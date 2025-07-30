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Недвижимость Подробности «Уеду только вперед ногами»: история с квартирой, проданной по указке мошенников, получила продолжение

«Уеду только вперед ногами»: история с квартирой, проданной по указке мошенников, получила продолжение

Какое решение принял суд в Ярославле

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10 комментариев
В Ярославле пенсионерка продала квартиру по указке мошенников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Оксана ЯмпольскаяВ Ярославле пенсионерка продала квартиру по указке мошенников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Оксана Ямпольская

В Ярославле пенсионерка продала квартиру по указке мошенников

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Оксана Ямпольская

В Ярославле получила продолжение история с квартирой, проданной по указке мошенников. Риелтор Оксана Ямпольская купила в ипотеку жилье у пенсионерки, которая повелась на уловку аферистов. А после суд решил, что она должна вернуть трешку на улице Ньютона во Фрунзенском районе бывшей владелице.

Оксана наняла адвоката и попыталась оспорить принятое решение. Но суд остался непреклонен.

«Решение Фрунзенского районного суда Ярославля от 4 апреля 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Оксаны Ямпольской — без удовлетворения», — говорится в документе, датированном 11 июля 2025 года.

«Впереди кассация»

Однако адвокат Оксаны Максим Ляпин рассказал, что кое-чего, все же, удалось добиться.

«Ключевым моментом, с которым мы были не согласны после рассмотрения дела в суде первой инстанции являлось то, что суд смешал между собой две взаимоисключающие нормы закона. Суд применил по делу ст. 177 ГК РФ и ст. 178 ГК РФ. Разница между ними в том, что по ст. 177 ГК РФ лицо вообще не понимает значение совершаемых действий, а по ст. 178 ГК РФ лицо понимает значение действий, но в чем-то заблуждается. В нашем случае — продавец заблуждалась относительно последствий. И как вы понимаете, когда суд первой инстанции указал, что продавец ничего не понимала, но наряду с этим ждала других последствий от совершаемой сделки, то это, безусловно, ошибка. Такого не бывает», — объяснил Максим Ляпин.

По словам юриста, применение статьи 178 ГК РФ в деле было особенно важно, поскольку данная статья защищает добросовестного покупателя.

«В пункте 5 названой статьи есть правило о распознаваемости заблуждения. То есть если Оксана Ямпольская не могла распознать девиантное поведение со стороны продавца, то она должна быть защищена, и в иске прошлой владелице квартиры должно быть отказано», — объяснил адвокат.

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Адвокат напомнил, что Оксана спрашивала у пенсионерки, с какой целью та продает жилье. Женщина ответила, что ей срочно нужны деньги на ремонт второй квартиры. Во время просмотра Оксана увидела разложенные по пакетам и коробкам вещи, подготовленные к переезду. Также Оксана убедилась, что у пенсионерки есть вторая квартира. Помимо этого она отправила женщину в Ярославскую областную психиатрическую больницу, чтобы убедиться, что та здорова.

«Но, несмотря на такой обширный комплекс действий, областной суд пришел к выводу, что Ямпольская всё равно сделала недостаточно для того, чтобы сделку можно было считать действительной. Однако в определении суд указал лишь на то, что Ямпольская лишь удостоверилась в мотивах сделки и больше ничего не сделала. Конечно, такой вывод противоречит материалам дела и мы с ним не согласны. Впереди кассация», — уточнил адвокат.

«Меня отсюда вперед ногами вынесут»

Тем временем Оксана продолжает жить в спорной квартире. По ее словам, согласно решению суда женщина вместе с детьми должна была съехать еще 11 июля. Но покидать жилье просто так она не собирается. Она продолжает платить ипотеку, а денег за квартиру от бывшей хозяйки она так и не получила. В решении суда конкретных сроков, в которые пенсионерка должна вернуть Оксане 3 миллиона, не указано.

«Надо будет — я до Верховного суда дойду. Ни она [продавец], ни ее представитель не выходят на связь. Когда приезжали корреспонденты с федерального телеканала — она не стала ничего говорить и просто закрыла двери. Я продолжаю здесь жить, плачу ипотеку. Я из нее не выйду. Только вперед ногами», — рассказала Оксана Ямпольская.

Теперь Оксана и ее адвокат надеются, что кассационный суд встанет на их сторону.

Ранее адвокат рассказывал, как можно попытаться уберечь себя от подобных ситуаций.

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Алина Сардекова
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Комментарии
10
Гость
57 минут
почему за то что какие глупые люди которые отдали деньги мошенникам должны расплачиваться добросовестные покупатели, которые просто хотели жить в своей квартире и за которую заплатили, ипотеку взяли на надцать лет. Вторичку уже страшно покупать вообще, особенно у пенсионеров. Законы надо менять.
Гость
1 час
У бабушки хорошие связи. Моё мнение что это была афера.
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