НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +4

3 м/c,

вос.

 772мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Как в Ярославле появился ТРЦ «Рио»
Высотки в спальном районе
Повреждения после атаки БПЛА
Ярославский бренд покорил Россию
Как бюджетно отдохнуть в Плёсе
Новые льготы семья
Роскошный теплоход
Прогноз погоды на неделю
Афиша концертов
Продают памятники
Недвижимость Власти распродают имущество За каждый — по рублю: власти выставили на продажу корпуса Ярославской большой мануфактуры

За каждый — по рублю: власти выставили на продажу корпуса Ярославской большой мануфактуры

Что известно про историческое здание

124
В Ярославле выставили на продажу исторические здания | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле выставили на продажу исторические здания | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выставили на продажу исторические здания

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти выставили на продажу три корпуса Ярославской большой мануфактуры на улице Калмыковых в Красноперекопском районе. Нового собственника ищут для зданий № 3,4 и 6.

Указано, что все три корпуса раньше выполняли роль казарм для рабочих. Они включены в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Площадь зданий — 3611,6, 4623,4, 4677,5 квадратных метра. Всем трем корпусам требуется ремонт — новый владелец обязан будет привести дома-памятники в порядок.

«Лицу, к которому переходит право собственности на указанный объект культурного наследия, одновременно предоставляется на праве аренды земельный участок, занимаемый объектом культурного наследия и необходимый для его использования», — указано в объявлениях.

Начальная стоимость каждого из корпусов — один рубль. При этом во всех случаях необходимо внести задаток для участия в аукционе, а эта сумма значительно выше. Например, чтобы попытаться выкупить корпус на Калмыковых, 6, нужно внести 23 миллиона 397 тысяч 88 рублей. В случае победы участника после итогов аукциона эту сумму вернут за вычетом денег, которые будут потрачены на покупку здания. Тем, кто не выиграет аукцион, задаток вернется в полном объеме.

Заявки от желающих участвовать в аукционе будут принимать до 12 ноября. Сами торги по всем трем объектам пройдут 17 ноября.

История корпусов Ярославской большой мануфактуры

Здания рабочих корпусов Ярославской большой мануфактуры построили в конце XIX века. В 1906 году на Всемирной выставке в Париже комплекс был удостоен Гран-при за социальную заботу о рабочих.

На протяжении долгого времени в зданиях жили люди, но потом они стали ветшать. Со временем исторические дома превратились в аварийные и их расселили. Пустующие корпуса хотели снести, но градозащитники добились включения их в список объектов культурного наследия.

В 2017 году с корпусов на Перекопе сняли статус охраны, в опустевших зданиях не раз случались пожары. В 2018 году в Ярославле обсуждали идею возрождения Ярославской большой мануфактуры. Инициаторами стали архитекторы бюро DK Григория Дайнова (автор здания бывшего ночного клуба «Горка», многоквартирного дома с панорамными окнами на Которосльной набережной, торгового центра «Волков-плаза» и других проектов), однако дальше обсуждений это никуда не ушло.

Культурное пространство Textil, которое раньше располагалось в здании фабрики «Красный Перекоп», создало аудиоэкскурсии о жизни рабочих в этом районе.

В 2023 году власти хотели сдавать корпуса в аренду по рублю за квадратный метр. Но даже по такой стоимости разрушающаяся историческая недвижимость никого не интересовала. На тот момент четыре корпуса из восьми — № 1, 2, 7, 8, находились в частной собственности. Один из них даже отремонтировали и переделали в жилой дом.

Потом на берегу Которосли было решено построить новый микрорайон. В него включили и исторические здания мануфактуры. Согласно проекту, к существующей площади жилфонда в размере 49 тысяч квадратных метров добавят еще столько же — более 52 тысяч квадратов, поселив в микрорайоне почти четыре тысячи человек.

Заброшенные корпуса для рабочих планировали перестроить в гостиницы, жилые дома, административные здания, магазины, а также научно-исследовательские организации и склад.

А весной 2025 года у собственника забрали корпус на улице Калмыковых, 8. Причиной стало то, что предприниматель не следил за исторической недвижимостью как следует.

Недавно в Ярославле выставили на продажу за рубль часть исторической усадьбы. Ей тоже требуется ремонт.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Аукцион Продажа Ярославская большая мануфактура Мэрия Ярославля
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление