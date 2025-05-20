Внутри погиб рабочий: в Ярославле на торги выставили часть дома-памятника с печальной историей

В Ярославле выставили на торги памятник с печальной историей Источник: torgi.gov.ru











В Ярославле на торги выставили помещения первого этажа и подвала в здании-памятнике № 21 на улице Андропова.

«Это объект культурного наследия „Новообщественный ряд толкучего рынка (1873 г., 1928 г)“. Покупатель обязан выполнять требования к его сохранению», — говорится в аукционной документации.

Общая площадь помещений — 556,2 кв. метров. Также в состав лота входит доля участка земли под строением. Начальная цена объекта — 42,7 миллиона рублей. Итоги торгов подведут 24 июля.

Торговые ряды толкучего рынка были построены в Ярославле в 1873 году. В течение XX века планировка здания неоднократно менялась. Во время белогвардейского мятежа в 1918 году оно серьезно пострадало. В 1928 году было полностью отремонтировано.

Напомним, это здание имеет печальную известность. В марте 2022 года при проведении незаконной реконструкции в части дома произошло обрушение, погиб один из рабочих. Еще несколько человек пострадали. Как выяснилось, они проводили заглубление пола в подвале по распоряжению владельца помещений — бизнесмена Максима Каткова. Позже выяснилось, что работы проводились незаконно, без согласования с надзорными органами.