Одно окно — 10 замечаний. В чём чаще всего косячат застройщики и как не попасть впросак, принимая квартиру

Покупка квартиры в новостройке может вместо радости обернуться множеством проблем, особенно если опрометчиво подписать акт от застройщика. Трезво оценить состояние жилья поможет приемщик квартир. С одним из таких специалистов поговорил корреспондент 45.RU — Дмитрий (имя изменено по просьбе собеседника) рассказал, сколько берет за работу, на что нужно обращать внимание при осмотре квартиры и какие недостатки чаще всего находит в работе застройщиков.

По каким параметрам оценивают квартиры и что творят застройщики

Приемка квартир в новостройках — подработка Дмитрия. Большую часть времени он работает инженером строительного контроля в крупной компании-застройщике.

— Заниматься приемкой мне позволяет рабочий опыт и образование инженера-строителя (ПГС), которое я получал в тюменском институте. Потом меня пригласили работать инженером строительного контроля к застройщику. И когда сдача домов пошла, меня попросили выходить на приемки. Поэтому я часто работал с другими приемщиками, видел, как они принимают квартиры. Я знаю все строительные нормы, вижу, как люди принимают, и, грубо говоря, оспариваю какие-то моменты у приемщика. Я вижу их квалификацию, понимаю, что у нас в Кургане слабо принимают квартиры, объективно много глупостей говорят . Решил сам попробовать. Получилось, пока никто не жаловался, делаю лучше других приемщиков, — уверенно заявил собеседник 45.RU.

Приемку квартир он ведет по строительным нормам — по СНиПам, ГОСТам, СП (Своду правил).

— Прихожу, сначала смотрю отделочные работы по своим нормативам с различными приборами, потом оконные конструкции, затем дверной блок проверяю, электрику, отопление, штукатурку, потом канализацию, водопроводы и затем смотрю вентиляцию. То есть 7–8 этапов приемки — в зависимости от того, что и как сделал застройщик. У кого-то по полу отопление разведено, у кого-то стояки. У кого-то алюминиевые окна, у кого-то ПВХ, одинарный или двойной стеклопакет, различная фурнитура, двери у всех разные, есть даже навороченные, с отпечатками пальцев. Электрика у всех разная, штукатурка, стяжка. У всех всё разное, и качество тоже разное. Если есть замечания (а они всегда есть, значительные или незначительные), акт выписывается, по которому застройщик обязан их устранить, — говорит Дмитрий.