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Городскую баню — под снос: в центре Ярославля москвичам позволили возвести многоэтажный ЖК

Как он будет выглядеть

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18 комментариев

Вместо бани будет жилой комплекс

На месте бани №2 на улице Большой Октябрьской, 85 возведут жилой многоэтажный комплекс. Извещение о начале строительства поступило в региональную Инспекцию государственного строительного надзора.

— Предусматривается строительство единого жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями, с организацией благоустроенного дворового пространства, — сообщил начальник инспекции Андрей Фирулев 27 августа.

Высота жилого комплекса составит 10-11 этажей. На первом этаже разместят нежилые коммерческие помещения свободной планировки, предназначенные для сдачи в аренду. В них будут сделаны отдельные входы со стороны улиц Большой Октябрьской, Лисицына и с внутриквартального проезда. Подъезды для прохода в жилую часть разместят со стороны двора.

— Вход на территорию жилого комплекса будет сделан через пешеходную арку с улицы Большая Октябрьская и через две арки с улицы Лисицына и с внутриквартального проезда, — уточнил Андрей Фирулев.

Так будет выглядеть новый жилой комплекс

В доме будет 10-11 надземных этажей

На первом этаже разместятся коммерческие организации

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Так будет выглядеть новый жилой комплекс

В каждой секции жилого комплекса предусмотрено по два лифта — один с грузоподъемностью 1000 кг. (с режимом перевозки пожарных подразделений), второй — 450 кг.

Также в строении будет технический этаж под землей. Во дворе ЖК планируют сделать внутреннюю территорию с детскими и спортивными площадками.

Застройщиком выступает Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „А1“.

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „А1“ — московская компания, образованная 26 февраля 2021 года. Единственным учредителем числится Анастасия Геннадьевна Озерова. Она же и генеральный директор фирмы. Численность сотрудников — 1 человек. По данным на конец 2023 года, баланс организации составлял 157,2 миллиона рублей (это сумма всех активов, обязательств и собственного капитала. — Прим. ред.).

Как баня оказалась в частных руках и поменяла назначение

Раньше на месте будущего ЖК находилась городская баня №2. Однако в 2019 году, когда Ярославлем руководил мэр Владимир Волков, МУП «Волна», которое и владело баней, продало ее и участок под строением за 120 миллионов рублей предпринимательнице из Москвы Анастасии Озеровой. При этом в договоре купли-продажи была прописана обязанность нового собственника не менять назначение здания в течение пяти лет.

Однако после продажи баню закрыли и передали вместе с землей Открытому акционерному обзеству «Специализированный застройщик „А1“ в качестве безвозмездного вклада в уставный капитал. При этом единственным учредителем и руководителем этого ООО являлась та же самая Анастасия Озерова. Землю под баней переоформили из производственной зоны в зону застройки высотками. Было понятно, что все идет к строительству на месте бани жилья.

Предотвратить это в январе 2023 года попыталась прокуратура. Правоохранители вышла в суд с иском об изъятии здания из частной собственности. Главной претензией к владелице бани было то, что она не выполнила условия договора — не сохранила назначение помещения. Рассмотрение дела шло несколько месяцев.

Однако в августе 2023 года Ярославский арбитражный суд отказал в удовлетворении иска о возврате бани в собственность города. Хозяйка бани объяснила, что баню не использовали по назначению из-за плохого состояния здания. К тому же по дополнительному соглашению между АО «Волна» и Озеровой была изменена дата, до которой нельзя было менять назначение помещения. И оговоренный срок уже истек.

А 29 февраля 2024 года компания «Специализированный застройщик „А1“ получила разрешение на возведение здания на месте бани. На работы фирме дали 4 года.

А вы за строительство ЖК на месте бани?

Да, отличное место, пусть строят!
Я против. Хочу, чтобы здесь была баня
Не хочу видеть ни баню, ни ЖК на этом месте. Напишу в комментариях свое предложение
Затрудняюсь ответить
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Баня ЖК Стройка Недвижимость
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Комментарии
18
Гость
27 августа 2024, 11:34
Баня действительно была в ужасном состоянии. Новый жилой дом там гораздо нужнее
Гость
27 августа 2024, 11:42
А проект то как "сердце Ярославля".
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