остаться без жилья в ожидании выплаты. Также встает вопрос о том, по какому именно критерию суд назначит сумму компенсации: по кадастровой стоимости или стоимости первоначального приобретения недвижимости.

«Вот моя семья в Печатниках покупала квартиру за 7 миллионов несколько лет назад. А сейчас за 7 миллионов уже ничего нельзя купить», — рассказала Светлана Разворотнева.

«Центробанк поддержал идею»

Депутат, как и ее коллега, упомянула законодательную инициативу о заморозке средств от продажи квартиры. Она уверена, что запрет банковских операций должен длиться минимум неделю.

«Потому что, если продавец добросовестно заблуждается и считает, что участвует в спецоперации, и всё это игра, он прозревает, когда к нему приходят покупатели и говорят: „Давайте освобождать квартиру“. В этот момент человек понимает, что всё происходит всерьез. И если у него деньги есть на счету, то у человека есть шанс либо расторгнуть сделку и вернуть деньги покупателю, либо купить другое жилье», — объяснила Светлана Разворотнева.

Но пока стоит вопрос о том, каким именно образом прописать все условия в законе.

«Центробанк идею поддержал, но мы пока не можем найти формулировку. Мы заходили через 115-й закон о финмониторинге, еще какой-то. Но нет. Надо по-другому», — рассказала депутат.

Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он обязывает банки отслеживать операции клиентов.

Светлана Разворотнева рассказала и о второй инициативе. Она подразумевает запрет на выселение добросовестных покупателей из квартиры до тех пор, пока они не получат компенсацию на приобретение другого жилья. Сейчас этот вопрос обсуждается в Госдуме.

«Большая часть населения безграмотна и запугана»

Юрист компании «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша рассказал, что в качестве профилактики подобных случаев следует внедрять среди населения базовую финансовую грамотность и методику противодействия схемам мошенников.

«Потому что у нас большая часть населения абсолютно безграмотна, а также почему-то очень запугана относительно действий либо возможных действий со стороны контролирующих органов, силовых структур. То есть, как правило, это происходит под воздействием того, что в отношении вас либо заведено уголовное дело, либо вы сейчас станете соучастником уголовного дела», — рассказал юрист.

У нас люди настолько запуганы, что они с радостью расстаются со своими денежными средствами, даже вполне честно нажитыми, только чтобы снять с себя какие-то подозрения. Дмитрий Кваша юрист компании «Кваша и партнеры»

Юрист объяснил, что у населения должно быть своеобразное чувство защищенности.

«Нужно формировать базовую ответственность государства перед человеком. Не только воспитывать его в страхе, но чтобы он понимал, что если что-то произошло, государство разберется. А не просто посадит его, так как он почему-то вдруг стал неугодным, поскольку с его счетов куда-то там деньги переводили, и теперь он подозреваемый», — рассказал Дмитрий Кваша.

«Не надо действовать в панике»

Человек должен понимать, что в такой ситуации он должен разобраться и позвонить в банк. Спросить, работает ли там сотрудник, именем которого представился мошенник.

«Если это полиция, то полиция, как правило, не звонит. Они, если что-то произошло, приходят к вам без уведомления. Точно так же, как и органы ФСБ. Поэтому базовые понятия людям надо объяснять», — рассказал юрист.

Главный момент: не надо действовать в тревоге, в панике. Всегда надо брать паузу и выждать момент, чтобы ваше сознание успокоилось, и вы могли критически оценить ситуацию. Дмитрий Кваша юрист компании «Кваша и партнеры»

По словам юриста, сейчас практика складывается таким образом: если продавец докажет, что он действовал под влиянием мошенников, сделка будет признана недействительной, а стороны должны вернуть то, что было получено от сделки.

«Вопрос в том, как продавец перевел денежные средства мошенникам. Если через банк, то здесь должен привлекаться банк и списывать задолженность перед кредитной организацией», — рассказал Дмитрий Кваша.

По мнению юриста, если банк не проконтролировал действия жертвы мошенников и перевел деньги на подозрительные счета, организация должна взять на себя обязательства по выплате ипотеки добросовестного продавца, оставшегося без квартиры.

«Я бы предложил законодателям подумать в этом направлении. Что же касается таких сделок, то, конечно, не надо гнаться за дешевизной. Мы все знаем поговорку про бесплатный сыр, и в этом случае она актуальна», — рассказал юрист.

Если вы видите квартиру, выставленную по стоимости ниже рынка на подозрительно большой процент, велика вероятность того, что вы либо станете жертвой мошенников, либо как-то способствуете мошенникам, которые в данный момент воздействовали на человека, и он под каким-то предлогом решил быстро избавиться от своей жилой площади. Дмитрий Кваша юрист компании «Кваша и партнеры»

Как обезопасить себя от ненадежной сделки

Исключать возможность того, что продавцу экстренно понадобились деньги, тоже нельзя, говорит юрист. Но в данном случае нужно вести диалог с владельцем квартиры, убедиться, что он вменяем, запросить справку из психоневрологического диспансера и поговорить с его родственниками. Попробовать уточнить у окружения, почему квартиру продают по стоимости ниже рыночной.

«Это было бы идеально, потому что, как правило, когда люди находятся под влиянием мошенников, они изолируются от родственников, друзей и знакомых. Ведут себя странно. Часто еще и от работодателей», — рассказал Дмитрий Кваша.

Наши пострадавшие клиенты рассказывали, как их родственники убегали чуть ли не в лесопосадку и оттуда созванивались с мошенниками, а потом переводили деньги. И на работе они тоже выбегали в коридор или другие кабинеты, чтобы вести диалоги. Дмитрий Кваша юрист компании «Кваша и партнеры»

Проще говоря, нельзя ориентироваться исключительно на слова продавца. Как правило, мошенники не оказывают влияние сразу на нескольких человек.

На чью сторону чаще встают суды

По словам юриста, при нынешней практике даже нотариальный договор не является гарантом того, что покупатель сможет сохранить квартиру. Такие сделки тоже оспариваются.

«Бабушка приходит и говорит: „Ой, меня мошенники обманули. Поэтому верните мне квартиру, мне негде жить“. Суд идет навстречу бабушке, она забирает квартиру у добросовестного приобретателя. При этом он мог продать свое единственное жилье, использовать эти средства в качестве первоначального взноса или на полноценную покупку. Человек остается без квартиры и без денег», — рассказал юрист.

Ну, судитесь дальше с бабушкой. А что с нее взять? Да ничего. Бабушка пошла, в крайнем случае обанкротилась. Дмитрий Кваша юрист компании «Кваша и партнеры»

Юрист рассказал, что до недавнего времени он бы сказал, что в 90% случаев сделок, где покупателя признали добросовестным, суд будет на его стороне. Но практика, образовавшаяся с дела Ларисы Долиной, говорит об обратном.