«Мы всё уберем»: с фасада исторической усадьбы в центре Ярославля обрушилась штукатурка

Голубое здание — главный дом усадьбы Андронова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В центре Ярославля обрушился фасад главного дома исторической усадьбы Андронова. Куски штукатурки и россыпь кирпичей заметили на улице Терешковой, 29а еще утром 21 января.

— Я хожу мимо этого дома каждый день на работу. Он радует меня своей красотой, но за последний год фасад сильно пострадал. Летом с центральной части отвалился пласт, сантиметров 50. После этого каких-то сильных видимых обрушений не было. Только маленькие кусочки обвалились. А сегодня, проходя мимо, я увидела, что на тротуаре лежит значительная часть фасада. Как рабочие будут восстанавливать все исторические вензеля и лепнину, мне непонятно. Надеюсь, у них получится, — рассказала в беседе с 76.RU жительница Ярославля Полина.

Комплекс зданий 29, 29а и 29в по улице Терешковой был построен в XIX веке для купца Николая Андронова. Он был благотворителем и одним из богатейших жителей Ярославля своего времени. Андронов зарабатывал на торговле железом. Изначально на территории имения располагались флигель и хозяйственный дом, конюшня и каретник, деревянная часовня, сад с фонтаном и здание богадельни с выходом на Волжскую набережную. После революции усадьбу национализировали и отдали под коммуналки. Здания перестроили, а сад уничтожили. До наших дней дошла лишь часть построек.

На фасаде обнажилась кладка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











У здания развалены доски и кирпичи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Не первый ремонт

Ремонт на территории бывшей усадьбы идет не первый год. Изящные постройки регулярно попадают в поле зрения градозащитников и краеведов.

Осенью 2024 года на фасаде бирюзового здания на несколько дней появилось объявление о продаже. После этого в главном доме начались работы.

Как уточнили 76.RU в службе охраны объектов культурного наследия, на объект на улице Терешковой, 29а выдано задание на проведение работ.

Кадастровая стоимость земельного участка составляет свыше 10 миллионов 291 тысячи рублей.

Что входит в усадьбу Андронова Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Лепнина рухнула на тротуар Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU На улице Терешковой, 29а стоит основной дом усадьбы Андронова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В службе охраны ОКН возникла путаница касательно подрядчика, выполняющего работы на объекте. В связи с этим в пресс-службе ведомства не смогли оперативно назвать компанию, выполняющую работы в основном доме.

21 января 2025 года рабочие на месте объяснили журналисту 76.RU: часть фасада рухнула, вероятно, из-за внутренних работ.

— Мы это уберем, это всё заново сделается. Да, тут ремонт идет. Всё будем заново делать. Месяца через 2–3 закончатся работы. Куски все уберем, — сообщил рабочий на месте.

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По словам работяг, после реставрации исторический особняк будут использовать под офис.

Отметим, что последний раз главный усадебный дом реставрировался в 90-е годы.

Что известно про усадьбу Андронова

По последним сведениям, объекты, находящиеся на территории усадьбы на улице Терешковой, принадлежат разным собственникам.

В частности, северный флигель, который разрушили зимой 2020 года, был в собственности бизнесмена Александра Суханова. Он же дал добро на разбор кирпичного здания, а для вывоза мусора нанял компанию «Антарес».

Северный флигель, который стоит чуть ближе к Волге, разобрали зимой 2020-го Источник: Ольга Мазанова От старинного здания осталась лишь груда камней Источник: Ольга Мазанова

В 2021 году в документах на северный флигель сменился собственник. Недвижимость перешла ярославскому бизнесмену Виталию Загребневу — директору и учредителю той самой компании «Антарес». Как он объяснял в беседе с 76.RU, предыдущий владелец был его должником. Когда Виталий увидел, как здесь шли дела, он предложил выкупить здание.

Актуальные данные о собственнике посмотреть нельзя, так как с 1 марта 2023 года Росреестр прекратил прописывать сведения о собственниках в выписках из ЕГРН.

Как стало известно 76.RU, Виталий Загребнев также заказывал разработку проектной документации для восстановления южного флигеля усадьбы Андронова. Работы будет выполнять ярославская компания «Ветер». К слову, эта же фирма занимается реконструкцией флигеля усадьбы Бибикова на улице Чайковского, 23.

Учредитель и директор «Ветра» — Кирилл Кривопишин. Компания работает на рынке с 1998 года. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания выигрывала контракты на авторский надзор и научное руководство за проведением противоаварийных реставрационных работ на объектах Толгского и Борисоглебского монастырей.

С 2023 года объект находится на реконструкции Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В беседе с 76.RU Кирилл Кривопишин пояснил, что «Ветер» не занимается ведением работ в основном доме, но при этом добавил, что они разрабатывали документацию для соседнего здания. Правда, сами работы по восстановлению на объекте пока не начаты.