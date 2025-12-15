НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Боролись шесть компаний: кто получил право застроить квартал в центре Ярославля

Боролись шесть компаний: кто получил право застроить квартал в центре Ярославля

Цена за участок на торгах взлетела в 9 раз

В Ленинском районе Ярославля снесут четыре дома ради нового строительства

В Ленинском районе Ярославля снесут четыре дома ради нового строительства

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле определился победитель торгов за право перестроить квартал на улице Свердлова напротив домов № 86, 88, 90, 94.

Итоги аукциона подвели 12 декабря. За то, чтобы получить право комплексно застроить эту территорию, боролось шесть компаний. Победителем признано ООО «Перспектива», которое предложило максимальную цену — 86,5 миллиона рублей. При этом начальная цена аукциона составляла 9,8 миллиона рублей.

«Договор о комплексном развитии данной территории будет заключен с победителем при условии выраженного им в письменной форме намерения о заключении вышеуказанного договора не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах торгов», — пояснили в департаменте градостроительства мэрии Ярославля.

ООО «Перспектива» образовано в 2021 году, зарегистрирована в Ярославле. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается строительством зданий, сделками с недвижимостью. Учредителем фирмы указано ярославское ООО «Специализированный застройщик „Клевер“», владельцами которого являются бизнесмены Марина Ерина и Егор Малышев. Они же учредители компаний, работающих в сфере строительства и недвижимости — ООО «Группа „Ярстройзаказчик“, ООО „Коммунары“, ООО „ЯрСтройИнвест“ и других.

Территория для комплексного развития обведена сиреневым

Территория для комплексного развития обведена сиреневым

Источник:

мэрия Ярославля

Напомним, о том, что территорию площадью 7 815,11 квадратного метра на улице Свердлова в Ярославле хотят отдать под комплексную застройку, стало известно в апреле 2024 года. Ради возведения новых 8-этажек под снос пойдут четыре двухэтажных дома, построенных в 50-е годы XX века — № 77, 79, 81, 83.

Реновацию на этом месте власти города планировали еще в 2021 году. Это должен был быть пилотный для Ярославля проект. Но он тогда забуксовал. В мэрии сообщили, что приостановили его для доработки.

Предполагается, что снос старых домов и строительство новых произойдет в ближайшие 10 лет.

Мы делали репортаж из квартала, который пойдет под снос.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Комплексное развитие территории Аукцион
Комментарии
Гость
13 минут
Нормальное бы хоть строили жилье.. А то строят такое, что жить невозможно, какие-то скотоблоки, где все слышно
Гость
Рекомендуем