Одно окно — 10 замечаний. В чём чаще всего косячат застройщики и как не попасть впросак, принимая квартиру

Одно окно — 10 замечаний. В чём чаще всего косячат застройщики и как не попасть впросак, принимая квартиру

Инженер строительного контроля рассказал, на что обратить внимание

188
Приемка квартиры — тонкая наука | Источник: Полина Авдошина

Приемка квартиры — тонкая наука

Источник:

Полина Авдошина

Покупка квартиры в новостройке может вместо радости обернуться множеством проблем, особенно если опрометчиво подписать акт от застройщика. Трезво оценить состояние жилья поможет приемщик квартир. С одним из таких специалистов поговорил корреспондент 45.RU — Дмитрий (имя изменено по просьбе собеседника) рассказал, сколько берет за работу, на что нужно обращать внимание при осмотре квартиры и какие недостатки чаще всего находит в работе застройщиков.

По каким параметрам оценивают квартиры и что творят застройщики

Приемка квартир в новостройках — подработка Дмитрия. Большую часть времени он работает инженером строительного контроля в крупной компании-застройщике.

— Заниматься приемкой мне позволяет рабочий опыт и образование инженера-строителя (ПГС), которое я получал в тюменском институте. Потом меня пригласили работать инженером строительного контроля к застройщику. И когда сдача домов пошла, меня попросили выходить на приемки. Поэтому я часто работал с другими приемщиками, видел, как они принимают квартиры. Я знаю все строительные нормы, вижу, как люди принимают, и, грубо говоря, оспариваю какие-то моменты у приемщика. Я вижу их квалификацию, понимаю, что у нас в Кургане слабо принимают квартиры, объективно много глупостей говорят. Решил сам попробовать. Получилось, пока никто не жаловался, делаю лучше других приемщиков, — уверенно заявил собеседник 45.RU.

Приемку квартир он ведет по строительным нормам — по СНиПам, ГОСТам, СП (Своду правил).

— Прихожу, сначала смотрю отделочные работы по своим нормативам с различными приборами, потом оконные конструкции, затем дверной блок проверяю, электрику, отопление, штукатурку, потом канализацию, водопроводы и затем смотрю вентиляцию. То есть 7–8 этапов приемки — в зависимости от того, что и как сделал застройщик. У кого-то по полу отопление разведено, у кого-то стояки. У кого-то алюминиевые окна, у кого-то ПВХ, одинарный или двойной стеклопакет, различная фурнитура, двери у всех разные, есть даже навороченные, с отпечатками пальцев. Электрика у всех разная, штукатурка, стяжка. У всех всё разное, и качество тоже разное. Если есть замечания (а они всегда есть, значительные или незначительные), акт выписывается, по которому застройщик обязан их устранить, — говорит Дмитрий.

Проверка специалиста — это не просто поверхностный осмотр | Источник: Полина Авдошина

Проверка специалиста — это не просто поверхностный осмотр

Источник:

Полина Авдошина

Он рассказал 45.RU о недостатках, которые чаще всего находит в новых квартирах.

— Самое проблемное место — оконные конструкции. Оно самое большое, и на него больше всего нормативов распространяется — зазоры по штапикам, импост, продувание, инфильтрация, регулировка, смещение планок, промерзание.

По одному окну может быть 10 замечаний. А если их 4, то сами понимаете, какое количество замечаний будет только по окнам.

Дмитрий

приемщик квартир

Проблемы у окон могут быть из-за того, что их криво поставили или сам материал плохой. Бывает, что окна хорошие, но их поцарапали во время стройки, такое тоже должно устраняться. Недостатки могут быть по дверям, штукатурке, стяжке, канализации, водопроводу, по электрике, — уточнил приемщик.

В некоторых квартирах не работала вентиляция — это серьезное замечание, потому что точка росы в комнате из-за влажности повышается и может возникать грибок, плесень. Был случай, когда зашел в квартиру, а там дверь вся в сколах, исцарапана, то есть сразу под замену.

Дмитрий

приемщик квартир
Принимать квартиру не глядя ни в коем случае нельзя | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Принимать квартиру не глядя ни в коем случае нельзя

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Сколько стоит приемка и какие инструменты для нее нужны

Чаще всего у Дмитрия заказывают приемку квартиры с предчистовой отделкой.

— Так называемый вайтбокс, то есть штукатурка, стяжка пола полностью сделана, перегородки санузла минимальные, канализация, водопровод по стоякам, самая база.

Время и стоимость приемки зависят от нескольких факторов.

— От квадратуры, отделки. Если черновая отделка, просто бетонные стены, то может занять 15–20 минут, очень быстро. Если это чистовая отделка и трехкомнатная квартира, то час-полтора. И цена, соответственно, от этого варьируется. Я беру от 3 до 8 тысяч рублей, некоторые оценивают свою работу в 15–20 тысяч рублей.

Инструментов для проверки квартиры у Дмитрия много.

— Поверенные щупы, строительные правила (ручной инструмент в виде ровной планки), лазерные уровни, тепловизоры, анемометры, смарт-зонды, «оникс», чтобы прочность стяжки проверить (если она есть), рулетка (в том числе лазерная), строительные маркеры, мелки и карандаши.

Что делать с актом о замечаниях от приемщика

Итогом работы Дмитрия становится акт, который он составляет для клиента.

— Выдаю акт с первичными замечаниями. И с этим актом человек идет к застройщику. Либо клиенты вписывают в акт осмотра жилого помещения от застройщика мои замечания. При таком раскладе собственнику проще будет претензию предъявить. Некоторые застройщики устраняют замечания, некоторые не устраняют — в таких случаях собственники судятся.

У застройщика есть 60 дней на устранение замечаний. Если за 60 дней не устранили, то собственник имеет право претендовать на 3% от стоимости квартиры, чтобы им возместили.

Дмитрий

приемщик квартир

Чтобы отказаться от покупки квартиры, в ней должен быть критический дефект, грубо говоря, стены не будет, окон, двери, если плесень везде, но прям такого я не видел, — отмечает приемщик.

Дмитрий рассказал, из чего чаще всего делают новые дома в Кургане и какие распространенные среди покупателей опасения касательно квартир актуальны для новостроек.

— Чаще всего делают бетонные «панельки», панели для них приходят от заводов разных городов. Они самые дешевые, из них быстрее всего дом возвести, у них самая высокая слышимость. Если на самой стройплощадке заливают бетон, то это «монолитки», стены потом делают из кирпича или газоблока. А могут быть дома целиком из кирпича. Лучший вариант — «монолитка», комфорт-класс. Если дом монолитный, то у него в угловых квартирах нормально. А в «панельках» угловые квартиры больше всего промерзают. К верхним этажам тоже нужно внимательно присматриваться из-за возможных проблем с крышей, — резюмировал собеседник 45.RU.

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

Как будем оценивать квартиру в новостройке?

Сам всё знаю и умею
Найму приемщика
