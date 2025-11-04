НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +6

3 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Стюардесса-красотка
«Умные решения» в недвижимости
Закроют ли травмпункт
Когда придет зима
Репортаж с рынка
Фото новогоднего катка
Что с площадью Труда
Афиша на выходные
Недвижимость Где дешевле квартиры: в Ярославле назвали самые выгодные локации для аренды жилья

Где дешевле квартиры: в Ярославле назвали самые выгодные локации для аренды жилья

Список по районам

604
В Ярославле назвали районы с выгодными ценами на аренду жилья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле назвали районы с выгодными ценами на аренду жилья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле назвали районы с выгодными ценами на аренду жилья

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналитик Группы компаний «Метро» Мария Абрамова назвала порталу 76.RU самые востребованные и самые выгодные районы в плане аренды жилья. По данным ГК «Метро», самым востребованным районом сейчас является Фрунзенский — на него приходится более трети всех сделок. На втором месте по популярности Дзержинский район — чуть более 20% сделок. В середине списка находятся Ленинский район и Заволга.

«Наименее популярными у арендаторов является Красноперекопский район — ввиду его местоположения. И Кировский — из-за высоких арендных ставок. На них приходится примерно по 9% сделок», — отметила Мария Абрамова.

Самыми доступным по ценам на арендное жилье являются Заволжский и Дзержинский районы. Самыми дорогими — Кировский и Ленинский районы.

«В третьем квартале 2025 года по сравнению со вторым кварталом цены выросли практически во всех районах города. Исключение составляет лишь Дзержинский район, где можно сказать, что за три месяца арендная ставка на квартиры практически не изменилась и колеблется в районе 20 000-20 500 рублей в месяц», — добавила Мария Абрамова.

При этом больше всего арендная плата квартир увеличилась в Заволжском — практически на 32,5% и Ленинском районе — на 13,6%. Во Фрунзенском районе цены арендуемого жилья за квартал выросли на 11,6%. Меньше всего за три месяца выросли арендные ставки в Красноперекопском и Кировском районах — не более 7%.

Средние цены на долгосрочную аренду квартир в разных районах Ярославля:

  • Дзержинский — 20 000 рублей в месяц;

  • Заволжский — 22 500 рублей в месяц;

  • Красноперекопский — 23 500 рублей в месяц;

  • Фрунзенский — 24 000 рублей в месяц;

  • Ленинский — 25 000 рублей в месяц;

  • Кировский — 29 500 рублей в месяц.

Ранее мы рассказывали, что будет с рынком арендного жилья в столице Золотого кольца в ближайшее время.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Аренда Жилье Квартира
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
"При этом больше всего арендная плата квартир увеличилась в Заволжском — практически на 32,5%..." - это от предвкушения арендодателями третьего моста.
Гость
1 час
Когда уже люди в этой стране научатся себя уважать? Если власть не может дать достойную жизнь, то смысла нет тут пытаться что-то сделать, это не получится. Нужно уехать из страны в поисках лучшей жизни как это делают десятки миллионов людей по всему миру.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление