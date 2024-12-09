«Руководство решило расторгнуть договор»: в Ярославле закрыли музей в старейшей фабрике

В Ярославле культурное пространство Textil заявило, что «Музей-Фабрика» на территории действующей фабрики «Красный Перекоп» закрыт. Договориться с арендодателями о продлении договора не вышло. Сообщение об этом появилось в сообществе организаторов проекта днем 9 декабря.
— «Музей-Фабрика» закрыт, работа команды «Текстиль» продолжается, жизнь тоже! Весь ноябрь наша команда делала всё возможное, чтобы продолжить работу «Музея-Фабрики»: вели переговоры, обращались к местным властям и общественным деятелям, собирали подписи наших посетителей. К сожалению, мы вынуждены сообщить о закрытии нашего проекта на фабрике «Красный Перекоп». Руководство предприятия решило расторгнуть договор аренды с нашей организацией и продолжить работу на созданной нами площадке самостоятельно, — рассказали в культурном пространстве.
Команда проекта выразила благодарность действующему предприятию и его сотрудникам, грантодателям, коллегам и партнерам, старожилам фабрики и партнерам, а также посетителям. В Textil рассказали, что несмотря на закрытие музея, экскурсии по району и аудиопрогулки продолжатся в прежнем режиме.
— В следующем году мы планируем презентовать Цифровой аудиоархив фабрики, книгу о методологии нашего проекта, дополненный тираж книги воспоминаний, новые выставки и даже фестиваль! Мы не опускаем руки и продолжаем работать с индустриальным наследием, теперь не отдельного района, а всего ярославского региона, поэтому открыты новым партнерствам, — сообщили организаторы проекта.
Ранее в культурном пространстве предупреждали о закрытии музея. Тогда сообщалось, что это случится из-за окончания срока действия договора аренды с 1 декабря 2024-го. Тогда в Textil говорили, что пытаются провести переговоры с руководством комбината. Но, видимо, успехом они не увенчались.
Что за фабрика?
Фабрика «Ярославская большая мануфактура» была создана в 1722-м по указу Петра I. Ее основателями стали обрусевший голландец Иван Тамес и ярославский купец Максим Затрапезнов с сыновьями. В 1764-м фабрику перекупил разбогатевший мещанин Савва Яковлев. А в апреле 1857 года владельцами производства стали московские купцы Карзинкины и петербургский купец Гавриил Игумнов. Здесь заработало бумагопрядильное производство. В конце ХIХ века развернулось ткацкое производство, выпуск крученой пряжи в мотках. Накануне Революции 1917 года «Ярославская большая мануфактура» была крупнейшим производством в Ярославской губернии и одним из самых высокоприбыльных предприятий России.
В 1918 году фабрику национализировали. Чуть позже она стала называться «Красный Перекоп». Здесь с 1960-го по 1962 год работала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Сейчас фабрика работает под юрлицом ПАО «Ярославский комбинат технических тканей». По-прежнему занимается ткацким производством. Информация о ее нынешних владельцах не разглашается. Генеральный директор — Петр Шелкошвейн. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года чистая прибыль предприятия составила 20 миллионов рублей.
«Музей-фабрика» в корпусах старейшего производства города известен не только в Ярославле, но и далеко за его пределами. Кроме того, здесь проводили аудиопрогулки, кинопоказы и лекции. Несколько лет назад кураторы Textil устраивали экскурсии по производственным цехам в формате аудиоспектаклей. Но в октябре 2022 года из-за введения режима повышенной готовности фабрика запретила посещения, музей продолжил работу, но уже без уникальных аудиоспектаклей.
Ранее возникал вопрос о стоимости аренды корпуса, в котором организовали музей. В декабре прошлого года организаторы сообщали, что владельцы предприятия серьезно подняли им цену. Организаторам проекта пришлось соглашаться на поставленные условия.