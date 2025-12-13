К лоту добавили землю: в Ярославской области выставили на продажу огромный гостиничный комплекс

В Ярославской области выставили на продажу гостиничный комплекс Источник: Правительство Ярославской области

В Угличе Ярославской области вместе с гостиничным комплексом на улице Островского, 7 решили продать земельный участок площадью 3,5 тысячи квадратных метров и трансформаторную подстанцию. О том, что лот пополнился новыми объектами, рассказали в региональном правительстве.

Начальная цена комплекса — 389,4 млн рублей.

«Сейчас к покупке предлагаются здание гостиницы площадью 7,3 тысячи квадратных метров, земельный участок площадью 1,3 гектара, а также все движимое имущество: мебель, бытовая техника и профессиональное оборудование, необходимое для работы гостинично-ресторанного комплекса. Лот также дополнился трансформаторной подстанцией, и новому собственнику не придется брать ее в аренду», — рассказала и. о. министра имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова.

Мебель, бытовая техника и другое имущество достанутся покупателю Источник: РАД (Российский аукционный дом)

Указано, что гостиничный комплекс находится между старинной усадьбой Зиминых-Кожевниковых и церковью Флора и Лавра, в пешей доступности от Угличского кремля и других туристических объектов.

На сайте «Российского аукционного дома» говорится, что заявки от потенциальный участников будут принимать до 14 января 2026 года. Необходимо внести задаток в 77 млн 898 тысяч 162 рубля. Торги пройдут 19 января.

Гостиничный комплекс в Угличе уже пытались продать почти за 953 миллиона рублей. Но желающих приобрести его не нашлось. Мы делали обзор гостиницы.