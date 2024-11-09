В центре спального района Ярославля снесут дома ради новой застройки

На проезде Шавырина в Ярославле запланировали новое строительство Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле под застройку отдадут квартал площадью 18,4 тысячи квадратных метров в Дзержинском районе. Территория находится на пересечении улицы Урицкого и проезда Шавырина. Постановление о комплексном развитии этой площадки опубликовала мэрия города.

Сейчас здесь стоят пять двухэтажных многоквартирных домов (ул. Урицкого, 4, 6, 8, проезд Шавырина, 4, 10). Эти дома собираются снести. А вместо них построить 8-18-этажки.

Землю мэрия выставит на торги. Чиновники ожидают, что найдется застройщик, заинтересованный в этой площадке.

— Дома № 4, 10 в проезде Шавырина и № 4, 6 по улице Урицкого признаны аварийными. Дом № 10 по Шавырина будут расселяться за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, как признанный аварийным до 1 января 2017 года. Расселение остальных домов будет обязанностью инвестора, — прокомментировали порталу 76.RU в департаменте городского хозяйства.

Предполагается, что на застройку территории уйдет 10 лет.

Границы территории комплексного развития Источник: мэрия Ярославля











Напомним, постановление о комплексном развитии этой территории мэрия Ярославля уже утверждала в мае 2023 года. Однако тогда речь шла о меньшем участке — площадью 16,9 тысяч квадратных метров. В нее не входили дома №4 и №6 по улице Урицкого. Предыдущее постановление сейчас признали утратившим силу.

А в мае 2024 года мы делали репортаж из этого квартала. Нам удалось узнать, что дома здесь появились в период с 1958 по 1961 год. Жилье возводил завод «Техуглерод» для своих рабочих. Но в конечном итоге жилье перешло в ведение города, многие квартиры были приватизированы.