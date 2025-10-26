«Приличных квартир мало»: что будет с рынком арендного жилья в Ярославле в ближайшее время

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Без арендного жилья сейчас никак. Квартиры снимают студенты, работники, приезжающие из других городов, молодожены, у которых не хватает денег на покупку собственного жилья. Какова ситуация с долгосрочной арендой квартир в Ярославле, как поменялись цены, спрос и предложение на них, а главное — чего ждать дальше, порталу 76.RU рассказала аналитик Группы компаний «Метро» Мария Абрамова.

Владельцы подняли цены

По информации эксперта, в 2025 году снять приличную квартиру в Ярославле стало не только сложнее, но и дороже, несмотря на массу объявлений.

«Ликвидных квартир, которые реально хочется снять, больше не стало. Арендаторы вынуждены конкурировать за нормальные варианты, а собственники диктуют свои условия. Например, выбирают арендаторов по своим критериям: „без детей“, „без животных“, „только славяне“, „только с официальной работой“. На текущий момент все чаще встречаются объявления с фразой „покажу только после собеседования“ или „депозит — два месяца“. Собственники требуют оплату за несколько месяцев вперед или повышают цену без объяснения причин», — рассказала Мария Абрамова.

Средний ценник по Ярославлю на квартиры с длительным сроком аренды в этом году, по данным ГК «Метро», — 21 000 рублей, что на 16,7% выше, чем в прошлом году.

Арендаторы стали разборчивее

Арендаторы, по информации экспертов, тоже стали разборчивее.

«Никто больше не хочет жить в квартире с коврами на стенах и мебелью из 80-х», — констатировала Мария Абрамова.

Арендаторы хотят жить в квартирах с современным ремонтом, новой техникой. Желательно, чтобы был чистый подъезд, адекватные соседи, а рядом с домом — необходимая инфраструктура.

В тренде договор

Кстати, тренд 2025 года — долгосрочная аренда с договором.

«Арендодатели как арендаторы стараются сделать все официально, чтобы обезопасить себя в каких-либо вопросах. Арендодателями еще движет желание не заниматься поиском арендаторов ежемесячно, то есть организовать себе стабильный доход без хлопот и проблем. В августе 2025 года практически 93,3% как раз приходится на долгосрочную аренду», — рассказала Мария Абрамова.

При этом наймодатели стали осторожнее. Многие собственники теперь страхуют имущество, требуют справки о доходах у арендаторов.

Что будет дальше

Эксперты прогнозируют, что до конца 2025 года и в начале 2026 года понижения цен на рынке арендного жилья ждать не стоит. Более того в среднем на рынке прогнозируется дальнейший небольшой рост. И для этого существует несколько факторов.

«Спрос будет оставаться по-прежнему высоким из-за недоступности ипотеки и соответственно большого количества арендаторов», — объяснила Мария Абрамова.

Кроме того, по ее словам, в 2025 году на рынок вышли «инвестиционные» квартиры, купленные непосредственно под сдачу. Большинство из них в новостройках с хорошим ремонтом. Логично, что они тоже будут дорогими.

Однако в долгосрочной перспективе вполне возможно снижение цен на жилье в старом фонде.

«Сейчас много старого фонда, который не интересует современных арендаторов — молодые семьи, студентов, людей до 35 лет, которым важен не просто базовый набор бытовой техники, но и эстетичность, комфорт, современный дизайн. Таким образом, спрос на качественное жилье будет только расти, а старый фонд терять в цене», — дала прогноз эксперт.

Когда выгоднее снимать и сдавать жилье

В целом, по данным специалистов, стоимость аренды жилья увеличивается и падает волнообразно.

«Если аренда становится не по карману, спрос снижается. Но как только появляется новый поток арендаторов — цены стабилизируются или даже растут», — отметила Мария Абрамова.

Тем, кто ищет квартиру в аренду, риелторы советуют делать это летом.

«В летний период больше шансов найти подходящий вариант, так как предлагается достаточно большое количество жилья. Иногородние студенты отправляются по домам, люди в отпусках, многие перебираются на дачу или в деревню», — объясняют специалисты.

Пик же спроса традиционно приходится на август–сентябрь. И это самое удачное время для тех, кто сдает квартиру, так как ставка в эти месяцы обычно растет на 10-12%.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
24 минуты
Вот таким воротилам и предпринимателям и подымайте налоги на недвижимость!
Гость
13 минут
Не редко арендаторы так рушат квартиры, что дешевле оставить её закрытой, чем тратиться после на ремонт. Игра в лотерею.
