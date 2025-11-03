НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

южн.

 759мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Фото новогоднего катка
Что с площадью Труда
Выехал на встречку и погиб
В поезде Ярославль — Москва выбило стекла
«Умные решения» в недвижимости
Прогноз погоды на ноябрь
Афиша на выходные
Недвижимость Проблема Не такая уж семейная? Эксперты рассказали, к чему приведут новые правила льготной ипотеки

Не такая уж семейная? Эксперты рассказали, к чему приведут новые правила льготной ипотеки

Для заемщиков ввели жесткие ограничения

73
Оказывается, ипотека, которая должна поддерживать семьи с детьми, может приводить к разводам | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUОказывается, ипотека, которая должна поддерживать семьи с детьми, может приводить к разводам | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Оказывается, ипотека, которая должна поддерживать семьи с детьми, может приводить к разводам

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Министерство финансов РФ подтвердило введение важного правила, касающегося семейной ипотеки: с 1 февраля 2026 года льготная программа будет доступна для семьи лишь один раз. Если сейчас отдельный ипотечный кредит могут взять как муж, так и жена, то теперь супруги обязательно должны выступать созаемщиками, и оба таким образом используют свою возможность получить льготную ипотеку.

«Данная мера призвана предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более справедливой. Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий», — сказано в сообщении Минфина.

Других пояснений от ведомства пока нет, а этот короткий анонс изменений вызывает целый ряд вопросов и опасений. Чего стоит ожидать от введения новых правил? Об этом E1.RU поговорил с экспертом по недвижимости и ученым-демографом.

«Теряется мотивация заключать брак»

По словам основателя агентства недвижимости «Квико» Анны Ермаковой, теперь семейная ипотека будет работать так же, как дальневосточная, оформить которую можно лишь один раз. Из-за этого, предполагает эксперт, в стране может упасть число зарегистрированных браков, а вот количество разводов — наоборот, увеличиться.

«Если посмотреть на статистику [последствий] дальневосточной ипотеки, то там количество разводов увеличилось, чтобы можно было взять эту ипотеку два раза. Сейчас в принципе теряется мотивация заключать брак. Люди, чтобы купить квартиру под 6%, не будут вступать в брак, они будут просто жить и рожать детей», — считает Анна Ермакова.

<p>Анна Ермакова</p><p>Анна Ермакова</p>

Это неравный бой. Между вступлением в брак со штампом в паспорте и возможностью взять вторую семейную ипотеку люди всегда выберут вторую семейную ипотеку.

Анна Ермакова

основатель агентства недвижимости

«В новом документе нет информации о том, точно ли должна именно семья брать ипотеку. Написано так: если в браке, то муж и жена всегда выступают созаемщиками, а также можно привлекать третьих лиц, которые могут идти и поручителями, и созаемщиками. Фактически логика сейчас следующая: если у пары есть ребенок и семейная ипотека, которая взята на одного из супругов, то логично, что, для того чтобы получить вторую семейную ипотеку, пара будет разводиться, а потом сможет снова жениться», — подчеркивает эксперт.

<p>Анна Ермакова</p><p>Анна Ермакова</p>

Ставки сейчас неравны, потому что базовая ипотека не позволяет легче и дешевле купить квартиру. Поэтому, думаю, люди будут выбирать вариант развода.

Анна Ермакова

основатель агентства недвижимости

«Идеал банков — одинокий, необремененный потребитель»

О том, может ли ужесточение правил выдачи семейной ипотеки привести к росту числа разводов, мы также спросили у демографа. По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, председателя «Движения развития» Юрия Крупнова, последствия действительно могут быть, но история вряд ли будет массовой.

В качестве примера, оказавшего гораздо более серьезный эффект, эксперт привел историю с введением в 2023 году единого пособия на детей, после чего по стране прошел бум разводов, особенно на Кавказе — потому что в некоторых случаях размер выплаты превышал зарплату.

«Введение критерия нуждаемости в плане социальной помощи семьям привело буквально к цунами разводов, преимущественно на Северном Кавказе: самые благообразные регионы вдруг стали самыми разводимыми. Поэтому решения, непродуманные с точки зрения разводов и браков, казалось бы, чисто экономического или социального характера, действительно могут приводить к таким последствиям. Конечно, я не думаю, что у нас, в отличие от первого случая, слишком большое число семей, где оба супруга берут ипотеку», — говорит Юрий Крупнов.

Для примера популярности семейной ипотеки приведем цифры. Согласно данным Центробанка, с января по май этого года в стране выдали 138 304 ипотечных кредита по договорам ДДУ, то есть на покупку квартир в строящихся домах. За тот же период, по данным Минфина, в России было оформлено 122 тысячи сделок по семейной ипотеке.

Даже если доля семей, где каждый из супругов планировал оформить на себя семейную ипотеку, и невелика, то учитывать такие последствия, по мнению эксперта, просто необходимо.

«В любом случае надо действительно планировать любые негативные эффекты, стараться их предупредить и рассматривать как семейно-демографические риски. Понятно, что в данном случае всё рассматривается с точки зрения банковских рисков и отношения к заемщикам, но всё-таки здесь важно, как и в любом решении правительства, отслеживать и учитывать все эти риски как обязательный параметр», — убежден демограф.

<p>Юрий Крупнов</p><p>Юрий Крупнов</p>

Это необходимо ввести, иначе мы чисто экономически-административными мерами будем разваливать семью, и без того находящуюся в стране в сложном состоянии.

Юрий Крупнов

председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

Если все решения в стране будут приниматься без учета во внимание этого критерия, то в конечном счете окажется, что с экономической точки зрения в России выгоднее быть одиноким человеком, а не семейным.

«По большому счету, идеал банков и в целом маркетинга, всех, кто сбывает товары, — это одинокий, необремененный потребитель, которого можно со всех сторон прозвонить, оцифровать, просчитать. Но этот идеал вступает в прямое противоречие с тем, что меньшее количество детей в итоге приводит к меньшему количеству потребителей этих продуктов и услуг. Но это будет потом, через 20 лет», — суммирует Юрий Крупнов.

Вы бы стали разводиться, чтобы взять вторую семейную ипотеку?

Да
Нет
Я и так несемейный человек
ПО ТЕМЕ
Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Минфин Семейная ипотека Развод
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление