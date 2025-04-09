НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -6

3 м/c,

южн.

 742мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 86,09
EUR 95,09
62 ДТП за сутки: онлайн
Второй раунд плей-офф
Петров раскрыл имя сына
Подробности пожара на кладбище
Когда восстановится Волга
Опасное поведение медведей
Отобрали историческое здание
Обмеление Волги — хроника
Когда снова потеплеет
Недвижимость За квартал цена снизилась: аналитики назвали стоимость аренды квартир в Ярославле

За квартал цена снизилась: аналитики назвали стоимость аренды квартир в Ярославле

Из-за дорогой ипотеки многие предпочитают временно снимать жилье

1 463
9 комментариев
Сколько стоит аренда квартиры в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько стоит аренда квартиры в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько стоит аренда квартиры в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле подешевела стоимость аренды квартир. Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» сравнили данные за начало 2025 года с четвертым кварталом 2024.

«В Ярославле за тот же период стоимость аренды снизилась на 2% в среднем и на 8% — на трехкомнатные квартиры», — рассказали специалисты.

Сейчас арендовать квартиру в Ярославле в среднем можно за 22 тысячи 999 рублей в месяц. В городе стали публиковать больше объявлений о сдаче жилья. На рынке расширился выбор однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир, а также студий. Интересно, что последними стали чаще интересоваться и арендаторы.

«Спрос в городе на студии вырос на 30%», — рассказали в «Авито Недвижимости».

Эксперты объяснили, с чем связано понижение цен на съемное жилье в городе. Отчасти роль сыграло увеличение предложения от арендодателей.

«Однако мы не ожидаем, что снижение ставок останется устойчивым трендом — основные причины связаны с более высокой активностью арендаторов, которая обусловлена сезонностью, а также с сокращением предложения на фоне старта льготной ипотеки на вторичное жилье», — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Ранее мы рассказывали, сколько нужно зарабатывать, чтобы банк одобрил ипотеку в Ярославле. При минимальном первоначальном взносе, со средней зарплатой в регионе кредит на жилье получить практически нереально.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Квартира Аренда Авито Стоимость жилья Недвижимость
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
6 часов
СВО случилось. Систематическое Всероссийское Обнищание.
Гость
6 часов
не пора ли экспроприацию лишнего жилья провести
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление