В Ярославской области построят дом для переселенцев из аварийного жилья. Сколько на него потратят

В Ярославской области построят новый дом под расселение жителей аварийного фонда Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Гаврилов-Яме Ярославской области хотят достроить новый дом под расселение жителей аварийного фонда. По данным сайта «Госзакупок», он будет расположен на улице Пирогова, 7.

На окончание работ власти готовы потратить максимум 89,9 миллиона рублей. Правда, подрядчик, который мог бы выполнить работы, пока не найден. А потому, стройка на время остановилась.

За обозначенную сумму застройщик должен будет взвести фундамент, стены, перегородки и кровлю. Провести монтаж оконных и дверных блоков, в том числе, входные, внутренние и металлические. Также подрядчик должен выполнить внутреннюю и наружную отделку, привести в порядок полы и сделать гидроизоляцию. Помимо этого в доме нужно утеплить ограждающие конструкции, провести водопровод, канализацию, отопление, газоснабжение, вентиляцию, а также электричество, освещение и установить пожарную сигнализацию.

В список работ входит также обустройство индивидуального теплового пункта и теплогенераторной. Застройщик должен будет благоустроить двор: проезды, тротуары, озелененить территорию, установить малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки. Пусконаладочные работы инженерных систем тоже забота подрядчика.

В Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области рассказали, что в новый дом планируется переселить чуть меньше 100 человек.

«Многоквартирный дом из 47 квартир, строящийся по программе для переселения из аварийного жилья, рассчитан на 97 человек. В связи со сложившейся ситуацией сейчас ведется поиск единого поставщика. Адресная программа по расселению аварийного жилья завершится в этом году», — уточнили власти.