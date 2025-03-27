НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

1 м/c,

ю-в.

 754мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 83,83
EUR 90,54
Травмировался защитник «Локомотива»
Школьник снялся в телеигре
Что известно о героине мема про карлика-шейха
Снесут популярное кафе
Перенесли продажу поликлиники
Что с проектами Ваксмана
Видео разрушения фасада
Кому проиндексируют пенсии
Прогноз погоды на лето
Могут остановить ГЭС
Недвижимость подробности В Ярославле прошел суд по делу о незаконной постройке в парке, где открыли кафе

В Ярославле прошел суд по делу о незаконной постройке в парке, где открыли кафе

Подробности конфликта мэрии с предпринимателями

758
6 комментариев
В незаконной постройке в Брагине открыли кафе. Мэрия подала в суд | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUВ незаконной постройке в Брагине открыли кафе. Мэрия подала в суд | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В незаконной постройке в Брагине открыли кафе. Мэрия подала в суд

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

27 марта в Ярославле прошел суд по делу о незаконной постройке в Парке 30-летия Победы в Дзержинском районе. На заседании рассматривали запрос мэрии по расторжению договора аренды между собственником здания ресторана и агентством по аренде земельных участков.

«На заседании стороны представили суду дополнительные документы, которые требуют тщательного изучения. Учитывая сложность вопроса и необходимость всестороннего анализа представленных материалов, суд принял решение отложить рассмотрение дела до 6 мая», — сообщили в городской администрации.

Земельный участок в парке на Ленинградском проспекте, 75б находится в аренде у предпринимателя. Строительство здания на этом участке не было согласовано, что является грубым нарушением условий договора аренды. Ранее мэрия сообщала, что здание будет снесено.

«На сегодня, помимо обращения в суд по расторжению договора аренды, принято административное решение о демонтаже самовольно установленного объекта. Работы по демонтажу будут выполнены после определения подрядной организации путем проведения электронного аукциона», — уточнили в городской администрации 26 марта.

Как выяснил портал 76.RU, 23 марта в незаконной постройке состоялось открытие кафе популярной сети «Много рыбы». Заведение работает каждый день с 10:45 до 23:00.

Напомним, двухэтажная пристройка к кафе «На прудах» появилась осенью 2024 года. Местным жителям это не понравилось, и они начали жаловаться в мэрию.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Кафе Пристройка Суд Мэрия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
4 часа
жители то чем не довольны??? хотя ,, жители всегда чем то недовольны,,, кто бы чего не строил ,, будь то дом, - скажут они там раньше шашлыки жарили , если магазин - то опять не так- там тараканы кусачие, а тут кафе,,, и кафе то в парке - до ближайших домов далеко,,, этим же жителям было бы где кофе попить,, ан нет,, нам ненадо, не пробовали но осуждаем!!!!,,
Гость
4 часа
видимо отказались делиться, теперь прессуют, плевав на суд, хоть жители и пишут, что им нравится кафе🤣
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
«Всё можно получить, если отбросить понты»: как живет многодетный инженер с зарплатой 80 тысяч
Влад
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление