Боролись шесть компаний: кто получил право застроить квартал в центре Ярославля

В Ленинском районе Ярославля снесут четыре дома ради нового строительства Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле определился победитель торгов за право перестроить квартал на улице Свердлова напротив домов № 86, 88, 90, 94.

Итоги аукциона подвели 12 декабря. За то, чтобы получить право комплексно застроить эту территорию, боролось шесть компаний. Победителем признано ООО «Перспектива», которое предложило максимальную цену — 86,5 миллиона рублей. При этом начальная цена аукциона составляла 9,8 миллиона рублей.

«Договор о комплексном развитии данной территории будет заключен с победителем при условии выраженного им в письменной форме намерения о заключении вышеуказанного договора не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах торгов», — пояснили в департаменте градостроительства мэрии Ярославля.

ООО «Перспектива» образовано в 2021 году, зарегистрирована в Ярославле. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается строительством зданий, сделками с недвижимостью. Учредителем фирмы указано ярославское ООО «Специализированный застройщик „Клевер“», владельцами которого являются бизнесмены Марина Ерина и Егор Малышев. Они же учредители компаний, работающих в сфере строительства и недвижимости — ООО «Группа „Ярстройзаказчик“, ООО „Коммунары“, ООО „ЯрСтройИнвест“ и других.

Территория для комплексного развития обведена сиреневым Источник: мэрия Ярославля

Напомним, о том, что территорию площадью 7 815,11 квадратного метра на улице Свердлова в Ярославле хотят отдать под комплексную застройку, стало известно в апреле 2024 года. Ради возведения новых 8-этажек под снос пойдут четыре двухэтажных дома, построенных в 50-е годы XX века — № 77, 79, 81, 83.

Реновацию на этом месте власти города планировали еще в 2021 году. Это должен был быть пилотный для Ярославля проект. Но он тогда забуксовал. В мэрии сообщили, что приостановили его для доработки.

Предполагается, что снос старых домов и строительство новых произойдет в ближайшие 10 лет.