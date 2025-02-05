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Недвижимость Больше ста тысяч за квадрат: стала известна средняя стоимость квартир в ярославских новостройках

Больше ста тысяч за квадрат: стала известна средняя стоимость квартир в ярославских новостройках

В 2024-м среди горожан повысился интерес к студиям

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1 комментарий
Аналитики назвали среднюю стоимость квадратного метра в новостройках | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАналитики назвали среднюю стоимость квадратного метра в новостройках | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Аналитики назвали среднюю стоимость квадратного метра в новостройках

Источник:

Средняя стоимость квартиры в новостройке в 2024 году в Ярославле выросла до 5,8 миллиона рублей. Как сообщили порталу 76.RU аналитики сервиса «Авито Недвижимость», цена одного квадрата перевалила за 101 тысячу рублей.

— Прошлый год для рынка новостроек можно разделить на две части. До июня включительно спрос на жилье стимулировала массовая льготная ипотека, которая позволяла приобрести квартиру по ставке значительно ниже рыночной. Во второй половине года, на фоне завершения программы, мы увидели накопление предложения и охлаждение спроса — частично он перешел на рынки вторичной недвижимости и долгосрочной аренды, — объяснил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Во второй половине 2024 года зафиксировано снижение стоимости первички, это связывают с прекращением роста цен на уже опубликованные предложения.

Стоимость квадратного метра в новостройках по России составила 167 110 рублей, а средняя цена квартиры — 8,5 миллиона рублей.

— Самые низкие цены [на однокомнатные квартиры] зафиксированы в Ульяновске (4,9 миллиона рублей), Саратове (5,3 миллиона рублей) и Ижевске (5,2 миллиона рублей). Самые высокие цены отмечены в Москве (21,3 миллиона рублей), Сочи (17,8 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (11,1 миллиона рублей) и Казани (10,8 миллиона рублей), — добавили аналитики.

В прошедшем году на продажу выставляли больше студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир.

Примечательно, что в большинстве городов по стране спрос на жилье в новостройках относительно 2023 года сократился, однако Ярославль стал исключением.

— Рост спроса отчасти связан с увеличением предложения — выбор у потенциальных покупателей новостроек стал больше, что повлияло на количество контактов с застройщиками, — пояснили в «Авито Недвижимости».

Сколько построили многоквартирных домов в регионе в 2024 году | Источник: Мария Романова / Городские медиаСколько построили многоквартирных домов в регионе в 2024 году | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Сколько построили многоквартирных домов в регионе в 2024 году

Источник:

Ранее мы рассказывали, что в январе 2025 года цены на квартиры в новостройках выросли на 2,5%, при этом количество доступных предложений сократилось на 7%.

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Новостройки Недвижимость Квартиры Студия Жилье Стоимость квадрата
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Комментарии
1
Гость
8 минут
Некоторые и 300 т спрашивают,совсем одурели Поэтому надо продавать больше земли под строительство многоквартирных домов
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