Где дешевле квартиры: в Ярославле назвали самые выгодные локации для аренды жилья

В Ярославле назвали районы с выгодными ценами на аренду жилья Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналитик Группы компаний «Метро» Мария Абрамова назвала порталу 76.RU самые востребованные и самые выгодные районы в плане аренды жилья. По данным ГК «Метро», самым востребованным районом сейчас является Фрунзенский — на него приходится более трети всех сделок. На втором месте по популярности Дзержинский район — чуть более 20% сделок. В середине списка находятся Ленинский район и Заволга.

«Наименее популярными у арендаторов является Красноперекопский район — ввиду его местоположения. И Кировский — из-за высоких арендных ставок. На них приходится примерно по 9% сделок», — отметила Мария Абрамова.

Самыми доступным по ценам на арендное жилье являются Заволжский и Дзержинский районы. Самыми дорогими — Кировский и Ленинский районы.

«В третьем квартале 2025 года по сравнению со вторым кварталом цены выросли практически во всех районах города. Исключение составляет лишь Дзержинский район, где можно сказать, что за три месяца арендная ставка на квартиры практически не изменилась и колеблется в районе 20 000-20 500 рублей в месяц», — добавила Мария Абрамова.

При этом больше всего арендная плата квартир увеличилась в Заволжском — практически на 32,5% и Ленинском районе — на 13,6%. Во Фрунзенском районе цены арендуемого жилья за квартал выросли на 11,6%. Меньше всего за три месяца выросли арендные ставки в Красноперекопском и Кировском районах — не более 7%.

Средние цены на долгосрочную аренду квартир в разных районах Ярославля:

Дзержинский — 20 000 рублей в месяц;

Заволжский — 22 500 рублей в месяц;

Красноперекопский — 23 500 рублей в месяц;

Фрунзенский — 24 000 рублей в месяц;

Ленинский — 25 000 рублей в месяц;

Кировский — 29 500 рублей в месяц.