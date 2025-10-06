«У сына истерика»: жительницу Ярославля решили выселить из квартиры, проданной по указке мошенников

Жительница Ярославля может остаться без квартиры и денег Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Оксана Ямпольская

В Ярославле получила продолжение история с квартирой, которая была продана по указке мошенников. Риелтор Оксана Ямпольская приобрела в ипотеку «двушку» в доме на улице Ньютона во Фрунзенском районе. Недвижимость выставила на продажу пенсионерка. Как оказалось, она сделала это после звонка мошенников. А затем решила вернуть квартиру через суд.

Закон встал на сторону обманутой пенсионерки. Теперь Оксана должна вернуть квартиру, в которой уже начала делать ремонт, и продолжает платить за нее ипотеку. Женщина пыталась отстоять свои права в кассационной инстанции, но жалоба не была удовлетворена.

«Как будет расписано решение по кассации — не знаю, но мне пока отказали. Я подавала заявление на приостановление судебного решения по выселению. Без рассмотрения отказали. Мой гражданский муж подал жалобу из-за того, что его не привлекли к участию в процессе, он зарегистрирован в этой квартире. Здесь тоже отказали. И в принципе, по рассмотрению моей жалобы в кассации тоже отказано», — рассказала в беседе с 76.RU Оксана.

По ее словам, пенсионерка и ее адвокат не выходят на связь.

«Единственное, что они делают, бегают к приставам с вопросом о том, когда же нас уже выселят. На данный момент я там проживаю с 17-летним сыном», — рассказала Оксана Ямпольская.

При этом у пенсионерки есть вторая квартира, в которой она проживает. Ее она тоже продала по указке мошенников, но, по словам представителя пожилой женщины, в том случае с покупателями удалось договориться без суда.

«От нее ни копейки не было»

По решению суда пенсионерка должна выплатить Оксане три миллиона рублей — за эту сумму была продана квартира. Проценты по ипотеке и стоимость ремонта не учли. Ситуацию осложняет то, что точные сроки, когда пенсионерка должна отдать деньги, в решении по делу не указаны. Оксана обязана освободить квартиру и полностью закрыть задолженность по кредитному договору. А денег на это нет.

«Как я понимаю, решение суда вступает в законную силу, я обязана передать ей квартиру, грубо говоря, в тот же день. А она мне деньги. Но от нее ни копейки до сих пор не было», — рассказала Оксана.

Женщина готова освободить квартиру, но лишь при условии, что сразу получит назначенную судом сумму. Иначе ей просто будет некуда идти. «Двушка» на Ньютона — единственное пригодное для проживания Оксаны с ребенком жилье. У женщины есть еще одна квартира-малосемейка площадью 23,6 квадратных метра, купленная в ипотеку. Но жить там сейчас невозможно — ремонт не сделан, внутри — голые кирпичные стены.

От отчаяния Оксана еще в мае 2025 года выставила вторую квартиру на продажу. Но покупателей на нее пока не нашлось даже по заниженной цене. Женщина переживает, что ей не на что хотя бы снять жилье в аренду.

«В данной ситуации я как мать сама должна защищать своего несовершеннолетнего сына. Я ходила к приставам, и там сказали, что моего ребенка выселят вместе со мной и даже не отправят в опеку. К тому же там был представитель бабули, который сказал им, что не слезет с них, пока нас не выселят. То есть мы пока живем в этой квартире, но в любой момент к нам могут прийти», — рассказала Оксана.

Они могут просто меня выкинуть с ребенком в любой момент. Получается, бабушка с двумя квартирами и деньгами, а я без всего, еще и с долгами, на улице. Оксана Ямпольская купила квартиру, проданную по указке мошенников

«У сына была истерика»

Вопрос, который возник у Оксаны в этой ситуации: а были ли мошенники? Лица, которым пенсионерка передала деньги после продажи квартиры, до сих пор не установлены. Оксана обращалась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по статье о мошенничестве, но ей было отказано. Обращение в прокуратуру тоже не помогло. Недавно женщину опросили представители Следственного комитета, где зарегистрирован материал проверки. Его направили в районный ОМВД по доследственности.

«Я в этой ситуации себя ощущаю как рыба. Бьешься, пытаешься разбить эту льдину, а не получается. Каждый день как на пороховой бочке. На протяжении всего этого времени с прошлого года я в такой ситуации. У сына в последний раз была уже истерика. Психологически я не хочу подвергать его этой ситуации, поэтому всего не рассказываю», — отметила Оксана.

Сын Оксаны тяжело переживает происходящее Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Комментарий юриста

Адвокат Оксаны Максим Ляпин рассказал, что остался еще один этап разбирательств — Верховный суд. Оксана настроена идти до последнего.

По словам юриста, есть три статьи Гражданского кодекса, работающие вокруг сделок купли-продажи квартир: 177, 178 и 179-я.

«177-я — это самая отвратительная статья для покупателя, потому что она его не защищает с точки зрения закона. Суд первой инстанции разобрал дело именно по ней. Это означает, что продавец в момент совершения сделки не понимал значения своих действий», — объяснил юрист.

Статья 177 ГК РФ — «Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими». Статья 178 ГК РФ — «Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения». Статья 179 ГК РФ — «Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств».

Изначально дело рассматривали по 177-й статье Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

При рассмотрении апелляционной жалобы в Ярославском областном суде заменили статью на 178-ю, поскольку психических расстройств у пенсионерки выявлено не было.

«Это сделка, совершенная под влиянием заблуждения. Эта статья защищает покупателя, если он добросовестный. Но областной суд сказал, что Оксана сделала недостаточно для того, чтобы проверить квартиру. Что она еще должна была сделать — конечно же, никто не написал», — рассказал Максим Ляпин.

Адвокат и Оксана надеялись, что при рассмотрении дела в кассационном суде обратят внимание на то, что Оксану признали недобросовестным покупателем из-за того, что она недостаточно проверила контрагента и квартиру.

«Что там скажут: нет, так делать нельзя. Если уж решили, что она недобросовестная, напишите, что она должна была сделать или в силу чего воздержаться от совершения сделки. Еще один пункт был: из десяти действий по проверке квартиры у нас оценили только одно. Девять вообще не указали в решении. Например, то, что Оксана просила продавца предоставить справку из психо- и наркобольницы. Но кассационный суд сказал, что всё в порядке, решение засилим (поможем решению вступить в силу. — Прим. ред.)», — рассказал юрист.

Оксана не собирается сдаваться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что еще можно сделать

По словам адвоката, в истории еще не всё потеряно.

«Мы обратились с заявлением об установлении порядка исполнения решения суда. Поскольку представитель продавца в суде обещал, что деньги Оксане выплатят, было бы здорово это исполнить. Поэтому мы попросили суд установить такой порядок исполнения: как только Оксана получает деньги, у нее появляется десять календарных дней для съезда из квартиры. В принципе это будет справедливо. Бабушка без квартиры не остается, она и так сейчас живет в другой. А если уж Оксана съедет из квартиры, то съедет с деньгами и сможет где-то временно проживать, пока мы с Верховным судом не решим эту проблемную ситуацию», — объяснил Максим Ляпин.