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Замешан в скандале: в Ярославле у бизнесмена отобрали корпус исторического комплекса

Здание несколько лет находится в запустении

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7 комментариев
Историческое здание забрали у владельцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсторическое здание забрали у владельцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Историческое здание забрали у владельцев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

У собственника забрали корпус Ярославской большой мануфактуры на улице Калмыковых, 8 в Красноперекопском районе Ярославля. Речь идет о казарме для рабочих. Ранее объект попал в список зданий, за которые власти планировали судиться с владельцами.

Решение опубликовано на сайте Красноперекопского районного суда. Истцом выступила Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Ответчиком указан Вячеслав Меньшиков.

«Актом зафиксировано, что двухскатная кровля здания утрачена, заполнение оконных и дверных проемов утрачено. По низу стен на отдельных участках наблюдается деструкция кирпича и связующего раствора. На ризалите и главном фасаде наблюдается деструкция лицевой поверхности кирпича. Перегородки утрачены. Имеются утраты кладки завершения стен, центральной части стены ризалита по уровню 4 этажа. Крыша утрачена. Перекрытия утрачены. Часть оконных проемов первого этажа заложена деревянными щитами. Прилегающая территория в неудовлетворительном состоянии», — описывается состояние объекта в решении суда.

Сам предприниматель на заседание не пришел. Суд встал на сторону властей и постановил изъять объект культурного наследия у Вячеслава Меньшикова.

По данным сервиса «КонтурФокус» в Ярославле есть бизнесмен Вячеслав Геннадьевич Меньшиков, частично владеющий несколькими компаниями и полностью одной. Примечательно, что он является учредителем ООО «Техмонтаж». Организации, которая замешана в скандале с проектом «Оздоровление Волги». Компания занималась строительством очистных сооружений в Красном Профинтерне Некрасовского района и в Тихменево под Рыбинском, а еще реконструировала очистные сооружения канализации в поселке Каменники и поселке Судоверфь Рыбинского района. С фирмы хотели взыскать выплаченные по контрактам 435 миллионов рублей.

В 2023 году власти сообщали, что корпуса, принадлежавшие городу, хотели сдавать в аренду по рублю за квадратный метр. Но даже по такой стоимости историческая недвижимость никого не интересовала. На тот момент четыре корпуса из восьми — № 1, 2, 7, 8, находились в частной собственности. Один из них даже отремонтировали и переделали в жилой дом.

История корпусов Ярославской большой мануфактуры

Здания рабочих корпусов Ярославской большой мануфактуры построили в конце XIX века. В 1906 году на Всемирной выставке в Париже комплекс был удостоен Гран-при за социальную заботу о рабочих.

На протяжении долгого времени в зданиях жили люди, но потом они стали ветшать. Со временем исторические дома превратились в аварийные и их расселили. Пустующие корпуса хотели снести, но градозащитники добились включения их в список объектов культурного наследия.

В 2017 году с корпусов на Перекопе сняли статус охраны, в опустевших зданиях не раз случались пожары. В 2018 году в Ярославле обсуждали идею возрождения Ярославской большой мануфактуры. Инициаторами стали архитекторы бюро DK Григория Дайнова (автор здания бывшего ночного клуба «Горка», многоквартирного дома с панорамными окнами на Которосльной набережной, торгового центра «Волков-плаза» и других проектов), однако дальше обсуждений это никуда не ушло.

Культурное пространство Textil, которое раньше располагалось в здании фабрики «Красный Перекоп», создало аудиоэкскурсии о жизни рабочих в этом районе.

История жилых корпусов Ярославской большой мануфактуры

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Затем на берегу Которосли решили построить новый микрорайон. В него включили и исторические здания мануфактуры. Согласно проекту, к существующей площади жилфонда в размере 49 тысяч квадратных метров добавят еще столько же — более 52 тысяч квадратов, поселив в микрорайоне почти четыре тысячи человек.

Заброшенные корпуса для рабочих планировали перестроить в гостиницы, жилые дома, административные здания, магазины, а также научно-исследовательские организации и склад.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Исторический дом Объект культурного наследия Памятник архитектуры Суд
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Комментарии
7
Гость
19 часов
А давайте сначало продадим , потом будем в суды подавать, до сих пор не ясно что с сукольным заводом, который якобы власти продали , а теперь не могут вернуть обратно в собственность города, Ярославля, это идиотизм, сначало все продавать всяким якобы Мухиным и так далее , при этом ск лет стоит здание ,нужно все продать распилить, все заводы и все остальное, 😁 кому мукольный завод в центре города мешал, не ужели оно того стоило
Гость
19 часов
Вроде как государство должно помогать собственникам возрождать исторические здания? Нет? Должно отнимать в угоду аффилированных с властью собственников нового микрорайона?
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