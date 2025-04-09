За квартал цена снизилась: аналитики назвали стоимость аренды квартир в Ярославле

Сколько стоит аренда квартиры в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле подешевела стоимость аренды квартир. Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» сравнили данные за начало 2025 года с четвертым кварталом 2024.

«В Ярославле за тот же период стоимость аренды снизилась на 2% в среднем и на 8% — на трехкомнатные квартиры», — рассказали специалисты.

Сейчас арендовать квартиру в Ярославле в среднем можно за 22 тысячи 999 рублей в месяц. В городе стали публиковать больше объявлений о сдаче жилья. На рынке расширился выбор однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир, а также студий. Интересно, что последними стали чаще интересоваться и арендаторы.

«Спрос в городе на студии вырос на 30%», — рассказали в «Авито Недвижимости».

Эксперты объяснили, с чем связано понижение цен на съемное жилье в городе. Отчасти роль сыграло увеличение предложения от арендодателей.

«Однако мы не ожидаем, что снижение ставок останется устойчивым трендом — основные причины связаны с более высокой активностью арендаторов, которая обусловлена сезонностью, а также с сокращением предложения на фоне старта льготной ипотеки на вторичное жилье», — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.