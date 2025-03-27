В Ярославле прошел суд по делу о незаконной постройке в парке, где открыли кафе

В незаконной постройке в Брагине открыли кафе. Мэрия подала в суд Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











27 марта в Ярославле прошел суд по делу о незаконной постройке в Парке 30-летия Победы в Дзержинском районе. На заседании рассматривали запрос мэрии по расторжению договора аренды между собственником здания ресторана и агентством по аренде земельных участков.

«На заседании стороны представили суду дополнительные документы, которые требуют тщательного изучения. Учитывая сложность вопроса и необходимость всестороннего анализа представленных материалов, суд принял решение отложить рассмотрение дела до 6 мая», — сообщили в городской администрации.

Земельный участок в парке на Ленинградском проспекте, 75б находится в аренде у предпринимателя. Строительство здания на этом участке не было согласовано, что является грубым нарушением условий договора аренды. Ранее мэрия сообщала, что здание будет снесено.

«На сегодня, помимо обращения в суд по расторжению договора аренды, принято административное решение о демонтаже самовольно установленного объекта. Работы по демонтажу будут выполнены после определения подрядной организации путем проведения электронного аукциона», — уточнили в городской администрации 26 марта.

Как выяснил портал 76.RU, 23 марта в незаконной постройке состоялось открытие кафе популярной сети «Много рыбы». Заведение работает каждый день с 10:45 до 23:00.