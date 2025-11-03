Не такая уж семейная? Эксперты рассказали, к чему приведут новые правила льготной ипотеки

Оказывается, ипотека, которая должна поддерживать семьи с детьми, может приводить к разводам Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Министерство финансов РФ подтвердило введение важного правила, касающегося семейной ипотеки: с 1 февраля 2026 года льготная программа будет доступна для семьи лишь один раз. Если сейчас отдельный ипотечный кредит могут взять как муж, так и жена, то теперь супруги обязательно должны выступать созаемщиками, и оба таким образом используют свою возможность получить льготную ипотеку.

«Данная мера призвана предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более справедливой. Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий», — сказано в сообщении Минфина.

Других пояснений от ведомства пока нет, а этот короткий анонс изменений вызывает целый ряд вопросов и опасений. Чего стоит ожидать от введения новых правил? Об этом E1.RU поговорил с экспертом по недвижимости и ученым-демографом.

«Теряется мотивация заключать брак»

По словам основателя агентства недвижимости «Квико» Анны Ермаковой, теперь семейная ипотека будет работать так же, как дальневосточная, оформить которую можно лишь один раз. Из-за этого, предполагает эксперт, в стране может упасть число зарегистрированных браков, а вот количество разводов — наоборот, увеличиться.

«Если посмотреть на статистику [последствий] дальневосточной ипотеки, то там количество разводов увеличилось, чтобы можно было взять эту ипотеку два раза. Сейчас в принципе теряется мотивация заключать брак. Люди, чтобы купить квартиру под 6%, не будут вступать в брак, они будут просто жить и рожать детей », — считает Анна Ермакова.

Это неравный бой. Между вступлением в брак со штампом в паспорте и возможностью взять вторую семейную ипотеку люди всегда выберут вторую семейную ипотеку. Анна Ермакова основатель агентства недвижимости

«В новом документе нет информации о том, точно ли должна именно семья брать ипотеку. Написано так: если в браке, то муж и жена всегда выступают созаемщиками, а также можно привлекать третьих лиц, которые могут идти и поручителями, и созаемщиками. Фактически логика сейчас следующая: если у пары есть ребенок и семейная ипотека, которая взята на одного из супругов, то логично, что, для того чтобы получить вторую семейную ипотеку, пара будет разводиться, а потом сможет снова жениться », — подчеркивает эксперт.

Ставки сейчас неравны, потому что базовая ипотека не позволяет легче и дешевле купить квартиру. Поэтому, думаю, люди будут выбирать вариант развода. Анна Ермакова основатель агентства недвижимости

«Идеал банков — одинокий, необремененный потребитель»

О том, может ли ужесточение правил выдачи семейной ипотеки привести к росту числа разводов, мы также спросили у демографа. По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, председателя «Движения развития» Юрия Крупнова, последствия действительно могут быть, но история вряд ли будет массовой.

В качестве примера, оказавшего гораздо более серьезный эффект, эксперт привел историю с введением в 2023 году единого пособия на детей, после чего по стране прошел бум разводов, особенно на Кавказе — потому что в некоторых случаях размер выплаты превышал зарплату.

«Введение критерия нуждаемости в плане социальной помощи семьям привело буквально к цунами разводов, преимущественно на Северном Кавказе: самые благообразные регионы вдруг стали самыми разводимыми . Поэтому решения, непродуманные с точки зрения разводов и браков, казалось бы, чисто экономического или социального характера, действительно могут приводить к таким последствиям. Конечно, я не думаю, что у нас, в отличие от первого случая, слишком большое число семей, где оба супруга берут ипотеку», — говорит Юрий Крупнов.

Для примера популярности семейной ипотеки приведем цифры. Согласно данным Центробанка, с января по май этого года в стране выдали 138 304 ипотечных кредита по договорам ДДУ, то есть на покупку квартир в строящихся домах. За тот же период, по данным Минфина, в России было оформлено 122 тысячи сделок по семейной ипотеке.

Даже если доля семей, где каждый из супругов планировал оформить на себя семейную ипотеку, и невелика, то учитывать такие последствия, по мнению эксперта, просто необходимо.

«В любом случае надо действительно планировать любые негативные эффекты, стараться их предупредить и рассматривать как семейно-демографические риски. Понятно, что в данном случае всё рассматривается с точки зрения банковских рисков и отношения к заемщикам, но всё-таки здесь важно, как и в любом решении правительства, отслеживать и учитывать все эти риски как обязательный параметр», — убежден демограф.

Это необходимо ввести, иначе мы чисто экономически-административными мерами будем разваливать семью, и без того находящуюся в стране в сложном состоянии. Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

Если все решения в стране будут приниматься без учета во внимание этого критерия, то в конечном счете окажется, что с экономической точки зрения в России выгоднее быть одиноким человеком, а не семейным.

«По большому счету, идеал банков и в целом маркетинга, всех, кто сбывает товары, — это одинокий, необремененный потребитель, которого можно со всех сторон прозвонить, оцифровать, просчитать. Но этот идеал вступает в прямое противоречие с тем, что меньшее количество детей в итоге приводит к меньшему количеству потребителей этих продуктов и услуг. Но это будет потом, через 20 лет», — суммирует Юрий Крупнов.