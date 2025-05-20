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Недвижимость Обрушение здания на Андропова Внутри погиб рабочий: в Ярославле на торги выставили часть дома-памятника с печальной историей

Внутри погиб рабочий: в Ярославле на торги выставили часть дома-памятника с печальной историей

Три года назад здесь произошло обрушение

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В Ярославле выставили на торги памятник с печальной историей | Источник: torgi.gov.ruВ Ярославле выставили на торги памятник с печальной историей | Источник: torgi.gov.ru

В Ярославле выставили на торги памятник с печальной историей

Источник:

torgi.gov.ru

В Ярославле на торги выставили помещения первого этажа и подвала в здании-памятнике № 21 на улице Андропова.

«Это объект культурного наследия „Новообщественный ряд толкучего рынка (1873 г., 1928 г)“. Покупатель обязан выполнять требования к его сохранению», — говорится в аукционной документации.

Общая площадь помещений — 556,2 кв. метров. Также в состав лота входит доля участка земли под строением. Начальная цена объекта — 42,7 миллиона рублей. Итоги торгов подведут 24 июля.

Торговые ряды толкучего рынка были построены в Ярославле в 1873 году. В течение XX века планировка здания неоднократно менялась. Во время белогвардейского мятежа в 1918 году оно серьезно пострадало. В 1928 году было полностью отремонтировано.

Напомним, это здание имеет печальную известность. В марте 2022 года при проведении незаконной реконструкции в части дома произошло обрушение, погиб один из рабочих. Еще несколько человек пострадали. Как выяснилось, они проводили заглубление пола в подвале по распоряжению владельца помещений — бизнесмена Максима Каткова. Позже выяснилось, что работы проводились незаконно, без согласования с надзорными органами.

Виновным в трагедии признали Каткова. В декабре 2023 года суд приговорил его к двум с половиной годам принудительных работ. Также было принято судебное решение об изъятии у предпринимателя его площадей.

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