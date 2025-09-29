За каждый — по рублю: власти выставили на продажу корпуса Ярославской большой мануфактуры

Власти выставили на продажу три корпуса Ярославской большой мануфактуры на улице Калмыковых в Красноперекопском районе. Нового собственника ищут для зданий № 3,4 и 6.
Указано, что все три корпуса раньше выполняли роль казарм для рабочих. Они включены в перечень объектов культурного наследия регионального значения.
Площадь зданий — 3611,6, 4623,4, 4677,5 квадратных метра. Всем трем корпусам требуется ремонт — новый владелец обязан будет привести дома-памятники в порядок.
«Лицу, к которому переходит право собственности на указанный объект культурного наследия, одновременно предоставляется на праве аренды земельный участок, занимаемый объектом культурного наследия и необходимый для его использования», — указано в объявлениях.
Начальная стоимость каждого из корпусов — один рубль. При этом во всех случаях необходимо внести задаток для участия в аукционе, а эта сумма значительно выше. Например, чтобы попытаться выкупить корпус на Калмыковых, 6, нужно внести 23 миллиона 397 тысяч 88 рублей. В случае победы участника после итогов аукциона эту сумму вернут за вычетом денег, которые будут потрачены на покупку здания. Тем, кто не выиграет аукцион, задаток вернется в полном объеме.
Заявки от желающих участвовать в аукционе будут принимать до 12 ноября. Сами торги по всем трем объектам пройдут 17 ноября.
История корпусов Ярославской большой мануфактуры
Здания рабочих корпусов Ярославской большой мануфактуры построили в конце XIX века. В 1906 году на Всемирной выставке в Париже комплекс был удостоен Гран-при за социальную заботу о рабочих.
На протяжении долгого времени в зданиях жили люди, но потом они стали ветшать. Со временем исторические дома превратились в аварийные и их расселили. Пустующие корпуса хотели снести, но градозащитники добились включения их в список объектов культурного наследия.
В 2017 году с корпусов на Перекопе сняли статус охраны, в опустевших зданиях не раз случались пожары. В 2018 году в Ярославле обсуждали идею возрождения Ярославской большой мануфактуры. Инициаторами стали архитекторы бюро DK Григория Дайнова (автор здания бывшего ночного клуба «Горка», многоквартирного дома с панорамными окнами на Которосльной набережной, торгового центра «Волков-плаза» и других проектов), однако дальше обсуждений это никуда не ушло.
Культурное пространство Textil, которое раньше располагалось в здании фабрики «Красный Перекоп», создало аудиоэкскурсии о жизни рабочих в этом районе.
В 2023 году власти хотели сдавать корпуса в аренду по рублю за квадратный метр. Но даже по такой стоимости разрушающаяся историческая недвижимость никого не интересовала. На тот момент четыре корпуса из восьми — № 1, 2, 7, 8, находились в частной собственности. Один из них даже отремонтировали и переделали в жилой дом.
Потом на берегу Которосли было решено построить новый микрорайон. В него включили и исторические здания мануфактуры. Согласно проекту, к существующей площади жилфонда в размере 49 тысяч квадратных метров добавят еще столько же — более 52 тысяч квадратов, поселив в микрорайоне почти четыре тысячи человек.
Заброшенные корпуса для рабочих планировали перестроить в гостиницы, жилые дома, административные здания, магазины, а также научно-исследовательские организации и склад.
А весной 2025 года у собственника забрали корпус на улице Калмыковых, 8. Причиной стало то, что предприниматель не следил за исторической недвижимостью как следует.
Недавно в Ярославле выставили на продажу за рубль часть исторической усадьбы. Ей тоже требуется ремонт.