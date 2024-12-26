Забор и территория в снегу: что происходит на стройплощадке на месте снесенной бани № 2 в Ярославле

Ярославцы показали стройплощадку на месте снесенной бани № 2 на улице Большой Октябрьской. На кадрах, которые прислал порталу 76.RU читатель Тимофей Захаров, видно, что территория будущей стройки обнесена зеленым забором. Но никакого движения внутри не видно.
На баннере с паспортом объекта указано, что началом строительства является третий квартал 2024 года. Окончание работ запланировано на 4-й квартал 2027 года.
Как ранее сообщали в региональной Инспекции государственного строительного надзора, дом на месте бывшей бани будет 10–11-этажным. На первом этаже разместят нежилые коммерческие помещения свободной планировки для сдачи в аренду. Также в строении будет технический этаж под землей. Во дворе ЖК планируют оборудовать детские и спортивные площадки.
— Вход на территорию жилого комплекса будет сделан через пешеходную арку с улицы Большой Октябрьской и через две арки с улицы Лисицына и с внутриквартального проезда, — уточнял в августе 2024 года начальник инспекции Гостройнадзора Андрей Фирулев.
Застройщиком выступает общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „А1“».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Специализированный застройщик „А1“» — московская компания, образованная 26 февраля 2021 года. Единственным учредителем числится Анастасия Геннадьевна Озерова. Она же и генеральный директор фирмы. Численность сотрудников — 1 человек. По данным на конец 2023 года, баланс организации составлял 157,2 миллиона рублей (это сумма всех активов, обязательств и собственного капитала. — Прим. ред.).
Напомним, в 2019 году при мэре Владимире Волкове городскую баню № 2 продали в частные руки за 120 миллионов рублей. Продавцом стало МУП «Волна», которое владело всеми муниципальными банями, покупателем — предпринимательница из Москвы Анастасия Озерова. В договоре купли-продажи была прописана обязанность нового собственника не менять назначение здания в течение пяти лет.
Но почти сразу после продажи баню закрыли и передали вместе с землей открытому акционерному обществу «Специализированный застройщик „А1“» в качестве безвозмездного вклада в уставный капитал. При этом единственным учредителем и руководителем этого ООО являлась та же самая Анастасия Озерова. Землю под баней переоформили из производственной зоны в зону застройки высотками. Было понятно, что площадку готовят к строительству дома.
В январе 2023 года прокуратура вышла с иском в суд об изъятии здания у новой владелицы, но проиграла. Ярославский арбитражный суд отказал в удовлетворении иска. Хозяйка бани пояснила, что не использовала помещение по назначению из-за плохого состояния здания. К тому же, как оказалось, АО «Волна» и Озерова подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи, в котором изменили дату, до которой нельзя было менять назначение помещения. На тот момент оговоренный срок уже истек.
29 февраля 2024 года компания «Специализированный застройщик „А1“» получила разрешение на возведение здания на месте бани.