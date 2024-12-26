Забор и территория в снегу: что происходит на стройплощадке на месте снесенной бани № 2 в Ярославле

Так выглядит стройплощадка на месте бывшей бани № 2 Источник: Тимофей Захаров











Ярославцы показали стройплощадку на месте снесенной бани № 2 на улице Большой Октябрьской. На кадрах, которые прислал порталу 76.RU читатель Тимофей Захаров, видно, что территория будущей стройки обнесена зеленым забором. Но никакого движения внутри не видно.

На баннере с паспортом объекта указано, что началом строительства является третий квартал 2024 года. Окончание работ запланировано на 4-й квартал 2027 года.

Площадка обнесена забором Движения пока здесь нет Площадка завалена снегом Скоро здесь появится новостройка Стройка должна завершиться в 2027 году Эскиз будущего дома можно увидеть на паспорте объекта 1 из 6 Площадка обнесена забором Источник: Тимофей Захаров

Как ранее сообщали в региональной Инспекции государственного строительного надзора, дом на месте бывшей бани будет 10–11-этажным. На первом этаже разместят нежилые коммерческие помещения свободной планировки для сдачи в аренду. Также в строении будет технический этаж под землей. Во дворе ЖК планируют оборудовать детские и спортивные площадки.

— Вход на территорию жилого комплекса будет сделан через пешеходную арку с улицы Большой Октябрьской и через две арки с улицы Лисицына и с внутриквартального проезда, — уточнял в августе 2024 года начальник инспекции Гостройнадзора Андрей Фирулев.

Застройщиком выступает общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „А1“».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Специализированный застройщик „А1“» — московская компания, образованная 26 февраля 2021 года. Единственным учредителем числится Анастасия Геннадьевна Озерова. Она же и генеральный директор фирмы. Численность сотрудников — 1 человек. По данным на конец 2023 года, баланс организации составлял 157,2 миллиона рублей (это сумма всех активов, обязательств и собственного капитала. — Прим. ред.).

Напомним, в 2019 году при мэре Владимире Волкове городскую баню № 2 продали в частные руки за 120 миллионов рублей. Продавцом стало МУП «Волна», которое владело всеми муниципальными банями, покупателем — предпринимательница из Москвы Анастасия Озерова. В договоре купли-продажи была прописана обязанность нового собственника не менять назначение здания в течение пяти лет.

Но почти сразу после продажи баню закрыли и передали вместе с землей открытому акционерному обществу «Специализированный застройщик „А1“» в качестве безвозмездного вклада в уставный капитал. При этом единственным учредителем и руководителем этого ООО являлась та же самая Анастасия Озерова. Землю под баней переоформили из производственной зоны в зону застройки высотками. Было понятно, что площадку готовят к строительству дома.

В январе 2023 года прокуратура вышла с иском в суд об изъятии здания у новой владелицы, но проиграла. Ярославский арбитражный суд отказал в удовлетворении иска. Хозяйка бани пояснила, что не использовала помещение по назначению из-за плохого состояния здания. К тому же, как оказалось, АО «Волна» и Озерова подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи, в котором изменили дату, до которой нельзя было менять назначение помещения. На тот момент оговоренный срок уже истек.