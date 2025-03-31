Со средней зарплатой и не надейтесь: сколько нужно зарабатывать ярославцам, чтобы одобрили ипотеку

Во сколько обойдется своя квартира в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В существующих экономических условиях, когда речь заходит об ипотеке, жители Ярославля без собственного жилья хватаются за головы. Из-за ставки Центробанка в 21% стоимость кредитов на недвижимость выросла. Банки предлагают оформлять ипотеки чуть ли не под 30% годовых.

При таких условиях ежемесячный платеж ощутимо бьет по кошельку. Да и займы банки одобрят не всем — чтобы взять кредит, доход должен быть не ниже определенного уровня.

Так сколько денег нужно, чтобы ярославцу одобрили ипотеку в существующих реалиях?

Платеж по ипотеке выше средней зарплаты

Рассмотрим вариант без льгот, по базовой ставке. На сайте «Дом.РФ» есть ипотечный калькулятор, по которому можно рассчитать примерную стоимость кредита.

Предположим, стоимость квартиры составляет 4,5 миллиона рублей. Минимальный первоначальный взнос — 904 тысячи 500 рублей. Срок — 30 лет. Берем примерный актуальный годовой процент по базовой ставке — 28%.

Ежемесячный платеж с такими вводными — 83 тысячи 915 рублей. Необходимый доход — 139 тысяч 859 рублей. При этом, не забываем, что если на человека уже оформлен какой-либо кредит, сумма должна быть еще выше, чтобы финансовая нагрузка была позволительной для оформления ипотеки.

Средняя месячная зарплата на 1 января 2025 года в Ярославской области — 64 566 рублей. Ниже платежа по ипотеке, которые предполагается в приведенном выше примере.

Теперь обратимся к ипотечному калькулятору на сайте «Домклик». Вводим все те же данные. Стоимость квартиры — 4,5 миллиона, первоначальный взнос в 904 тысячи 500 рублей, срок кредитования — 30 лет.

Диапазон полной стоимости кредита варьируется от 28,498–33,115%. В эти данные входят расходы по кредиту в период его действия: платежи по основной сумме, оплата процентов, страховки и другие.

При процентной ставке 28,7%, предложенной сервисом, ежемесячный платеж составит 87 тысяч 642 рубля. Необходимый доход для оформления займа банком — 111 тысяч 813 рублей. Опять же, в случае, если у человека уже имеются другие кредиты, он должен зарабатывать больше этой суммы.

Что делать, если денег на ипотеку не хватает?

Если официальный доход не дотягивает до необходимой для оформления ипотеки суммы, можно привлечь созаемщика. Например, если ипотеку берет пара в официальном браке, банк учитывает доход обоих супругов.

Но в целом, созаемщиком может быть любой человек, необязательно супруг или родственник. В этом случае банк будет рассматривать и его доход тоже.

«Также в качестве созаёмщика можно привлечь члена семьи, который является владельцем сертификата на льготную покупку объекта недвижимости вне зависимости от его платежеспособности», — объясняет журнал «Домклик».

Специалисты рассказали, что при оформлении ипотеки можно включить до трех созаемщиков. Исключением являются некоторые льготные программы. У такого подхода есть свои нюансы. Например, если основной заемщик не сможет выплачивать кредит, то его обязанности целиком ложатся на созаемщика. Для банка особой разницы в том, кто именно будет вносить платежи, нет, поскольку при подписании договора на созаемщика ложится такая же ответственность.

К плюсам же относят право созаемщика на рефинансирование займа и на получение налогового вычета. Но чтобы получить эту сумму, нужно, чтобы доля в приобретаемой недвижимости, или ее площади целиком, были оформлены на созаемщика.