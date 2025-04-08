Замешан в скандале: в Ярославле у бизнесмена отобрали корпус исторического комплекса

У собственника забрали корпус Ярославской большой мануфактуры на улице Калмыковых, 8 в Красноперекопском районе Ярославля. Речь идет о казарме для рабочих. Ранее объект попал в список зданий, за которые власти планировали судиться с владельцами.
Решение опубликовано на сайте Красноперекопского районного суда. Истцом выступила Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Ответчиком указан Вячеслав Меньшиков.
«Актом зафиксировано, что двухскатная кровля здания утрачена, заполнение оконных и дверных проемов утрачено. По низу стен на отдельных участках наблюдается деструкция кирпича и связующего раствора. На ризалите и главном фасаде наблюдается деструкция лицевой поверхности кирпича. Перегородки утрачены. Имеются утраты кладки завершения стен, центральной части стены ризалита по уровню 4 этажа. Крыша утрачена. Перекрытия утрачены. Часть оконных проемов первого этажа заложена деревянными щитами. Прилегающая территория в неудовлетворительном состоянии», — описывается состояние объекта в решении суда.
Сам предприниматель на заседание не пришел. Суд встал на сторону властей и постановил изъять объект культурного наследия у Вячеслава Меньшикова.
По данным сервиса «КонтурФокус» в Ярославле есть бизнесмен Вячеслав Геннадьевич Меньшиков, частично владеющий несколькими компаниями и полностью одной. Примечательно, что он является учредителем ООО «Техмонтаж». Организации, которая замешана в скандале с проектом «Оздоровление Волги». Компания занималась строительством очистных сооружений в Красном Профинтерне Некрасовского района и в Тихменево под Рыбинском, а еще реконструировала очистные сооружения канализации в поселке Каменники и поселке Судоверфь Рыбинского района. С фирмы хотели взыскать выплаченные по контрактам 435 миллионов рублей.
В 2023 году власти сообщали, что корпуса, принадлежавшие городу, хотели сдавать в аренду по рублю за квадратный метр. Но даже по такой стоимости историческая недвижимость никого не интересовала. На тот момент четыре корпуса из восьми — № 1, 2, 7, 8, находились в частной собственности. Один из них даже отремонтировали и переделали в жилой дом.
История корпусов Ярославской большой мануфактуры
Здания рабочих корпусов Ярославской большой мануфактуры построили в конце XIX века. В 1906 году на Всемирной выставке в Париже комплекс был удостоен Гран-при за социальную заботу о рабочих.
На протяжении долгого времени в зданиях жили люди, но потом они стали ветшать. Со временем исторические дома превратились в аварийные и их расселили. Пустующие корпуса хотели снести, но градозащитники добились включения их в список объектов культурного наследия.
В 2017 году с корпусов на Перекопе сняли статус охраны, в опустевших зданиях не раз случались пожары. В 2018 году в Ярославле обсуждали идею возрождения Ярославской большой мануфактуры. Инициаторами стали архитекторы бюро DK Григория Дайнова (автор здания бывшего ночного клуба «Горка», многоквартирного дома с панорамными окнами на Которосльной набережной, торгового центра «Волков-плаза» и других проектов), однако дальше обсуждений это никуда не ушло.
Культурное пространство Textil, которое раньше располагалось в здании фабрики «Красный Перекоп», создало аудиоэкскурсии о жизни рабочих в этом районе.
Затем на берегу Которосли решили построить новый микрорайон. В него включили и исторические здания мануфактуры. Согласно проекту, к существующей площади жилфонда в размере 49 тысяч квадратных метров добавят еще столько же — более 52 тысяч квадратов, поселив в микрорайоне почти четыре тысячи человек.
Заброшенные корпуса для рабочих планировали перестроить в гостиницы, жилые дома, административные здания, магазины, а также научно-исследовательские организации и склад.