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Криминал Развели на квартиру и миллионы рублей. Как мошенники обманули Ларису Долину — подробности скандала

Развели на квартиру и миллионы рублей. Как мошенники обманули Ларису Долину — подробности скандала

Это не первая атака аферистов на народную артистку России

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15 комментариев

13 августа стало известно о том, что Ларису Долину обманули мошенники: они убедили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести средства на их счет. Затем кто-то, представившись новыми собственниками, попытался прорваться в дом.

Всего певица потеряла около 200 миллионов рублей: сейчас на квартиру наложен арест, возбуждено уголовное дело. Всё, что известно об атаке аферистов на Ларису Долину, смотрите в коротко видео чуть выше.

Квартира Ларисы Долиной находится недалеко от станции метро «Парк Культуры». Туда во вторник попытались прорваться «новые хозяева», но охрана не позволила им это сделать. Позднее их задержали.

— Я знаю, что собственник — Лариса Долина. Она продала нам, мы не можем домой попасть. Не вчера она должна была съехать, а месяц назад. Она перестала выходить на связь, поэтому мы уже приехали лично, — рассказывали «новые хозяева».

По имеющейся в Сети информации, квартиру Лариса Долина продала за 112 миллионов рублей. Эти деньги и еще десятки миллионов сверху народная артистка перевела мошенникам. Кроме этого, один из аккаунтов певицы в соцсетях взломали и опубликовали экстремистские записи в поддержку Украины. Всё это заставило Ларису Долину рассказать о происходящих событиях в видеообращении.

— Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия, — говорит на видео Долина. — По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест.

Вечером 13 августа стало известно о задержании курьера, которая, по версии следствия, участвовала в мошеннической схеме с имуществом Ларисы Долиной.

Это не первая атака мошенников на народную артистку: в конце июля аферисты от имени Ларисы Долиной заложили ее резиденцию в Подмосковье. Злоумышленники могли использовать технологию дипфейка — искусственно созданного видео с изображением и голосом человека. Об украденной квартире стало известно примерно через две недели. Смотрите полное обращение Ларисы Долиной в связи с происходящими событиями.

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Лариса Долина Квартира Мошенничество
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Комментарии
15
Гость &
15 августа 2024, 10:35
Она лопухнулась,а покупатели теперь страдают.Они деньги ей заплатили,а она переводит не пойми куда .
Гость
15 августа 2024, 10:26
Происходящим вокруг себя надо интересоваться, а не выдумывать всякие причины. Тогда бы ничего этого и не было бы. Родственнички тоже хороши. Хорошая артистка-певица, но сочувствия не вызывает.
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