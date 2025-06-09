«Морально я никакая»: жительница Ярославля купила квартиру, проданную по указке мошенников

Оксана купила квартиру у пенсионерки, а оказалось, что та продала ее не по своей воле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Оксана Ямпольская











Всё чаще в новостных лентах мелькают истории попавшихся на уловки мошенников. Аферисты оставляют людей не только без денег, но и без недвижимости. Яркий тому пример — история певицы Ларисы Долиной, которая продала квартиру по указанию мошенников и потеряла около 200 миллионов рублей.

Чаще в такие передряги попадают простые люди. И жертвами становятся не только продавцы недвижимости, но и люди, которые ее покупают.

44-летняя Оксана Ямпольская из Ярославля как раз оказалась в такой ситуации. Она купила квартиру у бабушки, продавшей недвижимость по указанию мошенников. А теперь Оксана может остаться без жилья и с огромным долгом по ипотеке.

Сказала, что нужны деньги на ремонт

Оксана Ямпольская работала риелтором в одном из агентств недвижимости в Ярославле. В январе 2024 года в ее офис на консультацию пришла 74-летняя пенсионерка. Она захотела продать трешку в пятиэтажке на улице Ньютона во Фрунзенском районе. Объяснила, что ей требуются деньги на ремонт второй квартиры. Директор агентства знал, что Оксана ищет квартиру для себя. Поэтому предложил ей посмотреть этот вариант.

По воспоминаниям Оксаны, комнаты были заставлены коробками, полными вещей, а само жилье требовало ремонта. Женщина к такому была готова, планировка ее устроила.

«Мы долго смотрели эту квартиру, предыдущая хозяйка показала документы, рассказала, почему собирается ее продавать. Было видно, что у нее коробки, она собирается переезжать», — рассказала Оксана.

После просмотра Оксана и предыдущая собственница обсудили все условия и договорились о выходе на сделку по продаже. Владелица недвижимости назначила цену — три миллиона рублей. Оксана обратилась в банк за ипотекой. Заем ей быстро одобрили, а потому спустя несколько дней был подписан договор купли-продажи.

Я отдала ей только предоплату. Все остальные деньги шли через банк. Первоначальный взнос закладывали на безопасный расчетный счет. И после регистрации банк направил ей эти деньги. Оксана Ямпольская Купила квартиру у пенсионерки, ставшей жертвой мошенников

Продала квартиру по указке мошенников

После сделки Оксана с ребенком заехала в квартиру не сразу. По ее словам, предыдущая хозяйка попросила время на сборы. Риелтор упираться не стала и пошла навстречу. А потом, словно обухом по голове, ей пришло исковое заявление, в котором пенсионерка просила признать сделку недействительной.

Только из судебных документов Оксана узнала, что предыдущая собственница продала квартиру под уговорами мошенников. А затем перевела им деньги от сделки. Осознав, что произошло, она захотела вернуть недвижимость и обратилась в суд. При этом с самой Оксаной, по словам женщины, она это не обсуждала.

С момента, когда я въехала в квартиру, мы с ней больше не виделись. Только один раз, когда она приходила в суд. Всё общение происходило через ее представителя. Оксана купила квартиру у пенсионерки, ставшей жертвой мошенников

Отдала мошенникам 14,8 миллиона

С этого момента жизнь Оксаны превратилась в череду разбирательств. Она обратилась в полицию, чтобы узнать подробности об уголовном деле, которое возбудили после заявления пенсионерки. Оксане было важно понять, что произошло на самом деле, ведь личности мошенников так и не установили.

В ответ на запрос 76.RU в УМВД по Ярославской области сообщили, что в 2024 году по данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако в настоящее время расследование приостановлено, потому что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.

Тем не менее предыдущая хозяйка трешки на Ньютона смогла предоставить справку от следователя, в которой говорилось, что из-за действий мошенников суммарно она потеряла 14,8 миллиона рублей. В эту сумму входят и средства, которые Оксана Ямпольская заплатила ей за квартиру.

Квартира расположена в обычной ярославской пятиэтажке Источник: Оксана Ямпольская











Суд встал на сторону пенсионерки. В решении говорится, что Оксану вместе с ребенком нужно выселить и признать договор купли-продажи недействительным. При этом бывшая хозяйка квартиры должна вернуть Оксане 3 миллиона рублей. Правда, сроки, в которые она должна вернуть деньги, не обозначены. А Оксана подозревает, что денег может не увидеть вообще.

«Как заверял ее представитель и как говорила она сама, у нее якобы есть деньги. Но вопрос: в заявлении она писала, что передала всё мошенникам. Вообще всё. А сейчас она говорит, что она готова мне выплатить деньги», — рассказала покупательница.

Вопрос: откуда деньги либо были ли мошенники? Оксана Ямпольская купила квартиру у пенсионерки, ставшей жертвой мошенников

«Нет гарантий, что эта компенсация будет вообще. Это всё чисто со слов. Опять же, при таком раскладе мне нужно разом закрыть всю ипотеку. А где взять на это средства?» — рассказала Оксана.

К тому же сумма, которую потратила Оксана, значительно больше 3 миллионов. Она больше года платит за ипотеку ежемесячно почти по 31 тысяче рублей. Женщина уже начала ремонт. По ее подсчетам, общая сумма, с учетом стоимости квартиры, сейчас составляет около 4,5 миллиона рублей.

Женщина надеется, что суд в апелляционной инстанции всё же отменит решение, и Оксана сможет остаться в купленной ею квартире.

«Я надеюсь на справедливость. Потому что бабушку я не обманывала. Я ее предупреждала, с ней проговаривала. Она мне твердила: „Я нормальная, Оксаночка, я не дурочка, всё прекрасно понимаю. Мне нужно доделать ремонт“», — рассказала Оксана Ямпольская.

Морально я никакая. Я забросила работу, у меня постоянно нервы, суды, доказывания того, что я права. Я уже хочу, чтобы всё это поскорее закончилось. Мечтаю вернуться к прежней жизни. Оксана Ямпольская купила квартиру у пенсионерки, ставшей жертвой мошенников

«Находится в турбулентном положении»

Когда Оксана оказалась на грани выселения, она выяснила, что по всей России есть десятки людей, оказавшихся в подобной ситуации. Истории похожи одна на другую: купили квартиру у возрастного продавца, планировали заселиться, но не смогли получить ключи от собственной квартиры. А затем начинаются долгие месяцы судов, переговоров и надежды всё же въехать в новую квартиру. При этом покупатели, оформившие ипотеку, продолжают ее выплачивать.

Адвокат ярославны Максим Ляпин рассказал, что надежда сейчас только на то, что решение суда в первой инстанции будет отменено.

«Оксана находится в турбулентном положении. Понятно, что мы можем только надеяться на решение в апелляции. Есть ряд нарушений, которые мы выявили, и с некоторыми доводами и мотивировками суда мы не согласны. Соответственно, мы это указали в жалобе».

По его словам, случаи, когда обманутые мошенниками собственники квартир решают вернуть проданное жилье через суд, участились. Поначалу решения принимались в пользу продавцов. Однако позднее ситуация изменилась.

«Недавно мы видели определение Седьмого кассационного суда, который в очередной раз напомнил о том, что необходимо смотреть на поведение покупателя. А не только продавца, который с точки зрения психологии находился под влиянием обмана или заблуждения», — рассказал Максим Ляпин.

Судьба Оксаны зависит от того, какое решение примет суд Источник: Оксана Ямпольская











По словам юриста, суды встают на сторону покупателей в случае, если те смогут доказать, что приняли достаточно мер, чтобы убедиться, что человек действительно хочет продать квартиру.

«Потому что нужно четко разграничивать две вещи: психика и психология. Если экспертиза, назначенная в рамках дела, выявила отклонения в психике, здесь работать намного сложнее. А если с точки зрения психологии, например, когда человека обманывают, как в нашем случае, то закон обязывает посмотреть на то, как вел себя покупатель, мог ли он распознать состояние заблуждения и мог ли он обнаружить обман, под влиянием которого действует продавец», — объяснил адвокат.

Мне кажется, Оксана предприняла не то, что исчерпывающий, а чрезмерный комплекс мер по проверке не только квартиры, но и состояния бабушки. К сожалению, учтено этого не было. Поэтому мы надеемся, что апелляция поменяет решение. Максим Ляпин адвокат

По его словам, сложность заключается еще и в том, что суды в регионах пока не переняли опыт коллег на федеральном уровне.

«Есть регионы, где практика с федерального до регионального уровня идет со скрипом. И вот, наверное, наш регион частично к такому числу можно отнести», — рассказал юрист.

«Была уверена, что квартира ей вернется»

Журналист 76.RU связался с представителем бывшей собственницы квартиры. Адвокат Олег Сосинов рассказал, что, по его мнению, шансы на отмену решения первой инстанции крайне малы.

«Это я могу сказать по опыту. Я получил из областного суда уведомление о том, что дело возвращено обратно во Фрунзенский суд. Потому что почти одновременно с подачей апелляционной жалобы Ямпольская подала заявление о принятии обеспечительной меры в виде ареста квартиры, в которой сейчас живет истец. И об обязании перечислить на счет судебного департамента Ярославской области 3 миллиона рублей. Потому что Ямпольская очень переживает, что она останется и без денег, и без квартиры», — рассказал Олег Сосинов.

По словам адвоката, пенсионерка чувствует себя нормально после произошедшего. Она изначально была настроена на положительный результат для себя по решению суда.

«Она была уверена, что спасает квартиру, деньги. Что квартира ей вернется. Ее ввели в крупное заблуждение. У нее были сбережения, она унаследовала акции от мужа. Он оставил ей хорошие активы. Но вот всё „спасла“, перевела на „безопасный счет“. Мошенники вели ее целый месяц», — рассказал Олег Сосинов.

Всё «спасла», перевела на «безопасный счет». Олег Сосинов адвокат

«У нее есть деньги»

Также юрист сообщил, что у нее есть возможность выплатить 3 миллиона Оксане.

«Если она не сможет, на нее не перейдет право собственности. Потому что так быть не может, чтобы она стала собственником и всю жизнь вплоть до наследников, что они бы потом выплачивали деньги Ямпольской, затраченные на покупку квартиры. Так не будет. Она добросовестный человек. Она не станет собственником, не заплатив эти деньги», — рассказал юрист.

Также представитель бывшей хозяйки спорной квартиры рассказал, что, помимо трешки на Ньютона, она продала и второе жилье. Однако его ей удалось вернуть по соглашению с новыми собственниками без суда.

«Было заключено соглашение о расторжении договора. Ей квартиру вернули, она сейчас в ней живет. Так как люди потратились на какой-то ремонт, там сверху, по-моему, было 450 тысяч заплачено. Об этом я не знаю точно, но, возможно, это так», — рассказал Олег Сосинов.

По его словам, такой же вариант был предложен Оксане Ямпольской, однако она отказалась.

«Я думаю, если бы ответчик не проявлял такого упрямства, наверное, давно можно было всё закончить, а может быть, даже о чем-то договориться», — рассказал адвокат пенсионерки.